Không ai cản được Thiên Ân, Khương Lê

TPO - Với doanh thu 24 tỷ đồng, "Hẹn em ngày nhật thực tiếp tục" càn quét phòng vé, chiếm gần một nửa thị trường cuối tuần và bỏ xa các đối thủ phía sau. Trong bối cảnh "Song hỷ lâm nguy" ra rạp không đủ sức cạnh tranh trực diện, phim của Lê Thiện Viễn rộng cửa tiến tới mốc trăm tỷ đồng.

Hẹn em ngày nhật thực áp đảo phòng vé

Cuối tuần 3-5/4, phòng vé Việt đạt khoảng 49,3 tỷ đồng. Cục diện thị trường gần như nghiêng hẳn về một phía khi Hẹn em ngày nhật thực tiếp tục một mình một ngựa.

Bộ phim của Lê Thiện Viễn thu về 23,97 tỷ đồng, tương đương 48,6% tổng doanh thu toàn thị trường. Không chỉ dẫn đầu về tiền vé, tác phẩm còn chiếm ưu thế tuyệt đối về độ phủ rạp với 258.000 vé/7.937 suất chiếu, cao gần gấp đôi phim đứng sau.

Đáng chú ý, đây là cuối tuần thứ hai nhưng doanh thu phim lại tăng so với tuần mở màn, củng cố đà tiến tới mốc 100 tỷ đồng nếu phong độ được giữ vững.

Xếp thứ hai, Super Mario thiên hà đạt 8,55 tỷ đồng, chiếm 17,4% thị phần với 3.582 suất chiếu. Dù là bom tấn quốc tế đang gây sốt toàn cầu (hơn 300 triệu USD tuần đầu), tại Việt Nam, phim chỉ đạt khoảng 1/3 doanh thu so với Hẹn em ngày nhật thực, đồng thời thua kém rõ rệt về suất chiếu lẫn lượng vé bán ra.

Doanh thu cuối tuần thứ hai của Hẹn em ngày nhật thực tiếp tục bứt tốc, vượt xa tuần đầu.

Song hỷ lâm nguy đứng thứ ba với 5,78 tỷ đồng, tương đương 11,7% thị phần và 3.623 suất chiếu. Phim có Dustin Nguyễn, Đinh Y Nhung mở màn ảm đạm, không đủ lực để cạnh tranh với hai vị trí dẫn đầu, đặc biệt là khoảng cách gần 18 tỷ đồng so với ngôi số một.

Ở nhóm tiếp theo, Cú nhảy kỳ diệu thu 3,53 tỷ đồng (1.449 suất chiếu, chiếm 7,2% thị phần), còn Quỷ nhập tràng 2 đạt 2,4 tỷ đồng (4,9% thị phần, 1.246 suất chiếu). Sau thời gian đứng đầu phòng vé, tác phẩm kinh dị có Khả Như, Quang Tuấn và hoạt hình nước ngoài dần nhường lại thị trường cho Hẹn em ngày nhật thực.

Không có đối thủ cản đường phim Việt

Sau cuối tuần áp đảo với gần 24 tỷ đồng, chiếm tới 48,6% tổng doanh thu toàn thị trường, Hẹn em ngày nhật thực không chỉ giữ vững vị trí số một mà còn bước vào giai đoạn tăng tốc hiếm thấy.

Việc doanh thu cuối tuần thứ hai cao hơn tuần mở màn cho thấy hiệu ứng truyền miệng của Hẹn em ngày nhật thực đang phát huy rõ rệt, giúp bộ phim duy trì sức nóng và độ phủ rạp ở mức cao.

Bẫy tiền - bộ phim gắn nhãn 16+ do Liên Bỉnh Phát đóng chính - trở lại sau khi đột ngột rời rạp hồi tháng 11/2025.

Đáng chú ý, thị trường đang mở ra lợi thế lớn cho bộ phim. Tuần này có tới 7 phim mới ra rạp, nhưng phần lớn đều là phim ngoại như Quỷ dữ từ luyện ngục, Takhon: Quỷ đội lốt người hay Trò chơi của quỷ 2. Đại diện phim Việt duy nhất là Bẫy tiền: Cú lừa tiền tỷ -dự án từng dời lịch từ cuối năm ngoái.

Việc phim từng dời lịch chiếu từ cuối năm ngoái khiến hiệu ứng truyền thông bị gián đoạn, khó tạo được cú hích mạnh ngay khi ra rạp. Dù đề tài lừa đảo - giật gân, bộ phim có Liên Bỉnh Phát vẫn đối mặt áp lực lớn khi bước vào thị trường đúng thời điểm Hẹn em ngày nhật thực đang nắm giữ gần như toàn bộ lợi thế về suất chiếu, độ nhận diện và hiệu ứng truyền miệng.

Điều này khiến cục diện phòng vé không có nhiều thay đổi. Phim Việt duy nhất đang giữ nhịp vẫn là Hẹn em ngày nhật thực.

Hai tuần tới, phim Việt tạm nghỉ, chuẩn bị bước vào cao điểm dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và sau đó là mùa phim lớn 30/4-1/5. Mùa phim Tết thứ hai chứng kiến hàng loạt dự án mới, đạo diễn tên tuổi và các phim thương mại sẽ đồng loạt ra rạp.