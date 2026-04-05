'Tướng quân kem nền' đang bị ghét nhất Trung Quốc

TPO - Nam diễn viên 9X Trung Quốc Trương Lăng Hách gây sốt với phim cổ trang “Trục Ngọc”, song cũng vấp phải tranh cãi khi bị khán giả mỉa mai là "tướng quân kem nền", thiếu mạnh mẽ.
Theo đó, Trương Lăng Hách cùng Điền Hi Vi đóng chính trong Trục ngọc - bộ phim đạt khoảng 3,4 tỷ lượt xem và được xem là một trong những tác phẩm ăn khách nhất năm 2026. Tuy nhiên, tạo hình nhân vật Tạ Chinh - Vũ An Hầu của anh lại gây tranh cãi, bị khán giả gọi mỉa là “tướng quân kem nền”, “đánh phấn rồi mới đánh giặc”…
Vốn có làn da trắng, khi vào vai Tạ Chinh, anh không cố tình hóa trang da sẫm màu để tăng vẻ phong trần. Lớp trang điểm dày khi quay phim khiến ngoại hình Trương Lăng Hách trở nên nổi bật hơn. Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình Trung Quốc hôm 2/4 tổ chức hội thảo về “thẩm mỹ lành mạnh trong phim truyền hình”, đưa ra bốn định hướng gồm loại bỏ việc tôn sùng ngoại hình, hạn chế phụ thuộc vào sao nổi tiếng, khắc phục tình trạng tạo hình không phù hợp và đề cao vai trò kịch bản.
Cơ quan này nhấn mạnh sức hấp dẫn của phim nằm ở nội dung và câu chuyện, không phải ở diện mạo diễn viên, đồng thời kêu gọi từ bỏ những chuẩn mực thẩm mỹ lệch lạc, yêu cầu diễn viên phải “diễn gì ra nấy”, lấy nội dung làm trọng tâm và nhân vật làm cốt lõi.
Hồi đầu tháng 3, nam diễn viên lên tiếng xin lỗi người hâm mộ Đông Nam Á sau khi phát ngôn trong chương trình tạp kỹ bị cho là mang hàm ý thiếu tôn trọng, khiến khán giả chỉ trích gay gắt. Cụ thể, trong chương trình Xin chào thứ 7, anh nhìn bức chân dung do Điền Hi Vi vẽ mình và nhận xét: “Tôi cảm thấy như được sinh ra ở Đông Nam Á vậy”.
Sinh năm 1997, không xuất thân từ trường lớp diễn xuất chuyên nghiệp, Trương Lăng Hách tốt nghiệp Đại học Sư phạm Nam Kinh, chuyên ngành Điện - Tự động hóa. Anh có thành tích học tập nổi bật từ nhỏ, đặc biệt ở toán và vật lý, từng nuôi ước mơ trở thành nhà khoa học.
Giữa dàn sao, vóc dáng của Trương Lăng Hách luôn nổi bật với chiều cao 1,88 m, nhưng từng tiết lộ chiều cao thật là khoảng 1,9 m.
Nam diễn viên cho biết anh “khai thấp” chiều cao để dễ tìm bạn diễn nữ. Lợi thế này giúp anh nổi bật trong cả phim cổ trang lẫn hiện đại.
Ra mắt năm 2020 với Thiếu nữ đại nhân, Trương Lăng Hách nhanh chóng được chú ý nhờ tạo hình cổ trang. Sau đó, anh nổi tiếng với vai Trường Hành trong Thương Lan Quyết, sức hút không kém nam chính Vương Hạc Đệ. Anh tiếp tục hợp tác với Ngu Thư Hân trong Vân Chi Vũ.
Ở Ninh an như mộng đóng cùng Bạch Lộc, anh tạo “phản ứng hóa học” mạnh, từng vướng tin đồn tình cảm. Ở dòng phim hiện đại, anh hợp tác lần hai với Triệu Kim Mạch trong Anh đào hổ phách - tác phẩm nhanh chóng lọt top 3 lượt xem trên Netflix sau khi lên sóng.
Trương Lăng Hách biết chơi piano, saxophone, trống jazz và guitar. Khi đóng phim cổ trang, anh còn học thư pháp, nhị hồ, cổ cầm để nhập vai tốt hơn.
Về mẫu người lý tưởng, anh nói không có tiêu chuẩn cụ thể, chủ yếu dựa vào cảm xúc và sự hòa hợp trong cuộc sống thường ngày.