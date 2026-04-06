Đối thủ của Trang Pháp 50 tuổi vẫn gây sốt

Minh Vũ

TPO - Lý Tiểu Nhiễm nhận được sự ngưỡng mộ của khán giả khi duy trì được nhan sắc trong nhiều năm. Mỗi khoảnh khắc của cô trong show Đạp gió 2026 đều tỏa sáng.

Theo Sina, chương trình giải trí Đạp gió 2026 (Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2026) đang là game show thu hút người xem nhất tại Trung Quốc hiện tại. Sau buổi phát sóng đầu tiên, chương trình đạt tới 150 triệu điểm nhiệt trên Wechat với rất nhiều đề tài liên quan. Show Đạp gió chiếm nhiều vị trí trên BXH từ khóa hot nhất của Weibo, trong đó nhan sắc của Lý Tiểu Nhiễm nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả.

Trong dàn thí sinh năm nay, Lý Tiểu Nhiễm thuộc nhóm người có độ tuổi cao nhất. Nếu chỉ nhìn từ ngoại hình và nguồn năng lượng mà nữ diễn viên tỏa ra, không ai tin Lý Tiểu Nhiễm đã bước sang tuổi 50. Chủ đề liên quan tới nhan sắc trẻ mãi không già của Lý Tiểu Nhiễm cũng nhận về hơn 21 triệu lượt đọc.

Lý Tiểu Nhiễm gây sốt vì nhan sắc trẻ trung, năng lượng tươi sáng như thiếu nữ.

Khán giả dành nhiều lời khen ngợi "Làn da trắng đến phát sáng như thể cô ấy là nguồn sáng tự nhiên vậy", "Ngay cả trong những cảnh quay cận mặt tôi cũng không thấy nếp nhăn hay làn da chảy xệ", "Ở tuổi 50, giữ gìn được vóc dáng như cô ấy thật tuyệt vời", "Quá ghen tỵ, cô ấy còn đẹp hơn tôi, người phụ nữ mới hơn 30 tuổi", "Lý Tiểu Nhiễm nắm giữ thần dược chống lão hóa rồi. Cô ấy thật sự đã 50 tuổi sao?", "Lý Tiểu Nhiễm trông trẻ trung và tràn đầy sức sống, cách nói chuyện, trang phục của cô ấy đều thách thức giới hạn tuổi tác, cô ấy có một nguồn năng lượng trẻ trung mà mọi người nên học tập".

Lý Tiểu Nhiễm sinh năm 1976, là một trong những nữ thần sắc đẹp nổi tiếng của giới giải trí Hoa ngữ. Ngay từ khi mới bước chân vào giới giải trí, Lý Tiểu Nhiễm đã nổi bật với làn da trắng tới mức khi quay phim hóa trang phải giảm tông màu da giúp cô. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng sở hữu vóc dáng đáng mơ ước với chiều cao 1,68 m, vòng một gợi cảm, được ca tụng là khuôn ngực hấp dẫn nhất showbiz.

Lý Tiểu Nhiễm được khen ngợi "cả đời không có ảnh xấu".

Vì quá xinh đẹp, cô bị bạn trai là đại gia bất động sản Tôn Đông Hải kiểm soát đời tư. Tôn Đông Hải không cho Lý Tiểu Nhiễm liên lạc với bạn bè, khi nữ diễn viên đóng phim cũng cử xe đi theo dõi. Lý Tiểu Nhiễm muốn chia tay còn bị bạn trai dí ống kim tiêm vào người và đe dọa: "Em mà dám chia tay, dám ngoại tình, anh sẽ tạt axit, tiêm HIV cho em".

Thậm chí, khi nghe tin Lý Tiểu Nhiễm và đạo diễn Yên Pha hẹn hò, Tôn Đông Hải đã cho người hành hung để dằn mặt khiến đạo diễn Yên Pha bị chém 20 nhát dao, có hơn 10 chỗ gãy xương. Sau đó, Lý Tiểu Nhiễm đã nộp đơn kiện tình cũ, mãi đến năm 2009, nữ diễn viên mới thoát khỏi Tôn Đông Hải.

Lý Tiểu Nhiễm từng là nữ thần dòng phim ngôn tình của Trung Quốc một thời với loạt tác phẩm nổi danh như Không kịp nói yêu em, Màn đêm ở Cáp Nhĩ Tân, Như sương như mưa lại như gió, Đồng thoại Paris, Tạm biệt Vancouver, Tam thể, Đời này có em...

Minh Vũ
#Lý Tiểu Nhiễm #Đạp gió 2026 #Không kịp nói yêu em #sao Hoa ngữ #Trang Pháp

