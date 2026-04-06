Nam diễn viên Lý Đạo Du qua đời

Hà Trang
TPO - Lý Đạo Du, người thủ vai quân sư Trần Diệu trong loạt phim "Người trong giang hồ", qua đời do tai nạn. Nam diễn viên Ngô Chí Hùng đã xác nhận tin buồn này.

Theo HK01, nam diễn viên Lý Đạo Du qua đời, hưởng thọ 58 tuổi. Sự ra đi của ông khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Nam diễn viên Ngô Chí Hùng, người đồng nghiệp thân thiết nhiều năm, xác nhận Lý Đạo Du mất vào ngày 3/4 và thông tin được công bố vào ngày 4/4. Nguyên nhân là Lý Đạo Du chấn thương sọ não sau khi té ngã vì say rượu. Nam diễn viên trải qua phẫu thuật do xuất huyết não nhưng không qua khỏi.

Đoạn video ghi lại cảnh Lý Đạo Du trên giường bệnh được lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, nam diễn viên phải đặt ống nội khí quản, ánh mắt lờ đờ và râu tóc bạc phơ, khiến khán giả xót xa.

Diễn viên Lý Đạo Du.

Người đăng tải đoạn video cũng chia sẻ khoảnh khắc từng cùng Lý Đạo Du hát ca khúc Hữu tình tuế nguyệt và ngậm ngùi: "Sẽ không còn được nghe anh Diệu hát trực tiếp nữa. Tình bạn giữa tôi và anh đã khép lại tại đây. Mong anh yên nghỉ".

Lý Đạo Du từng là học viên lớp đào tạo diễn viên khóa 5 của đài TVB. Thời kỳ đầu, ông chủ yếu đảm nhận các vai phụ trong phim truyền hình. Đến những năm 1980, ông lấn sân sang điện ảnh và góp mặt trong hơn 30 tác phẩm.

Vai diễn để đời của ông chính là quân sư Trần Diệu của băng đảng Hồng Hưng loạt phim đình đám Người trong giang hồ. Ông xuất hiện xuyên suốt từ phần 1 đến phần 5, cùng các phần ngoại truyện về Thập Tam Muội Đại Phi.

Từ đầu những năm 2000, Lý Đạo Du dần rút lui khỏi làng giải trí để chuyển sang kinh doanh. Bộ phim cuối cùng ông tham gia là Vợ tôi là thần bài (2008). Những năm gần đây, thỉnh thoảng người ta vẫn thấy ông xuất hiện tại các sự kiện khai trương công ty phim ảnh ở Trung Quốc. Sau khi gặp tai nạn, ông được đưa về Hong Kong (Trung Quốc) để điều trị cho đến khi qua đời.

#Lý Đạo Du #Người trong giang hồ #diễn viên #tai nạn #trần Diệu #hậu sự

