Huỳnh Hiểu Minh xin lỗi

TPO - Nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh lên tiếng xin lỗi sau khi vấp phải chỉ trích vì để con trai chưa đủ tuổi đạp xe trên đường. Anh nói đã chủ động trình báo với cảnh sát giao thông, chấp hành nộp phạt.

Sự việc xảy ra vào ngày 4/4, khi anh đăng tải bức ảnh cùng con trai 9 tuổi Tiểu Hải Miên đạp xe trên một con phố tại Thượng Hải. Cả hai đều không đội mũ bảo hiểm. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, với nhiều ý kiến chỉ ra hành động này vi phạm quy định giao thông tại Trung Quốc.

Theo luật hiện hành, trẻ em dưới 12 tuổi không được phép đạp xe trên đường công cộng. Vụ việc nhanh chóng gây tranh luận rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Trước làn sóng phản ứng, Huỳnh Hiểu Minh đã xóa bài đăng và đăng tải lời xin lỗi chính thức vào ngày 5/4.

Anh thừa nhận đã sơ suất khi không nắm rõ quy định pháp luật và bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc. Nam diễn viên cho biết với tư cách là một người cha, anh lẽ ra phải cẩn trọng hơn và làm gương tốt cho con.



Huỳnh Hiểu Minh nhấn mạnh rằng việc trẻ biết đi xe đạp không đồng nghĩa với việc được phép tham gia giao thông trên đường công cộng. Đồng thời, Huỳnh Hiểu Minh kêu gọi các bậc phụ huynh chú ý hơn đến an toàn giao thông và đảm bảo con cái tuân thủ đúng quy định.

Anh cũng tiết lộ đã chủ động trình báo với cảnh sát giao thông và chấp nhận hình phạt theo đúng quy định pháp luật. Cách xử lý của nam diễn viên được đánh giá là thể hiện tinh thần nhận trách nhiệm trước sai sót của bản thân.

Dù đã ly hôn 4 năm, Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cách ứng xử văn minh, cùng ưu tiên hàng đầu cho sự phát triển của con trai Tiểu Hải Miên.

Gần nhất, cặp sao bị bắt gặp cùng đưa con đi chơi nhân dịp cậu bé tròn 9 tuổi. Ở tuổi lên 9, Tiểu Hải Miên gây ấn tượng với ngoại hình cao lớn. Để con có môi trường trưởng thành tốt nhất, Angelababy không chỉ chủ động giảm việc để ở bên con mà còn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với gia đình chồng cũ.