Nghệ sĩ bán hàng giả, xin lỗi thôi chưa đủ

Hà Trang
TPO - Truyền thông Trung Quốc chỉ trích gay gắt các nghệ sĩ quảng cáo hàng giả. Dù đã xin lỗi, hoàn tiền, cơ quan này cho rằng người nổi tiếng vẫn khó thoát trách nhiệm khi niềm tin người tiêu dùng bị tổn hại.

Nữ diễn viên Trần Nghiên Hy vướng tranh cãi liên quan đến livestream bán hàng. Ngày 6/4, cơ quan ngôn luận People's Daily chỉ trích gay gắt về bê bối thực phẩm chức năng gắn mác nhập khẩu từ Australia, chỉ ra nhiều bất cập trong ngành livestream.

Cơ quan này nhận định các nghệ sĩ, streamer có nguy cơ trở thành “đồng phạm” giúp doanh nghiệp trục lợi. Dù đã xin lỗi hay chấm dứt hợp tác, họ vẫn khó hoàn toàn thoái thác trách nhiệm.

Trần Nghiên Hy có tên trong danh sách nghệ sĩ quảng cáo hàng giả.

Sự việc bắt nguồn từ thương hiệu thực phẩm chức năng Youthit có địa chỉ nhà máy tại Melbourne thực chất chỉ là một gara sửa ôtô tại An Huy, Trung Quốc. Doanh nghiệp đã lợi dụng “mác ngoại” để xây dựng hình ảnh cao cấp, dựng nguồn gốc giả và thuê chuyên gia đứng tên bảo chứng nhằm đánh lừa người tiêu dùng, gây tổn hại nghiêm trọng sức khỏe người tiêu dùng.

Nhiều nghệ sĩ từng quảng bá sản phẩm như Minh Đạo, Lý Nhược Đồng... đã lên tiếng xin lỗi và tuyên bố chấm dứt hợp tác. Phía Trần Nghiên Hy cũng thông qua phòng làm việc thừa nhận thiếu sót trong khâu kiểm soát sản phẩm khi livestream từ tháng 11/2025, gửi lời xin lỗi tới người tiêu dùng và cam kết hoàn tiền 100% và siết chặt quy trình thẩm định đối tác trong tương lai.

Tờ People's Daily nhắc về quy định trong “Biện pháp giám sát thương mại điện tử livestream” có hiệu lực từ 1/2, mọi hoạt động quảng bá phải đảm bảo trung thực, không gây hiểu nhầm.

Với lợi thế về danh tiếng và sức ảnh hưởng, người nổi tiếng chính là yếu tố khiến người tiêu dùng quyết định mua hàng. Vì vậy, nếu không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kiểm chứng, họ có thể trở thành công cụ giúp doanh nghiệp thu lợi bất chính và đối mặt rủi ro pháp lý.

Bài viết cũng nhấn mạnh, livestream bán hàng không thể chỉ chạy theo lượt xem và doanh số. Khi sản phẩm xảy ra vấn đề, người nổi tiếng cần chịu trách nhiệm tương xứng, thay vì chỉ viện lý do “không biết” hay “đã chấm dứt hợp đồng”.

Vụ việc nhanh chóng thu hút hơn 12.000 lượt thảo luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng dù đã hoàn tiền, thiệt hại vẫn khó bù đắp. “Tiền có thể trả lại, nhưng niềm tin thì không”, một người dùng bình luận.

Một số khác đề xuất cần có chế tài mạnh, như cấm livestream một năm đối với những người bán hàng giả, nhằm răn đe và làm sạch thị trường.

#Trần Nghiên Hy #livestream #hàng giả #nghệ sĩ #trách nhiệm #quảng cáo #quy định

