Bạo lực, đẫm máu trong phim có Bi Rain

TPO - Sau thành công năm 2023, loạt phim hành động - tội phạm "Bloodhounds" trở lại với mùa hai, nâng cấp toàn diện từ quy mô sản xuất đến mức độ khốc liệt, tàn bạo.

Hành động thăng hạng, thế giới ngầm mở rộng

Sau sức hút của phần 1 năm 2023, Bloodhounds được nâng cấp đáng kể về mặt sản xuất, từ những màn võ thuật được dàn dựng công phu, kỹ xảo máy quay linh hoạt hơn, cho đến ngay cả phần credit mở đầu cũng mang phong cách trình diễn khiến người ta liên tưởng đến tựa game đối kháng Mortal Kombat.

Mở rộng câu chuyện vượt ra ngoài nguyên tác webtoon, phim vẫn giữ vững “linh hồn” với tình bạn - huynh đệ giữa hai nhân vật chính. Gun Woo (Woo Do Hwan đóng) tiếp tục là hình mẫu chính trực, tận tụy với gia đình, trong khi Woo Jin (Lee Sang Yi thủ vai) vẫn mang tinh thần nhiệt huyết, đôi lúc bốc đồng nhưng giàu tình nghĩa.

Woo Do Hwan (trái) và Lee Sang Yi trong phần 2 Bloodhounds.

Ở mùa này, Gun Woo vươn lên trở thành ngôi sao quyền anh đang trên đà chạm tới đai vô địch thế giới, còn Woo Jin lui về làm huấn luyện viên. Dù không còn là đối thủ trên sàn đấu, mối quan hệ giữa họ vẫn bền chặt và là điểm tựa cảm xúc xuyên suốt câu chuyện.

Biến cố bắt đầu sau trận đấu lớn nhất sự nghiệp của Gun Woo, khi anh tung ra cú knock-out nhanh như chớp. Từ đây, thế lực phản diện mới lộ diện, kéo hai nhân vật chính vào vòng xoáy nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Trung tâm của mùa hai là nhân vật phản diện Baek Jeong, do Rain (Jung Ji Hoon) thủ vai. Nhân vật được xây dựng như thủ lĩnh tàn bạo của tổ chức quyền anh ngầm Iron Knuckle Fighting Championship (IKFC) - một “đấu trường đẫm máu” hoạt động trên web đen.

Khác với Myeong Gil ở phần 1 - kiểu phản diện có tổ chức và tính toán - Baek Jeong đại diện cho cái ác bản năng. Hắn hành động theo cảm xúc, dễ bùng nổ khi cái tôi bị tổn thương. Sự bốc đồng khiến hắn nguy hiểm, nhưng cũng làm giảm đi độ đáng sợ về mặt chiến lược.

Nhân vật này giống một kẻ bắt nạt điển hình: dùng bạo lực áp đảo, liên tục tấn công cho đến khi đối phương khuất phục thay vì kiên nhẫn hay mưu tính dài hạn.

Bi Rain "lột xác" đóng phản diện.

Khác với đường dây cho vay nặng lãi ở phần 1, bối cảnh mới phản ánh thế giới hậu đại dịch, nơi các võ sĩ bị ép buộc tham gia những trận đấu phát trực tiếp với số tiền cá cược lên tới hàng trăm triệu USD. Những trận đấu này không được gọi là tử chiến, nhưng mức độ nguy hiểm gần như tương đương khi võ sĩ phải sử dụng lớp bảo hộ kim loại giấu dưới băng tay.

Phim cũng khắc họa cách các võ sĩ bị lôi kéo vào hệ thống này, từ nợ nần cờ bạc đến những lời đe dọa nhằm vào gia đình. Gun Woo trở thành mục tiêu mới của IKFC bởi anh liên tục từ chối lời dụ dỗ bằng tiền và chống lại các hành động uy hiếp.

Từ những xung đột ban đầu, câu chuyện nhanh chóng leo thang thành các vụ đột nhập, bắt cóc, tấn công bằng chất nổ nhằm bịt đầu mối. Baek Jeong quyết tâm đưa Gun Woo lên sàn đấu bằng mọi giá.

Yếu tố bạo lực gia tăng, song phim vẫn giữ được sự cân bằng giữa hành động và cảm xúc. Bên cạnh các trận đấu tàn khốc là những khoảnh khắc đời thường, phim hé lộ tuyến tình cảm giữa Woo Jin và Kang Tae Yeong.

Điểm đáng chú ý là phần hành động trong mùa hai được cải thiện về tính thuyết phục. Nếu ở phần một, nhiều đối thủ dễ dàng bị hạ gục, thì lần này các đòn đánh của Gun Woo được xây dựng có chiều sâu hơn, với chuyển động máy quay bám sát, tăng cảm giác chân thực.

Dù thế, nhân vật chính vẫn giữ được ranh giới đạo đức. Trong một cảnh, Gun Woo dừng lại đúng khoảnh khắc quyết định, khi cú đấm chỉ còn cách đối thủ vài milimet. Khoảnh khắc này đề cao tinh thần thượng võ và lòng nhân hậu của nhân vật.

Gun Woo chạm trán Baek Jeong trên sàn đấu. Video: Netflix.

Kịch bản hụt hơi, nhân vật thiếu cân bằng

Một điểm trừ đáng là sự chênh lệch vai trò giữa hai nhân vật chính. Gun Woo và Woo Jin mùa 1 gần như ngang hàng, sang mùa hai, Gun Woo trở thành nhân vật trung tâm còn Woo Jin bị đẩy về tuyến phụ với thời lượng hạn chế. Câu chuyện của anh xoay quanh cảm giác thất bại, nhưng thiếu đất diễn khiến cao trào không đủ sức nặng.

Tuyến nhân vật mới cũng chưa thực sự thuyết phục. Lee Woo Jeong (Cha Ji Hyuk) xuất hiện khá muộn nhưng không được khai thác chiều sâu, chủ yếu đóng vai trò phản ứng trước các biến cố. Ngược lại, nhân vật Premium do Park Seo Joon thủ vai dù ít đất diễn hơn lại tạo ấn tượng nhờ sự bí ẩn và thần thái.

Tồn tại hạn chế về kịch bản và phát triển nhân vật, phần hành động là điểm sáng lớn nhất. Mùa hai nâng cấp về quy mô và tốc độ: mỗi võ sĩ có phong cách chiến đấu riêng, tạo nên sự đa dạng và khó đoán trong từng trận đấu.

Sự đầu tư của dàn diễn viên, đặc biệt là Rain, Woo Do Hwan và Lee Sang Yi, thể hiện rõ qua cách xây dựng kỹ thuật boxing và ngôn ngữ cơ thể. Điều này góp phần giữ vững “chất” riêng của sê-ri, nơi các màn đối kháng luôn là trung tâm.

Phim cũng cài cắm chi tiết mở rộng cho tương lai ở đoạn after-credit, gợi ý về một phản diện mới thậm chí còn nguy hiểm hơn, đặt nền móng cho khả năng có mùa ba.

Bloodhounds 2 là cuộc hành trình nhanh, dồn dập và giàu tính giải trí. Nhiều nhà phê bình đánh giá phim chưa đạt được độ căng và chiều sâu như phần đầu, tác phẩm vẫn đủ sức giữ chân khán giả nhờ nhịp phim mạnh và những màn hành động ấn tượng. Nếu tiếp tục với mùa ba, loạt phim sẽ cần đầu tư nhiều hơn cho kịch bản để cân bằng với phần hình ảnh.