Con gái Angelina Jolie làm lu mờ ca sĩ Kpop

TPO - Nữ ca sĩ Dayoung ra mắt MV mới song sự chú ý lại đổ dồn vào Shiloh Jolie - con gái Angelina Jolie, là vũ công tham gia phụ họa. Shiloh xuất hiện chớp nhoáng, chủ yếu nhảy nhóm nhưng vẫn để lại ấn tượng nhất định.

Con gái 19 tuổi của Angelina Jolie - Shiloh Jolie - vừa có màn ra mắt trên màn ảnh với vai trò vũ công trong MV What’s a girl to do của ngôi sao Kpop Dayoung hôm 7/4.

Trong MV, tên của cô được ghi là “Shi” thay vì tên thật. Shiloh là vũ công cùng nhóm nhảy phụ họa cho Dayoung. MV chủ yếu là các cảnh thể hiện vũ đạo, quay không gian ngoài trời. Con gái Brad Pitt xuất hiện trong ba tạo hình, xuyên suốt nhiều phân cảnh bên cạnh Dayoung, tuy nhiên không có nhiều cảnh quay cận.

Shiloh Jolie để tên nghệ danh, làm vũ công phụ họa trong MV What’s a girl to do. Video: Starship.

Nhiều khán giả cho biết họ tò mò xem MV vì hay tin Shiloh có mặt với vai trò vũ công. Thông tin khiến không ít người ngạc nhiên. "Cô ấy được ghi trong credit là ‘Shi’ thay vì tên đầy đủ Shiloh Jolie đúng thật khiêm tốn”, "Không ngờ con gái của Angelina Jolie và Brad Pitt lại đi làm vũ công phụ họa, đúng là không ngờ tới"... các bình luận để lại.

Theo Entertainment Tonight, Shiloh tham gia dự án mà không hề tìm kiếm sự nổi tiếng. Không ai trong ê-kíp biết danh tính thật của cô trong suốt quá trình quay.

Dayoung sau đó đã chia sẻ thêm loạt ảnh hậu trường, hé lộ khoảnh khắc làm việc cùng Shiloh và nhóm nhảy.

Xuất hiện với màn vũ đạo được dàn dựng công phu, diện áo ren, tóc vuốt ngược và đeo khuyên tai tròn. Sự xuất hiện của cô bé nhanh chóng gây sốt trên mạng, không chỉ bởi những bước nhảy mà còn bởi sự giống nhau kỳ lạ với Angelina Jolie , nhiều người hâm mộ nhận xét rằng cô bé có những đường nét rất giống mẹ mình.

Trước khi MV ra mắt, đại diện công ty quản lý Starship Entertainment của Dayoung xác nhận Shiloh được chọn hoàn toàn dựa trên năng lực, thông qua buổi tuyển chọn công khai tại Mỹ.

Shiloh đứng bìa trái cùng Dayoung và các vũ công.

“Chúng tôi tổ chức audition mở tại Mỹ để tìm kiếm vũ công cho MV. Nhiều ứng viên đến từ nhóm nhảy Culture tham gia và Shiloh được chọn ở vòng cuối cùng. Ngay cả sau khi quay xong, chúng tôi cũng không biết cô ấy là con của Angelina Jolie và Brad Pitt. Chỉ gần đây mới tình cờ phát hiện ra”, đại diện cho biết.

Trước đó vào tháng 2/2025, Angelina Jolie từng chia sẻ tại Liên hoan phim quốc tế Santa Barbara rằng các con của cô gồm Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne và Knox, đều không hứng thú với việc trở thành ngôi sao.

Nữ diễn viên mô tả Shiloh là người “cực kỳ kín tiếng” và không thích sự nổi tiếng.

“Các con tôi không quan tâm đến việc trở thành diễn viên. Chúng thực sự không thích khía cạnh hào nhoáng của người nổi tiếng, đặc biệt là Shiloh. Theo một cách rất lành mạnh, chúng không xem đó là điều bình thường", Jolie nói.

Cô cũng tiết lộ các con có nhiều sở thích nghệ thuật khác nhau: “Có đứa thích nhảy, có đứa vẽ, có đứa mê sân khấu, nhưng không ai khao khát xuất hiện trước ống kính".