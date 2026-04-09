Cảnh quỳ lạy Mạnh Trường gây tranh luận

TPO - Nhiều khán giả nhận định cách xây dựng kịch bản và nhân vật trong phim "Bước chân vào đời" quá lố quá kịch, thiếu tính thực tế, khiến các nhân vật nữ trở nên mất tự trọng.

Tập 20 của bộ phim Bước chân vào đời tiếp tục gây tranh cãi với cảnh Trang (Ngọc Thủy) quỳ gối cầu xin Lâm (Mạnh Trường) để anh quay lại tiếp tục cuộc phỏng vấn. Khán giả cho rằng chi tiết này lố lăng, quá "kịch".

Công ty của Trang đang xây dựng một dự án và muốn mời doanh nhân thành đạt như Lâm tham gia nhưng Lâm nhiều lần từ chối. Với sự kiên trì, Trang đã thuyết phục Lâm tới buổi phỏng vấn, nhưng lúc này, do vướng scandal đời tư bị đánh ghen Trang đã bị loại khỏi dự án, trở thành người "bưng trà rót nước". Các nhân sự mới không hiểu tính cách và yêu cầu của Lâm, nên đã đào sâu vào đời tư mà anh không muốn chia sẻ, vì vậy Lâm tức giận rời khỏi trường quay.

Trang đuổi theo cầu xin Lâm quay lại.

Trang không muốn công sức mình bỏ ra để mời Lâm bị đổ bể, đồng thời cô muốn chứng minh bản thân vì vậy đã chạy theo năn nỉ Lâm quay lại. Cô không chỉ dùng "khổ nhục kế" mà thậm chí còn quỳ xuống để cầu xin và gây sức ép với Lâm.

Một số khán giả cho rằng Trang vốn xuất thân là con nhà nghèo, tham vọng chứng minh bản thân và vươn lên trong công việc. Vì vậy, cô bất chấp tất cả để đạt được mục đích, kể cả việc vứt bỏ danh dự sĩ diện. Người xem đồng cảm với tâm lý của Trang.

Thậm chí, cô còn quỳ gối nài nỉ Lâm khiến khán giả có phản ứng trái chiều vì tình tiết này.

Tuy nhiên, có không ít khán giả cho rằng hành động van xin của Trang là quá lố, "hèn", "thiếu tự trọng" và để lại nhiều bình luận bức xúc trên các trang mạng của VTV.

"Hai chị em nhà này đều không có lòng tự trọng", "Diễn cảnh Trang quỳ xuống hơi quá, không có công việc này thì làm việc khác, tại sao phải hạ thấp mình như vậy", "Sao phải quỳ, vô dụng đến mức không thể tìm một công việc khác ư? Trong khi ở môi trường này sếp thì đì, đồng nghiệp thì ganh ghét nói xấu đâm sau lưng", "Vừa hả hê với đoạn trước đến đoạn này chán luôn", "Nhân vật cứ hấp hấp sao ấy nhỉ", "Xây dựng nhân vật thật buồn cười", "Các phân đoạn ở công ty kịch bản viết thiếu thực tế, thiếu chuyên nghiệp quá", "Làm việc mà cứ khóc lóc xin xỏ quá xàm", "Dù Trang thuyết phục được Lâm, buổi phỏng vấn diễn ra tốt đẹp thì vẫn là thành công của nhóm Linh mà", "Có lẽ mỗi người sẽ có cách phản ứng khác nhau, tôi không thể bỏ tự trọng của bản thân để quỳ gối như vậy được", khán giả có nhiều ý kiến trái chiều về tình tiết phim Bước chân vào đời.

Nhân vật em gái Trang lúc đầu được xây dựng là người tinh ranh, có tham vọng vươn lên trong cuộc sống. Khán giả cho rằng đây là vai diễn khác lạ, thực tế, mang tính độc lập và tháo vát như những cô gái gen Z hiện tại. Nhưng kịch bản lại sớm làm cho Trang bộc lộ sự vồn vã, thiếu khôn ngoan khi nói chuyện với Lâm (Mạnh Trường).

Trang là cô gái tham vọng, nhưng lại thiếu trải nghiệm cuộc sống.

Nhiều người cho rằng dù Trang có tham vọng táo bạo đến đâu, trong thực tế cũng khó có cô gái nào trực tiếp ngỏ lời đong đưa "em sẽ làm tất cả những gì anh yêu cầu" với một người đàn ông lạ. Điều Trang yêu cầu Lâm cũng không đáng để cô đánh đổi tất cả như vậy. Nhân vật Trang khi tỏ ra khôn ngoan quá mức, khi lại thiếu tính toán, tính cách nhân vật không nhất quán, gây khó chịu cho người xem.

Ngọc Thủy cũng cho biết nhân vật Trang trong phim Bước chân vào đời là cô gái cá tính, tham vọng, thẳng thắn đến mức dễ gây tranh cãi. Chính điều đó khiến nhiều phân đoạn của cô nhận về phản ứng trái chiều, thậm chí bị nhận xét "lố".

Nữ diễn viên thừa nhận bản thân cũng từng "ức chế" với vai diễn. Tuy nhiên cô chọn cách đi sâu vào hoàn cảnh nhân vật để lý giải, với mong muốn khán giả "vừa trách vừa thương".