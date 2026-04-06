Quỳnh Kool lại bị chê

Bộ phim Bước chân vào đời gây tranh cãi vì xây dựng hình ảnh nữ chính yếu đuối ủy mị, quá níu giữ một mối tình mà ai cũng phản đối. Đến tập 18, sau khi bà Dung, mẹ của Quân (Huỳnh Anh) dù bị bệnh vẫn quỳ xuống xin Thương (Quỳnh Kool) hãy buông tha cho gia đình bà, Thương mới cảm thấy không thể tiếp tục tình yêu này.

Cô trang điểm xinh đẹp, hẹn gặp Quân để nói lời chia tay. Trước khi đi, Thương đã ôm em gái khóc nghẹn ngào, sau khi gặp Quân, Thương cũng không kìm được nước mắt: "Em không muốn anh phải đau lòng. Em không muốn mỗi lần anh nhìn thấy mẹ lại dằn vặt, càng không muốn anh lựa chọn giữa gia đình và tình yêu. Em không muốn hạnh phúc của mình dựa trên nỗi đau của người khác. Em không thể làm được. Chúng mình dừng lại đi".

Bà Dung phản đối mối tình của Thương và Quân.

Thương quyết định trang điểm thật đẹp để đi chia tay người yêu.

Tuy nhiên, những giọt nước mắt của Thương lại không khiến khán giả đồng cảm. Trên trang mạng xã hội, khán giả cho rằng tình cảm giữa Quân và Thương mới nảy nở trong thời gian ngắn, chưa đủ sâu sắc và đủ lớn để tạo cảm giác đau đớn khi phải chia tay nhau dù tình yêu vẫn còn.

Trong những tập đầu, Thương cũng nhận thấy rõ khoảng cách về gia thế giữa cô và Quân, nên mới lưỡng lự không muốn nhận lời yêu. Khi vừa trở thành bạn gái Quân, Thương đã được mời về nhà dự sinh nhật bà Dung và nhận thấy sự phản đối từ bà. Cách câu chuyện tình yêu diễn ra chóng vánh khiến khán giả không nhận thấy sự sâu sắc gắn bó giữa hai nhân vật. Vì vậy, người xem liên tục khuyên Thương hãy nhanh chóng chấm dứt tình cảm khi bị bà Dung xúc phạm. Khi cô tỏ ra bi lụy, khán giả cũng không đồng cảm.

"Khi mới đồng ý hẹn hò, Thương cũng nói hoàn cảnh 2 đứa khác biệt đấy chứ nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý do Quân cứ năn nỉ. Thế mà giờ thì như kiểu yêu nhau mấy nghìn năm bị chia cách, không cảm động nổi", "Đồng quan điểm, cảm giác mới yêu hời hợt mà cứ như sâu đậm lắm rồi ý", "Kể cả là yêu sâu đậm rồi mà bị xúc phạm như thế thì cũng chia tay nhanh dứt khoát", "Quen có vài hôm xong bị cấm mà phim diễn như kiểu sâu đậm 3 năm rồi không bằng", "Tỏ tình, đồng ý, rồi đến chuỗi ngày bị mẹ ngăn cấm. Chưa thấy hẹn hò, sâu đậm đến mức Thương, Quân, mẹ Quân phải như thế này", khán giả cho rằng mâu thuẫn căng thẳng giữa các nhân vật được xây dựng quá khoa trương, cảnh chia tay cũng "làm màu".

Cặp đôi khóc lóc, đau khổ nhưng khán giả cho rằng tình cảm của họ chưa đủ dài để "vật vã" như vậy.

Tình tiết phim bị đánh giá là khoa trương, làm màu.

Trước đó, khán giả mệt mỏi khi Thương liên tục khóc. Cô không dám đứng lên bảo vệ bản thân khi bị mẹ của bạn trai buông lời lăng mạ. Cô chỉ biết khóc khi các em gặp khó khăn.

Những lời dạy dỗ của Thương bị đánh giá là cứng nhắc, thiếu sự đồng cảm với các em. Do đó, vai trò chị cả của cô không được thể hiện tốt khi chính Thương cũng không thể giải quyết những rắc rối tình cảm của mình một cách dứt khoát. Từ đó, nhân vật Thương cũng dần đánh mất tình cảm của khán giả.