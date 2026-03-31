Phát điên vì Quỳnh Kool

Tập 16 Bước chân vào đời có nội dung tạo sự tranh luận gay gắt trên các trang mạng xã hội sau khi lên sóng. Cụ thể, cô em gái Trang (Ngọc Thủy đóng) vốn là người nhiều tham vọng, không ngần ngại "giở chút thủ đoạn" nịnh nọt sếp để mong thăng tiến trong công việc.

Tuy nhiên, Trang bị vợ cũ của sếp Dũng (Hoàng Anh Vũ) tìm đến tận cơ quan của Trang để "dằn mặt" đánh ghen và quay lên video tung lên mạng xã hội. Trang khẳng định bản thân không làm gì sai lầm đi quá giới hạn, vì vậy cô cảm thấy ấm ức. Thương (Quỳnh Kool) lại tức giận vì em gái không nghe lời mình, có cử chỉ và lời nói thiếu đứng đắn, mập mờ với đàn ông mới tạo ra vụ việc đáng xấu hổ trên.

Trang bị đánh ghen ngay tại công ty.

Thực tế, cô bị chơi xấu chứ chưa có hành động đi quá giới hạn.

Tại nhà trọ, hai chị em liên tục cãi vã, Thương không hề an ủi khi em gái bị nhục mạ. Cô cũng không tìm hiểu nguyên nhân và liên tục trách em, đồng thời lo sợ em gái sẽ mang tai tiếng, danh tiếng của chính Thương cũng bị ảnh hưởng. Hành động và lời nói của Thương không chỉ khiến Trang thất vọng vì chị không bảo vệ mình, khán giả xem phim còn tức giận với nhân vật nữ chính "khôn nhà dại chợ".

"Thương bị gì vậy trời, bao nhiêu vụ. Em của mình mà không lên tiếng hỏi han trước, cứ nhận định em mình sai, xem không muốn ghét cũng thành ghét", "Thương là kiểu người khôn nhà dại chợ. Đối với các em thì cứ xồn xồn lên. Khi bị người khác xúc phạm thì câm như hến, khóc lóc nhìn phát chán", "Xem phim này tức bà chị thiệt, chưa bao giờ lắng nghe em mình câu chuyện ra sao, bà Dung chửi thì im ru toàn về chửi mắng em mình là nhất", "Chán cái cô chị mô phạm này ngay từ đầu, như người của thế hệ trước", "Bà Thương đúng kiểu giáo viên cổ hủ, em mình bị gì chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân đầu đuôi câu chuyện ra sao đã chửi em mình rồi", "Sống với Thương khổ thật, giáo điều, không biết lắng nghe, lúc nào cũng cho mình là đúng", nhân vật Thương bị chê vì tính cách cứng nhắc.

Trang rơi vào tình huống xấu hổ, bất lực nhưng lại không được chị an ủi.

Thương không nghe em giải thích.

"Thương lúc nào cũng thế, biết là vất vả, khổ sở lo cho các em, nhưng cứ có chuyện là nghĩ em mình sai chưa thấy hỏi em câu nào đã mắng mỏ rồi", "Lúc Thương bị gia đình người yêu coi thường nhục mạ thì hai đứa em bảo vệ bao nhiêu thì khi hai đứa gặp chuyện bà Thương này toàn không hỏi han gì, chỉ đổ lỗi về em mình", "Nhìn nhân vật Thương đã thấy chán", "Phát điên lên mất, chị mà không nghe em giải thích đã định tội em thì khác gì người ngoài xã hội", việc Thương không hề bảo vệ em, nghe em giải thích đã chỉ trích, định tội cho em khiến khán giả thất vọng.

Bên cạnh đó, trong tập trước tưởng chừng Thương đã quyết tâm chấm dứt mối tình không môn đăng hộ đối với chàng thiếu gia hiền lành Quân (Huỳnh Anh). Bởi cả ba chị em nhiều lần bị bà Dung mẹ Quân nhục mạ. Thậm chí bà Dung đã tìm tới tận quê để buông lời chê bai gia cảnh của Thương, khiến bà của Thương phải nhập viện, Thương vẫn gắn bó với Quân. Tình tiết này khiến khán giả cực kỳ khó chịu.

Thương vẫn yêu Quân dù nhiều lần bị phản đối, chịu tổn thương.

Mối tình của Thương và Quân nhìn trước đã không có kết quả tốt khi cha mẹ Quân đều phản đối. Quân là người ngây ngô không có kinh nghiệm xử lý mâu thuẫn tình cảm. Quan trọng hơn là sự tự trọng của cô gái khi cả bản thân lẫn người thân đều bị xem thường nhưng Thương vẫn "nhắm mắt yêu" khiến người xem khó chấp nhận.

Trong 16 tập, nhân vật Thương do Quỳnh Kool thể hiện mắc kẹt trong cảm giác tự ti vì gia cảnh nghèo hèn. Cô không dám đứng lên bảo vệ bản thân khi bị mẹ của bạn trai buông lời lăng mạ. Cô chỉ biết khóc khi các em gặp khó khăn. Những lời dạy dỗ của Thương bị đánh giá là cứng nhắc, thiếu sự đồng cảm với các em. Do đó, vai trò chị cả của cô không được thể hiện tốt khi chính Thương cũng không thể giải quyết những rắc rối tình cảm của mình một cách dứt khoát. Từ đó, nhân vật Thương cũng dần đánh mất tình cảm của khán giả.