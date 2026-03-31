'Hoàng tử nhạc số' trở lại

TPO - Sau gần 2 năm gần như biến mất, Grey D tung loạt ca khúc trở lại cuộc đua nhạc Việt. Đông đảo nghệ sĩ như Big Daddy, Văn Mai Hương, Mono, Negav... đến ủng hộ nam ca sĩ định hình lại danh xưng "hoàng tử nhạc số" từng gắn liền loạt hit triệu lượt nghe.

Trưa 29/3, Grey D tái xuất thị trường nhạc Việt sau gần hai năm vắng bóng. Nam ca sĩ lần đầu nói về quãng thời gian “mất tích”.

Nam ca sĩ cho biết anh từng chủ động xin công ty quản lý ST.319 tạm dừng hoạt động trong vòng hai năm. Khi đang ở giai đoạn thuận lợi với nhiều ca khúc đạt hàng chục triệu lượt nghe, quyết định này không xuất phát từ việc thiếu cơ hội, mà đến từ trạng thái mất phương hướng trong âm nhạc.

“Tôi dần rơi vào trạng thái không hiểu mình đang làm gì, không còn cảm nhận được ý nghĩa của những việc bản thân làm mỗi ngày. Mọi cảm xúc lúc đó đều rất phẳng, không buồn, không vui, không có sự hứng thú”, Grey D chia sẻ.

Anh cho rằng nếu tiếp tục, những sản phẩm tạo ra cũng chỉ “héo mòn như chính tâm hồn mình”.

Grey D sau hai năm ở ẩn.

Về quãng thời gian ở ẩn suốt hai năm, Văn Mai Hương thắc mắc Grey D sống thế nào, áp lực chính ra sao? Nam ca sĩ nói anh vẫn ổn do nguồn thu chủ yếu đến từ nhạc số, trong khi chi phí sản xuất album và MV lần này có sự hỗ trợ từ công ty quản lý.

Sau hai năm ẩn mình, nam ca sĩ khai thác sản phẩm Ánh sáng • Màn đêm theo hướng đối lập giữa ánh sáng và bóng tối, giữa thế giới bên ngoài và nội tâm cá nhân. Trong đó, Side A - Ánh sáng, gồm 7 ca khúc mang tinh thần tươi sáng, làm tiền đề cho Side Màn đêm chưa công bố.

Mở đầu là Hóa ra, kể về khoảnh khắc nhận diện cảm xúc nội tâm thông qua tình yêu. Các ca khúc tiếp theo đa sắc thái tình cảm, từ trực diện, mộng mơ đến chữa lành. Đáng chú ý nhất là Đôi mắt kẻ si tình (kết hợp với Min).

Trong lần trở lại, Grey D trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tác, sản xuất và định hình hình ảnh cho album, chứng tỏ tham vọng tìm lại chỗ đứng trên thị trường nhạc Việt.

Đông đảo nghệ sĩ, anh trai, chị đẹp và em xinh đến ủng hộ Grey D.

Sau 24 giờ phát hành, ca khúc Hóa ra nhanh chóng lọt Top 50 Spotify Việt Nam, cho thấy sức hút ổn định của Grey D trên các nền tảng nhạc số.

Grey D, tên thật Đoàn Thế Lân, từng là thành viên của nhóm nhạc Monstar trước khi theo đuổi con đường solo. Anh ghi dấu ấn với nhiều ca khúc đạt lượt nghe cao như Dự báo thời tiết hôm nay mưa, Anh sẽ đến cùng cơn mưa hay Để tôi ôm em bằng giai điệu này. Khi đang có vị trí nhất định trên thị trường, nam ca sĩ lựa chọn tạm rút lui.

Suốt thời gian tạm dừng, Grey D gần như không xuất hiện trong các hoạt động âm nhạc, ngoại trừ một lần góp mặt hỗ trợ Negav tại chung kết Anh trai say hi. Gần nhất, nam ca sĩ đánh tiếng cho sự trở lại bằng việc xuất hiện tại concert của Hoàng Dũng.

Chia sẻ về định hướng sắp tới, Grey D cho biết anh mong muốn tiếp tục học hỏi và phát triển cá tính âm nhạc riêng. Theo nam ca sĩ, trong bối cảnh thị trường ngày càng đa dạng, việc giữ được bản sắc cá nhân là yếu tố quan trọng giúp nghệ sĩ tạo dấu ấn. Anh cũng bày tỏ kỳ vọng nhận được sự ủng hộ từ khán giả đối với con đường mà mình lựa chọn.