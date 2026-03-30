Tin vui cho Hoa hậu Thiên Ân và nam thần Khương Lê

TPO - Phòng vé Việt cuối tuần qua tiếp tục giữ nhịp ổn định với doanh thu gần 50 tỷ đồng. Bất ngờ lớn nhất đến từ cú bứt tốc của "Hẹn em ngày nhật thực", thu hơn 20 tỷ đồng sau ba ngày ra rạp.

Cuối tuần qua (27-29/3), phòng vé Việt ghi nhận tổng doanh thu khoảng 49,3 tỷ đồng, tiếp tục duy trì nhịp ổn định giai đoạn cận lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5. Tuy nhiên, bảng xếp hạng tuần này chứng kiến một biến động đáng chú ý khi Hẹn em ngày nhật thực bất ngờ vươn lên vị trí số một, vượt qua loạt phim đã duy trì phong độ trong nhiều tuần trước đó.

Hẹn em ngày nhật thực vươn lên dẫn đầu

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, Hẹn em ngày nhật thực thu 19,23 tỷ đồng trong ba ngày cuối tuần, chiếm khoảng 39% tổng doanh thu thị trường. Bộ phim bán ra hơn 200.000 vé/6.684 suất chiếu, trở thành tác phẩm có độ phủ rộng nhất rạp trong tuần. Hiện, tổng doanh thu bộ phim có Hoa hậu Thiên Ân, Khương Lê có tổng doanh số 22,7 tỷ đồng.

Việc dời lịch chiếu sớm hơn một tuần được xem là quyết định mang tính chiến lược. Giữa lúc thị trường chưa có nhiều đối thủ mới đủ mạnh, bộ phim tận dụng được khoảng trống sau khi các phim Tết dần hạ nhiệt. Phản ứng tích cực từ khán giả trên mạng xã hội giúp tác phẩm của Lê Thiện Viễn tạo được độ lan tỏa.

Không chỉ dẫn đầu về doanh thu, Hẹn em ngày nhật thực cho thấy hiệu quả khai thác suất chiếu khi doanh thu trung bình trên mỗi suất đạt gần 2,9 triệu đồng, mức tương đối ổn định trong giai đoạn thị trường đã qua cao điểm. Đây là tín hiệu cho thấy phim không chỉ thu hút nhờ truyền thông ban đầu mà còn có khả năng duy trì lượng khán giả thực.

Ở vị trí thứ hai, Cú nhảy kỳ diệu duy trì sức hút với 8,86 tỷ đồng, chiếm 18% thị phần. Bộ phim hoạt hình giữ được tệp khán giả gia đình. Quỷ nhập tràng 2 đứng thứ ba với 5,84 tỷ đồng, chiếm gần 12% doanh thu. Với con số này, bộ phim không gặp nhiều khó khăn để vượt qua Ma Da, chính thức trở thành một trong những phim kinh dị Việt ăn khách nhất mọi thời. Thành công của phần hai tiếp tục củng cố vị thế của thương hiệu, cho thấy dòng phim kinh dị dân gian vẫn có chỗ đứng nhất định nếu được đầu tư bài bản.

Ở vị trí thứ tư, Thoát khỏi tận thế thu 3,88 tỷ đồng. Dù không còn nằm trong nhóm dẫn đầu, bộ phim vẫn giữ được doanh thu nhờ lượng vé từ các định dạng cao cấp như IMAX, 4DX hay ScreenX. Theo đại diện Box Office Vietnam, đây là xu hướng ngày càng rõ rệt tại thị trường Việt, khi một số tác phẩm quốc tế có thể kéo dài vòng đời nhờ trải nghiệm hình ảnh - âm thanh đặc biệt.

Tài từng dẫn đầu phòng vé trước đó tụt xuống vị trí thứ năm với 3,44 tỷ đồng. Số suất chiếu giảm mạnh (chỉ còn 934 suất) cho thấy bộ phim bước vào giai đoạn cuối của chu kỳ phát hành. Dù vậy, với tổng doanh thu tích lũy trước đó, tác phẩm vẫn được xem là một trong những điểm sáng của giai đoạn hậu Tết.

Bom tấn hoạt hình đổ bộ đâu với phim Việt

Sau giai đoạn chững lại của phòng vé cuối tháng 3, thị trường điện ảnh Việt bước vào một nhịp cạnh tranh mới khi loạt phim đồng loạt ra rạp đầu tháng 4. Khác với mùa Tết nơi phim nội chiếm trục doanh thu, cục diện lần này nghiêng rõ rệt về phía phim ngoại, với tâm điểm là Super Mario Thiên hà.

Sự xuất hiện của bom tấn hoạt hình dự báo ảnh hưởng cục diện phòng vé. Super Mario Thiên hà sở hữu lợi thế thương hiệu, phần phim trước đó từng tạo hiện tượng toàn cầu với doanh thu 1 tỷ USD.

Dustin Nguyễn trở lại đường đua phim ảnh dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Trong danh sách phim ra rạp cùng thời điểm, Song hỷ lâm nguy là đại diện hiếm hoi của điện ảnh Việt. Thuộc dòng phim hài - tình huống quen thuộc, tác phẩm hướng đến nhóm khán giả đại chúng. Dustin Nguyễn, Misthy và Đinh Y Nhung chưa chắc đủ nhiệt giúp bộ phim đạt trăm tỷ.

Phi vụ cuối cùng và Ánh dương của mẹ cũng gia nhập cuộc đua, nhưng đều không phải dự án đinh. Điều này khiến cuộc đua phòng vé đầu tháng 4 có xu hướng phân hóa rõ rệt.