Nữ diễn viên bị cắt sóng đột ngột vì mặc hở

TPO - Nữ diễn viên Trung Quốc Điền Hi Vi gặp sự cố trong buổi livestream quảng bá thương hiệu diễn ra hôm 29/3. Cô xuất hiện trong bộ váy ôm sát, phần ngực và eo bị siết chặt, để lại vết hằn rõ rệt. Bộ váy khiến cô rơi vào tình trạng khó thở, buộc buổi phát sóng phải tạm dừng khoảng 20 phút.

Điền Hi Vi lựa chọn phong cách gợi cảm với thiết kế cổ chữ V sâu và phom dáng bó sát. Dù bắt mắt, bộ trang phục bị cho là không vừa vặn. Trong suốt quá trình livestream, cô nhiều lần phải chỉnh sửa váy, thể hiện sự không thoải mái.

Nữ diễn viên cao khoảng 1,68 m và cân nặng 46 kg vốn đã thuộc nhóm thể hình mảnh mai, bộ váy bó chặt đến mức ảnh hưởng hô hấp khiến nhiều người xem cảm thấy khó chịu thay.

Không chỉ vậy, buổi phát sóng còn bị gián đoạn do vi phạm quy định nền tảng về lộ da thịt quá mức. Sau đó, nữ diễn viên phải dùng bảng che trước ngực để tiếp tục chương trình. Sự cố làm dấy lên tranh cãi về khâu chuẩn bị của ê-kíp, từ việc chọn kích cỡ trang phục đến việc đánh giá tiêu chuẩn kiểm duyệt nội dung.

Điền Hi Vi gặp sự cố trang phục khi phát sóng trực tiếp.

Sau khi vụ việc lan truyền, nhiều ý kiến bày tỏ sự cảm thông với Điền Hi Vi, cho rằng cô vẫn giữ được tinh thần chuyên nghiệp khi cố gắng hoàn thành buổi livestream dù gặp vấn đề sức khỏe. Không ít người chỉ trích đội ngũ hậu trường bởi việc lựa chọn trang phục thiếu phù hợp đã đặt nghệ sĩ vào tình huống rủi ro không đáng có.

Sự việc cũng chỉ ra áp lực về tiêu chuẩn hình thể trong ngành giải trí, nơi quan niệm càng gầy càng đẹp vẫn tồn tại. Nhiều ý kiến cho rằng không nên đánh đổi sự thoải mái và an toàn của nghệ sĩ chỉ để hút mắt xem từ khán giả mạng.

Cách Điền Hi Vi xử lý tình huống được đánh giá là khéo léo. Sau khi gián đoạn, cô nhanh chóng trở lại, tiếp tục tương tác với khán giả, thực hiện các động tác vũ đạo theo yêu cầu người hâm mộ. Nữ diễn viên chia sẻ mong muốn mang đến hình ảnh vui vẻ, tích cực, phần nào xoa dịu lo lắng từ phía người xem.

Phần bình luận sau đó thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những lời khen về sự tận tâm, cũng có quan điểm nói việc yêu cầu nghệ sĩ mặc trang phục quá chật, dù đã có vóc dáng gầy là chuẩn mực thẩm mỹ cần được xem xét lại trong ngành giải trí.