Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Nữ diễn viên bị cắt sóng đột ngột vì mặc hở

Hà Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nữ diễn viên Trung Quốc Điền Hi Vi gặp sự cố trong buổi livestream quảng bá thương hiệu diễn ra hôm 29/3. Cô xuất hiện trong bộ váy ôm sát, phần ngực và eo bị siết chặt, để lại vết hằn rõ rệt. Bộ váy khiến cô rơi vào tình trạng khó thở, buộc buổi phát sóng phải tạm dừng khoảng 20 phút.

Điền Hi Vi lựa chọn phong cách gợi cảm với thiết kế cổ chữ V sâu và phom dáng bó sát. Dù bắt mắt, bộ trang phục bị cho là không vừa vặn. Trong suốt quá trình livestream, cô nhiều lần phải chỉnh sửa váy, thể hiện sự không thoải mái.

Nữ diễn viên cao khoảng 1,68 m và cân nặng 46 kg vốn đã thuộc nhóm thể hình mảnh mai, bộ váy bó chặt đến mức ảnh hưởng hô hấp khiến nhiều người xem cảm thấy khó chịu thay.

Không chỉ vậy, buổi phát sóng còn bị gián đoạn do vi phạm quy định nền tảng về lộ da thịt quá mức. Sau đó, nữ diễn viên phải dùng bảng che trước ngực để tiếp tục chương trình. Sự cố làm dấy lên tranh cãi về khâu chuẩn bị của ê-kíp, từ việc chọn kích cỡ trang phục đến việc đánh giá tiêu chuẩn kiểm duyệt nội dung.

Điền Hi Vi gặp sự cố trang phục khi phát sóng trực tiếp.

Sau khi vụ việc lan truyền, nhiều ý kiến bày tỏ sự cảm thông với Điền Hi Vi, cho rằng cô vẫn giữ được tinh thần chuyên nghiệp khi cố gắng hoàn thành buổi livestream dù gặp vấn đề sức khỏe. Không ít người chỉ trích đội ngũ hậu trường bởi việc lựa chọn trang phục thiếu phù hợp đã đặt nghệ sĩ vào tình huống rủi ro không đáng có.

Sự việc cũng chỉ ra áp lực về tiêu chuẩn hình thể trong ngành giải trí, nơi quan niệm càng gầy càng đẹp vẫn tồn tại. Nhiều ý kiến cho rằng không nên đánh đổi sự thoải mái và an toàn của nghệ sĩ chỉ để hút mắt xem từ khán giả mạng.

Cách Điền Hi Vi xử lý tình huống được đánh giá là khéo léo. Sau khi gián đoạn, cô nhanh chóng trở lại, tiếp tục tương tác với khán giả, thực hiện các động tác vũ đạo theo yêu cầu người hâm mộ. Nữ diễn viên chia sẻ mong muốn mang đến hình ảnh vui vẻ, tích cực, phần nào xoa dịu lo lắng từ phía người xem.

Phần bình luận sau đó thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những lời khen về sự tận tâm, cũng có quan điểm nói việc yêu cầu nghệ sĩ mặc trang phục quá chật, dù đã có vóc dáng gầy là chuẩn mực thẩm mỹ cần được xem xét lại trong ngành giải trí.

#Điền Hi Vi #livestream #trang phục #hình thể #giải trí #chuẩn mực

Xem thêm

Cùng chuyên mục