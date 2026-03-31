Taylor Swift bị kiện

TPO - Taylor Swift đang đối mặt với vụ kiện vi phạm thương hiệu liên quan đến album mới "The Life of a Showgirl", sau khi một nghệ sĩ khác cáo buộc cô sử dụng tên gọi gây nhầm lẫn.

Đơn kiện được đệ trình tại tòa án liên bang bang California ngày 30/3, do Maren Wade - nghệ sĩ từng xuất hiện trên America's Got Talent - đứng đơn, nhằm vào Taylor Swift và UMG Recordings.

Wade cáo buộc hành vi xâm phạm thương hiệu, chỉ dẫn sai lệch và cạnh tranh không lành mạnh, yêu cầu bồi thường cũng như lệnh cấm Swift tiếp tục sử dụng tên album.

Tranh chấp xoay quanh sự tương đồng giữa The Life of a Showgirl và thương hiệu “Confessions of a Showgirl” mà Wade xây dựng từ năm 2014. Ban đầu là chuyên mục trên báo tại Las Vegas, dự án này sau đó phát triển thành podcast và show biểu diễn trực tiếp, với phạm vi bảo hộ thương hiệu bao gồm sân khấu, truyền hình và các sản phẩm giải trí liên quan.

Theo đơn kiện, việc Swift phát hành album cùng tên gọi có yếu tố “Showgirl” đã lan rộng trên thị trường, từ sản phẩm thương mại đến các kênh bán lẻ, nhắm vào chính tệp khán giả mà Wade đã gây dựng suốt nhiều năm. Wade cho rằng điều này khiến công chúng hiểu nhầm cô sao chép từ ngôi sao nhạc pop.

Khi Swift nộp đơn đăng ký thương hiệu cho The Life of a Showgirl, United States Patent and Trademark Office đã từ chối do mức độ tương đồng dễ gây nhầm lẫn với thương hiệu sẵn có của Wade. Cơ quan này nhấn mạnh việc hai tên gọi cùng chia sẻ cụm “of a Showgirl” và đều gắn với lĩnh vực biểu diễn âm nhạc, sân khấu có thể khiến người tiêu dùng tin rằng có mối liên hệ giữa hai bên.

Theo quy định, thương hiệu đăng ký trước thường có ưu thế pháp lý. Trong bối cảnh đó, Taylor Swift có thể lựa chọn đàm phán mua lại quyền sử dụng từ Wade hoặc theo đuổi vụ kiện tại tòa.

Phía Wade khẳng định việc tiếp tục sử dụng tên gọi này đang bào mòn giá trị thương hiệu mà cô dày công xây dựng, đe dọa toàn bộ hoạt động nghệ thuật và kinh doanh liên quan.

Hiện đại diện của Taylor Swift từ chối bình luận. Nữ ca sĩ vốn sở hữu một trong những danh mục thương hiệu lớn nhất ngành giải trí, với hơn 170 đăng ký đang hoạt động hoặc chờ duyệt, bao phủ nhiều tên gọi, cụm từ và sản phẩm. Hoạt động này được quản lý thông qua TAS Rights Management cùng đối tác sản xuất hàng hóa Bravado.