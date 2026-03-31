Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Taylor Swift bị kiện

Hà Trang

TPO - Taylor Swift đang đối mặt với vụ kiện vi phạm thương hiệu liên quan đến album mới "The Life of a Showgirl", sau khi một nghệ sĩ khác cáo buộc cô sử dụng tên gọi gây nhầm lẫn.

Đơn kiện được đệ trình tại tòa án liên bang bang California ngày 30/3, do Maren Wade - nghệ sĩ từng xuất hiện trên America's Got Talent - đứng đơn, nhằm vào Taylor Swift và UMG Recordings.

Wade cáo buộc hành vi xâm phạm thương hiệu, chỉ dẫn sai lệch và cạnh tranh không lành mạnh, yêu cầu bồi thường cũng như lệnh cấm Swift tiếp tục sử dụng tên album.

Tranh chấp xoay quanh sự tương đồng giữa The Life of a Showgirl và thương hiệu “Confessions of a Showgirl” mà Wade xây dựng từ năm 2014. Ban đầu là chuyên mục trên báo tại Las Vegas, dự án này sau đó phát triển thành podcast và show biểu diễn trực tiếp, với phạm vi bảo hộ thương hiệu bao gồm sân khấu, truyền hình và các sản phẩm giải trí liên quan.

Theo đơn kiện, việc Swift phát hành album cùng tên gọi có yếu tố “Showgirl” đã lan rộng trên thị trường, từ sản phẩm thương mại đến các kênh bán lẻ, nhắm vào chính tệp khán giả mà Wade đã gây dựng suốt nhiều năm. Wade cho rằng điều này khiến công chúng hiểu nhầm cô sao chép từ ngôi sao nhạc pop.

Taylor Swift đang đối mặt với vụ kiện vi phạm thương hiệu liên quan đến album mới "The Life of a Showgirl".

Khi Swift nộp đơn đăng ký thương hiệu cho The Life of a Showgirl, United States Patent and Trademark Office đã từ chối do mức độ tương đồng dễ gây nhầm lẫn với thương hiệu sẵn có của Wade. Cơ quan này nhấn mạnh việc hai tên gọi cùng chia sẻ cụm “of a Showgirl” và đều gắn với lĩnh vực biểu diễn âm nhạc, sân khấu có thể khiến người tiêu dùng tin rằng có mối liên hệ giữa hai bên.

Theo quy định, thương hiệu đăng ký trước thường có ưu thế pháp lý. Trong bối cảnh đó, Taylor Swift có thể lựa chọn đàm phán mua lại quyền sử dụng từ Wade hoặc theo đuổi vụ kiện tại tòa.

Phía Wade khẳng định việc tiếp tục sử dụng tên gọi này đang bào mòn giá trị thương hiệu mà cô dày công xây dựng, đe dọa toàn bộ hoạt động nghệ thuật và kinh doanh liên quan.

Hiện đại diện của Taylor Swift từ chối bình luận. Nữ ca sĩ vốn sở hữu một trong những danh mục thương hiệu lớn nhất ngành giải trí, với hơn 170 đăng ký đang hoạt động hoặc chờ duyệt, bao phủ nhiều tên gọi, cụm từ và sản phẩm. Hoạt động này được quản lý thông qua TAS Rights Management cùng đối tác sản xuất hàng hóa Bravado.

Hà Trang
The Hollywood Reporter
Xem thêm

Cùng chuyên mục