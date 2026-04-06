Không nhận ra đạo diễn 'Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò'

TPO - Sau cơn sốt "Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò", đạo diễn Đặng Tuấn Chinh có nhiều bước tiến trong sự nghiệp.

Đặng Tuấn Chinh sinh năm 1992, trong một gia đình lao động nghèo, cha làm lao công, mẹ làm giúp việc. Trước khi trở thành đạo diễn của Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò, Đặng Tuấn Chinh từng có quãng thời gian đầy thăng trầm.

Bước vào đời với hành trang là con số 0 tròn trĩnh, nam đạo diễn tự định nghĩa mình là "nghèo 5 không": Không tiền tệ, không quan hệ, không hậu duệ, không lợi thế học vấn, không ngoại hình. Sau khi không thi đậu ngành Kinh tế Đặng Tuấn Chinh quyết định rẽ hướng sang ngành nghệ thuật vì đó là cơ hội duy nhất để học cho bằng bạn bè dù chẳng biết tương lai.

Đặng Tuấn Chinh miêu tả dù học ngành diễn viên nhưng ngoại hình của anh "ốm nhom, răng khấp khểnh, mặt đen và đầy mụn", không có quan hệ cũng không có kinh nghiệm diễn xuất từ trước.

Suốt những năm tháng ấy, thời gian biểu của anh là một vòng xoáy mưu sinh. Sáng đi học, chiều làm phục vụ tại quán gà rán, và từ 00h đêm đến 2h sáng là hành trình đạp xe rong ruổi khắp TPHCM để bán bánh giò. Nhớ về thời điểm đó, Đặng Tuấn Chinh kể ước mơ của anh đơn giản chỉ là chiếc xe tay ga, chiếc điện thoại xịn và kiếm đủ 2 triệu đồng mỗi tháng để phụ giúp ba mẹ.

Năm 2013, phim ngắn Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò gây sốt mạng xã hội, đưa cái tên Đặng Tuấn Chinh bước ra ánh sáng, thay đổi hoàn cảnh gia đình 180 độ. Dự án mở ra hàng loạt cơ hội cho nam đạo diễn. Từ đây, anh trở thành người đứng sau loạt sản phẩm đình đám, trong đó phải kể đến Ghét gió! Tại gió làm mắt cay, Chuyện 2 nàng ế (Hải Triều - Duy Khánh) hay MV Xin đừng hái hoa (Hồ Quang Hiếu)…

Thời điểm đó, Đặng Tuấn Chinh cao 1,76 m, nhưng chỉ nặng 48 kg. Nhưng sau khi gây sốt với Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò, nam đạo diễn cũng có sự lột xác về ngoại hình với chiều cao 1,8 m cùng cân nặng 75 kg.

Sự nhạy bén thực tế đã đưa anh tiến xa hơn khi được mời về làm marketing cho các doanh nghiệp và chính thức giữ vị trí giám đốc marketing vào năm 2018.

Có được những thành tựu trong nghề, Đặng Tuấn Chinh chọn tiếp tục việc học, trở thành Thạc sĩ Kinh tế của Đại học Kinh tế TP HCM. Động lực lớn nhất của anh chính là lời hứa với người ba đã mất - người luôn mong muốn anh sẽ đủ ăn, không còn nghèo khổ như ba mẹ anh.

Nhìn lại hành trình đã qua, Đặng Tuấn Chinh vẫn không khỏi ngỡ ngàng: "Thực sự đến bây giờ, Chinh vẫn không thể tin làm sao mình có thể khá thành công ở mảng đạo diễn, song song lại đảm nhiệm vị trí giám đốc marketing tại một ngân hàng. Có lẽ đó là sự tổng hòa của may mắn cộng với sự cố gắng đến cùng kiệt của bản thân".