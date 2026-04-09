Xử phạt vụ diễn chui 'Tiếng trống Mê Linh'

TPO - Công ty TNHH Giải trí Kim Loan bị Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM xử phạt hành chính vì đưa tiết mục ngoài danh mục được cấp phép (cụ thể là trích đoạn "Mê Linh biệt khúc" thuộc vở cải lương kinh điển "Tiếng trống Mê Linh") vào chương trình Tự tình phương Nam 4.

Chiều 9/4, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, ngoài vụ thẩm định MV ẩn ý gợi dục của Jun Phạm, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM thông tin về việc xử lý vi phạm liên quan đến chương trình biểu diễn Tự tình phương Nam 4.

Công ty TNHH Giải trí Kim Loan - đơn vị tổ chức chương trình - bị xử phạt hành chính vì thực hiện biểu diễn không đúng nội dung đã được cơ quan quản lý phê duyệt.

Sở xác định doanh nghiệp này vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ, với hành vi “tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận”. Quyết định xử phạt đã được ban hành theo đúng trình tự.

Dù cơ quan chức năng không công bố mức phạt cụ thể, song theo khung quy định hiện hành, hành vi này có thể bị xử phạt từ 10 đến 15 triệu đồng đối với cá nhân, và gấp đôi đối với tổ chức.

Chương trình Tự tình phương Nam 4 do Công ty Kim Loan tổ chức đã được Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tiếp nhận hồ sơ từ ngày 26/2. Sau quá trình xem xét, ngày 5/3, Sở có văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn. Đồng thời, hội đồng nghệ thuật cũng tiến hành thẩm định nội dung chương trình trước khi cấp phép.

Bùm Bum trong tiết mục Tiếng trống mê linh gây phẫn nộ.

Qua công tác quản lý và kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trong quá trình biểu diễn đã phát sinh tiết mục ngoài danh mục đăng ký. Trích đoạn Mê Linh biệt khúc thuộc vở cải lương kinh điển Tiếng trống Mê Linh do Bùm Bum thể hiện không nằm trong nội dung đã được phê duyệt.

Tại buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao ngày 16/3, đại diện Công ty TNHH Giải trí Kim Loan, bà Phạm Nguyễn Thái Hiền (giám đốc) thừa nhận sai sót khi để xảy ra việc bổ sung tiết mục ngoài danh mục được cấp phép. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến quyết định xử phạt.

Vụ việc thu hút sự chú ý của dư luận không chỉ ở yếu tố vi phạm hành chính mà còn bởi tranh cãi xoay quanh chất lượng biểu diễn. Trong chương trình, Bùm Bum đảm nhận vai Trưng Trắc, song phần thể hiện bị nhiều ý kiến đánh giá là thiếu chỉn chu, chưa đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn đối với một tác phẩm cải lương kinh điển được xem là chuẩn mực của nghệ thuật cải lương, được thể hiện thành công qua phần trình diễn của cố NSƯT Thanh Nga. Một số ý kiến thậm chí cho rằng màn trình diễn đã làm giảm giá trị nguyên tác.

Liên quan đến vấn đề này, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM nhấn mạnh quan điểm luôn khuyến khích các nghệ sĩ trẻ tham gia sáng tạo, tiếp cận và lan tỏa giá trị của nghệ thuật truyền thống. Tuy nhiên, với những tác phẩm kinh điển, mang tính chuẩn mực cao cả về nội dung lẫn hình thức, việc biểu diễn đòi hỏi sự chuẩn bị nghiêm túc, đầu tư chuyên môn bài bản và thái độ cầu thị.

Cơ quan quản lý cũng lưu ý các đơn vị tổ chức và nghệ sĩ cần tuân thủ chặt chẽ quy định về cấp phép, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của nghệ thuật truyền thống, tránh những sai sót không đáng có gây ảnh hưởng đến chất lượng chương trình và cảm nhận của công chúng.