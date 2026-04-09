Thẩm định MV gợi dục của Jun Phạm

TPO - Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đang thẩm định MV "Truth Or Dare" của Jun Phạm sau những tranh cãi về hình ảnh ẩn ý gợi dục. Sở cho biết hiện chưa có quy định gắn nhãn phân loại độ tuổi đối với MV phát hành trên nền tảng số.

Ngày 9/4, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phản hồi thắc mắc liên quan MV Truth or Dare của ca sĩ Jun Phạm. Sản phẩm gây tranh luận thời gian qua vì chứa một số hình ảnh bị cho là ẩn ý tình dục.

Đại diện Sở cho biết cơ quan này đang trong quá trình thẩm định, đánh giá, lấy ý kiến chuyên môn của Hội đồng nghệ thuật, các cơ quan chức năng và các chuyên gia liên quan về MV Truth or Dare.

“Sở sẽ sớm có kết luận chính thức và cung cấp thông tin đến báo chí trong thời gian tới”, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết thêm.

Hiện các video ca nhạc phát hành trên môi trường mạng không đứng ngoài hệ thống pháp luật, mà chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, bao gồm quy định về nghệ thuật biểu diễn, an ninh mạng và sở hữu trí tuệ.

Nhiều hình ảnh trong MV Truth or Dare bị đánh giá ẩn ý gợi dục.

Dẫn chiếu cụ thể Nghị định 144/2020/NĐ-CP về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, đại diện cơ quan quản lý cho biết Điều 3 của Nghị định đã quy định rõ các hành vi bị cấm. Trong đó đáng chú ý là quy định cấm việc sử dụng “trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt hoặc hình thức biểu diễn trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội”.

Theo Điều 7 của Nghị định, tổ chức, cá nhân lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật có trách nhiệm “không lưu hành các sản phẩm vi phạm quy định tại Điều 3”, đồng thời phải tuân thủ các quy định liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan và thực hiện nghĩa vụ lưu chiểu theo quy định.

Tại Điều 21 (khoản 3), Nghị định cũng nêu rõ việc lưu hành bản ghi âm, ghi hình trên môi trường mạng “do người đăng, phát chịu trách nhiệm”. Điều này đồng nghĩa với việc cá nhân, đơn vị phát hành MV trên nền tảng số phải tự chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung sản phẩm.

Liên quan đến vấn đề phân loại độ tuổi, một trong những điểm gây tranh cãi đối với MV Truth or Dare, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết: “Hiện nay, chưa có quy định cụ thể về việc dán nhãn phân loại độ tuổi đối với các sản phẩm âm nhạc phát hành trên nền tảng số”.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý cũng cho biết đã có những động thái chấn chỉnh. Cụ thể, ngày 25/3, Sở ban hành Văn bản số 3566/SVHTT-NT, đề nghị các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn TPHCM “tăng cường kỷ cương, đảm bảo tính trung thực trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật”.

Văn bản đồng thời nhấn mạnh việc định hướng hành vi của nghệ sĩ trong môi trường số theo chuẩn mực văn hóa, đạo đức và pháp luật, nhằm góp phần xây dựng môi trường văn hóa - số lành mạnh.

Ca sĩ Jun Phạm vừa trở lại đường đua nhạc Việt với MV Truth Or Dare, hợp tác cùng APJ, producer Monotape và đạo diễn Kiên Ứng, được đầu tư mạnh tay với kỳ vọng tạo hit. Sau 2 ngày ra mắt, sản phẩm vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Khán giả tập trung tranh luận vào hai yếu tố chính là hình ảnh nhạy cảm và chất lượng âm nhạc. Các cảnh quay từ khoảng phút 2:30 với concept “bữa tiệc sashimi” bị cho là mang ẩn ý gợi dục, trở thành tâm điểm chỉ trích và lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng sự lột xác hình ảnh của Jun Phạm là táo bạo nhưng gây tranh cãi về tính phù hợp.

Ca khúc mang màu sắc Latin quyến rũ, nhưng bị đánh giá kén tai, khó tiếp cận số đông. Sự kết hợp giữa hình ảnh gây tranh cãi và âm nhạc chưa đủ sức hút khiến MV không đạt hiệu ứng bùng nổ như kỳ vọng, thậm chí nhận nhiều phản ứng tiêu cực.