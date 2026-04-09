Câu chuyện phản gián nổi tiếng CM12 chuẩn bị được đưa lên màn ảnh nhỏ

Đây được xem là một trong những dự án phim đáng chú ý, khai thác một chuyên án phản gián đặc biệt của lực lượng an ninh Việt Nam.

Phim đã tiến hành giai đoạn thử vai (casting) sơ bộ trong tháng 3/2026 và chuẩn bị khởi quay ngay trong mùa hè năm nay. Theo kế hoạch, quý VI năm nay, phim sẽ hoàn thành hậu kỳ và được phát sóng phục vụ khán giả trên kênh truyền hình ANTV, các đài truyền hình địa phương 34 tỉnh thành phố và các nền tảng OTT.

﻿ Các diễn viên tham dự thử vai (casting) phim “Kế hoạch CM12”

Kế hoạch CM12 không chỉ là niềm tự hào của lực lượng công an Việt Nam, nó còn được xem như một “giáo trình” điển hình về nghiệp vụ phản gián, góp phần đào tạo, truyền cảm hứng cho thế hệ kế thừa của lực lượng công an nhân dân, hun đúc tinh thần đấu tranh kiên định, nhạy bén và nhân văn trong thời đại mới.

Chuyên án được đặt tên là Kế hoạch CM12 do chính Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) Phạm Hùng đặt, với chữ CM là viết tắt của tỉnh Cà Mau, còn 12 là ngày xuất phát đầu tiên của toán gián điệp biệt kích từ Thái Lan xâm nhập vào Việt Nam: 12/5/1981, đồng thời tính đến việc “cài” người vào tổ chức của địch.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức với truyện ký “CM12-Phía sau kế hoạch phản gián”, cuốn sách được lấy cảm hứng để xây dựng kịch bản phim truyền hình.

Đối tượng đấu tranh trong kế hoạch CM12 là bọn gián điệp, biệt kích, các tổ chức phản động lưu vong, nhất là tổ chức phản động “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam” do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu. Kế hoạch CM12 được thực hiện trong vòng 3 năm (từ tháng 9/1981 - 9/1984). Trung tâm chỉ huy của kế hoạch được đặt tại Hòn Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, (nay là xã Đá Bạc) tỉnh Cà Mau, do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Hùng chỉ đạo, đặt tên. Chỉ huy Kế hoạch là Thượng tướng Cao Đăng Chiếm, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh miền Tây Nam Bộ

Bằng chiến thuật cài người vào lòng địch, cùng các kỹ thuật nghiệp vụ tinh tế, các biện pháp ''câu nhử” khéo léo, lực lượng công an nhân dân đã kéo được lực lượng phản động từ nước ngoài về Việt Nam lần lượt từng chuyến theo sự sắp xếp của ta, bắt gần nhân sự của chúng cũng như toàn bộ vũ khí, khí tài, làm thất bại hoàn toàn âm mưu lập chiến khu kháng chiến của chúng tại cực Nam đất nước hòng lật đổ chính quyền cách mạng.

“Kế hoạch CM12” không chỉ là một bộ phim về nghiệp vụ, mà còn là khúc tráng ca của trí tuệ, lòng dân và bản lĩnh Việt Nam. Bộ phim đề cao nơi quân và dân không phân biệt tuyến đầu hay hậu phương, cùng sát cánh bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc.

Lực lượng công an trực tiếp triển khai kế hoạch CM12 - niềm tự hào của lực lượng công an Việt Nam.

Đặc biệt, bộ phim còn khắc họa sâu sắc hình ảnh quả cảm, anh hùng và tính nhân văn của lực lượng an ninh, những người đã đối diện với nhóm biệt kích không bằng hận thù mà bằng cái nhìn cảm thông, coi họ là những đồng bào lầm đường lạc lối, và luôn mở ra con đường để họ quay về. Ngược lại, đối với những kẻ từng mang ảo vọng ngông cuồng “giải phóng” bằng vũ khí và bạo lực, bộ phim là hồi chuông cảnh tỉnh: sự hoang tưởng, ngông cuồng chỉ có thể dẫn tới thất bại và sự đào thải không tránh khỏi.

Ngoài việc dựa nội dung chuyên án và các nhân vật có thật, Phim truyền hình “Kế hoạch CM12” còn được lấy cảm hứng từ cuốn truyện ký “CM12 – Phía sau kế hoạch phản gián” của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức, nguyên Cục trưởng cục Kỹ thuật Nghiệp vụ 1, Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Sách xuất bản lần đầu năm 2020, được NXB CAND tái bản tháng 2/2026 và đang được đông đảo bạn đọc hồ hởi đón nhận.

Bộ phim do Ðiện ảnh CAND (thuộc Cục Truyền thông CAND, Bộ Công an) sản xuất, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). Chỉ đạo nội dung là Trung tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; Giám đốc sản xuất là Trung tá Trần Nam Chung - Giám đốc Điện ảnh CAND. Kịch bản do Đại tá, NSUT Nguyễn Quang Vinh - Nguyên Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND biên tập cùng đội ngũ sản xuất đến từ Điện ảnh CAND. Phim được thực hiện bởi các đạo diễn, biên kịch dày dạn kinh nghiệm trong dòng phim hình sự - chính luận, với những cái tên quen thuộc như Trần Duy Linh, Phạm Trung Hiếu.

Phim tập trung khai thác những tình tiết chưa từng công bố và những màn đấu trí "không tiếng súng" nhưng đầy kịch tính của lực lượng An ninh Việt Nam với các tổ chức phản động lưu vong. Bối cảnh bộ phim trải rộng không chỉ địa bàn tỉnh Cà Mau, mà còn nhiều tỉnh, thành trong nước và nước ngoài.

Với nội dung tôn vinh sự mưu lược, lòng dũng cảm và tinh thần hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa Công an và Nhân dân, cùng những tình tiết gay cấn, hấp dẫn từ diễn biến có thật của kế hoạch, chắc chắn bộ phim sẽ thu hút khán giả khi được phát sóng.