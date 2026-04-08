Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Nối dài chuỗi concert quốc gia

Gia Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc” mở đầu chuỗi “Tự hào là người Việt Nam” 2026, tiếp nối chuỗi “concert quốc gia” năm 2025. Với quy mô 40.000 khán giả, hơn 2.000 nghệ sĩ, kết hợp nghệ thuật - lịch sử - công nghệ, chương trình mong muốn góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam đoàn kết, bản lĩnh và không ngừng vươn lên trong kỷ nguyên phát triển mới.

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt Âm vang Tổ quốc do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài Truyền hình Việt Nam, UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện vào ngày 28/4 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Chương trình mở đầu cho chuỗi chương trình chính luận nghệ thuật Tự hào là người Việt Nam trong năm 2026.

Âm vang Tổ quốc được tổ chức trong không khí cả nước hướng tới nhiều dấu mốc quan trọng của đất nước như: chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp năm 2026-2031, 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 140 năm Ngày Quốc tế Lao động, 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 67 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh.

Phối cảnh sân khấu chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt Âm vang Tổ quốc.

Chương trình được dàn dựng công phu với quy mô khoảng 40.000 khán giả, quy tụ hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên cùng 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân. Với tổng thời lượng 150 phút, Âm vang Tổ quốc được chia làm hai phần, trong đó phần I kéo dài 90 phút, gồm ba chương Trường ca trên Trống Đồng, Âm vang lịch sửKhát vọng Việt Nam, phần II kéo dài 60 phút dành riêng cho giới trẻ. Đêm diễn khép lại bằng màn bắn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Thủ đô.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến như Tùng Dương, Hòa Minzy, Đức Phúc, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa... Bên cạnh đó, Âm vang Tổ quốc còn có sự tham gia của các nghệ sĩ gạo cội như NSND Dương Minh Đức, NSND Hà Thủy, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Vũ Thắng Lợi…

Sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ, đa dạng phong cách biểu diễn và ngôn ngữ âm nhạc tạo nên sắc thái riêng cho chương trình: hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc, hào hùng mà sâu lắng. Đặc biệt, khán giả sẽ được chứng kiến những màn trình diễn độc đáo như phần xuất hiện của lực lượng kỵ binh cảnh sát cơ động hay màn biểu diễn của Bộ đội Biên phòng cùng các quân khuyển nghiệp vụ.

Với quy mô lớn, ý tưởng dàn dựng mới mẻ và thông điệp giàu tính thời đại, Âm vang Tổ quốc được kỳ vọng trở thành một trong những sự kiện văn hóa - nghệ thuật nổi bật của năm 2026, góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam đoàn kết, bản lĩnh và không ngừng vươn lên trong kỷ nguyên phát triển mới.

