Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Tranh dân gian làng Sình qua lăng kính số

Giang Thanh

TPO - Không chỉ trưng bày tranh dân gian truyền thống, triển lãm Mộc Sắc làng Sình còn mở ra hành trình tương tác độc đáo bằng công nghệ và các hoạt động sáng tạo giúp gen Z tiếp cận di sản văn hóa qua lăng kính mới mẻ, sinh động.

Tại Bảo tàng Mỹ thuật (Bảo tàng Đà Nẵng﻿) diễn ra triển lãm Mộc Sắc làng Sình giới thiệu và lan tỏa giá trị dòng tranh dân gian làng Sình (TP. Huế), thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ. Ảnh: Giang Thanh.
Không gian triển lãm gồm các khu vực giới thiệu vật liệu và công cụ làm tranh, trưng bày tranh kết hợp công nghệ AR, phòng chiếu video giới thiệu quy trình làm tranh, workshop trải nghiệm cùng nghệ nhân...
Mỗi khu vực đều hướng đến việc giúp các bạn trẻ có những trải nghiệm sáng tạo, tương tác đa giác quan để tìm hiểu những giá trị văn hóa của dòng tranh dân gian làng Sình.
Bạn Phan Nguyễn Diệu Tiên (sinh viên ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng) cùng bạn bè đến tham quan và trải nghiệm.
"Tôi được tìm hiểu thông tin về tranh dân gian làng Sình qua các mã QR gắn trên tranh, xem tranh gốc bằng công nghệ AR và tự tay tạo nên bức tranh dân gian. Những điều đó giúp tôi có cái nhìn đa chiều hơn về một làng nghề tranh dân gian truyền thống của miền Trung", Tiên nói.
Triển lãm kết nối công chúng trẻ với nghệ thuật dân gian thông qua các hình thức tiếp cận mới mẻ, hiện đại.
Theo bạn Nguyễn Thị Phương Trinh (thành viên nhóm dự án), việc kết hợp giữa yếu tố truyền thống và công nghệ trong triển lãm mang đến một không gian trải nghiệm sinh động, góp phần làm mới cách tiếp cận di sản văn hóa.
"Dự án tạo động lực để thế hệ trẻ﻿ tiếp tục gìn giữ, sáng tạo và phát huy di sản văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại", Phương Trinh nói.
Các tác phẩm nổi bật lấy cảm hứng từ tranh dân gian làng Sình, thể hiện góc nhìn sáng tạo của các nghệ sĩ trẻ.
Không gian workshop trải nghiệm - nơi mỗi người được tự tay tạo nên một bức tranh dân gian với sự hỗ trợ của các nghệ nhân - đặc biệt thu hút các bạn trẻ và du khách quốc tế.
Theo bà Nguyễn Thị Trinh - Phó Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, triển lãm Mộc Sắc làng Sình thể hiện sự quan tâm cũng như cách tiếp cận mới mẻ của các bạn trẻ đối với loại hình nghệ thuật, làng nghề truyền thống.
"Đó là sự kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ truyền thống và ngôn ngữ đương đại, ứng dụng công nghệ số để sắp đặt, biểu diễn, giúp công chúng, đặc biệt là công chúng trẻ﻿ hiểu thêm, yêu thêm và chung tay gìn giữ nghệ thuật truyền thống", bà Trinh nói.
#tranh dân gian #làng Sình #Đà Nẵng #triển lãm #công nghệ AR #sáng tạo #di sản văn hóa

Xem thêm

Cùng chuyên mục