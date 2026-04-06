Tranh dân gian làng Sình qua lăng kính số

TPO - Không chỉ trưng bày tranh dân gian truyền thống, triển lãm Mộc Sắc làng Sình còn mở ra hành trình tương tác độc đáo bằng công nghệ và các hoạt động sáng tạo giúp gen Z tiếp cận di sản văn hóa qua lăng kính mới mẻ, sinh động.
Không gian triển lãm gồm các khu vực giới thiệu vật liệu và công cụ làm tranh, trưng bày tranh kết hợp công nghệ AR, phòng chiếu video giới thiệu quy trình làm tranh, workshop trải nghiệm cùng nghệ nhân...
Triển lãm kết nối công chúng trẻ với nghệ thuật dân gian thông qua các hình thức tiếp cận mới mẻ, hiện đại.