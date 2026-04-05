Ngắm quần thể ba cây đại thụ quấn chặt vào nhau

TPO - Tại đền thờ Hoàng Công Chất, cách trung tâm tỉnh Điện Biên khoảng 15 km có quần thể đại thụ gồm si, bồ đề và đa đã gần 300 năm tuổi. Theo dân gian truyền lại, những cây này do Hoàng Công Chất cùng hai tướng trấn vùng biên ải trồng. Cụm cây ngày nay như một biểu tượng của tinh thần đoàn kết các dân tộc vùng Tây Bắc Tổ quốc.