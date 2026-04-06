Hàng vạn tăng ni, phật tử đến Lễ hội Quán Thế Âm

TPO - Sáng 6/4, tại chùa Quán Thế Âm (phường Ngũ Hành Sơn), hàng vạn tăng ni, phật tử, người dân và du khách đã tham dự, chiêm bái Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Đây là nghi lễ quan trọng và thiêng liêng nhất trong khuôn khổ Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn.

Lễ hội Quán Thế Âm năm nay diễn ra từ 4 đến 7/4/2026 (17 đến 20/2 năm Bính Ngọ), với chuỗi hoạt động phong phú và đặc sắc trải dài như văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tôn giáo và tín ngưỡng cộng đồng.

Lễ hội Quán Thế Âm Đà Nẵng năm 2026. Ảnh: Anh Vũ.

Điểm nhấn nổi bật của lễ hội là Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, diễn ra vào sáng 6/4, là nghi lễ thiêng liêng và quan trọng bậc nhất trong toàn bộ chương trình.

Lễ hóa trang Bồ Tát Quán Thế Âm thu hút hàng ngàn phật tử, người dân và du khách theo dõi, chiêm bái. Hoạt động mang ý nghĩa lan tỏa thông điệp yêu thương, hướng tâm về Đức Quán Thế Âm, cầu nguyện cho quốc thái dân an, đời sống nhân dân an lạc, hạnh phúc.

Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Ảnh: Anh Vũ

Bên cạnh hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, lễ hội còn tái hiện sinh động hình ảnh các tiểu đồng, chư vị Bồ Tát, Tiên nữ và Tứ Đại Thiên Vương theo hầu, góp phần tạo nên không gian văn hóa - tâm linh đặc sắc.

Trong khuôn khổ lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như đi bộ vì hòa bình, cuộc thi điêu khắc và biểu diễn chế tác nghệ thuật đá Non Nước, lễ tế Xuân cầu quốc thái dân an, chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật của các đoàn Phật giáo Thái Lan, Tây Tạng, Nhật Bản, Ấn Độ, hoạt động trưng bày tài nguyên thông tin và cuộc thi viết cảm nhận về sách tại thư viện Vạn Hạnh, biểu diễn múa rối cạn, múa rối nước…

Đặc biệt, lần đầu tại Lễ hội Quán Thế Âm năm 2026 diễn ra cuộc thi Cánh sen vàng - Tinh hoa ẩm thực chay Đà Nẵng, thu hút các đầu bếp nổi tiếng đến từ các cơ sở, hội quán kinh doanh, nhà hàng tại Đà Nẵng tham gia.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng - Nguyễn Thị Anh Thi - phát biểu khai mạc lễ hội.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng - cho biết tiếp nối truyền thống qua nhiều năm, Lễ hội Quán Thế Âm không chỉ là sự kiện văn hóa - tâm linh tiêu biểu của phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, mà còn là không gian hội tụ, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc của Phật giáo, tôn vinh tinh thần từ bi, trí tuệ của Quán Thế Âm Bồ Tát. Cũng là dịp để mỗi người hướng về cội nguồn văn hóa dân tộc, nuôi dưỡng tâm thiện lành, góp phần xây dựng đời sống tinh thần ngày càng phong phú, tốt đẹp.

“Nhằm phát huy giá trị di sản của Di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn, lễ hội ngày càng được tổ chức quy mô, bài bản, với nhiều hoạt động phong phú, hài hòa giữa phần lễ trang nghiêm và phần hội đặc sắc. Qua đó, không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng thân thiện, nghĩa tình, văn minh đến bạn bè trong nước và quốc tế. Đến với Lễ hội Quán Thế Âm là dịp để chúng ta đến với những giá trị văn hóa - lịch sử - nhân văn của dân tộc, được chan hòa trong không khí lễ hội tưng bừng, được trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo, tái tạo và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống và đương đại”, bà Nguyễn Thị Anh Thi chia sẻ.

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng) là lễ hội dân gian tiêu biểu, mang đậm giá trị tín ngưỡng, tôn giáo của Phật giáo. Ảnh: Anh Vũ.

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn được Tổng cục Du lịch xếp vào danh mục 15 lễ hội lớn cấp quốc gia, năm 2021 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.