Đạo diễn 'Mưa đỏ' nhận Huân chương

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4 được Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức sáng 6/4 tại Hà Nội. Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thu Dung đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 3, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Trên cơ sở đó, đơn vị đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4, nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng sáng tạo nghệ thuật, đẩy nhanh tiến độ sản xuất các tác phẩm, đồng thời bảo đảm hiệu quả công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Quân đội.

Dịp này, Điện ảnh Quân đội nhân dân cũng tổ chức trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đại tá Kiều Thanh Thúy và Thượng tá, NSƯT Đặng Thị Thái Huyền. Cả hai được trao Huân chương vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức sản xuất, tuyên truyền phim về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Đại tá Kiều Thanh Thúy (trái) và Thượng tá, NSƯT Đặng Thị Thái Huyền được trao Huân chương Lao động hạng Ba trong ngày 6/4.

Trước đó, tại Hội nghị giao ban Tổng cục Chính trị tháng 3/2026, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Điện ảnh Quân đội nhân dân và cá nhân Đại tá Nguyễn Thu Dung - Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân.

Chia sẻ cảm xúc sau khi nhận Huân chương, NSƯT Đặng Thị Thái Huyền cho biết đây là phần thưởng đặc biệt nhất trong chặng đường công tác của mình. Tuy nhiên, thành quả này không chỉ thuộc về riêng mình.

“Phần thưởng là niềm tự hào, nhưng ý nghĩa hơn cả, là trong những thời điểm khó khăn nhất, tôi chưa từng phải đi một mình. Người thân, đồng nghiệp… đã luôn ở đó, trở thành điểm tựa để mình bước tiếp. Với tôi, đó cũng chính là một phần thưởng", NSƯT Đặng Thị Thái Huyền chia sẻ.

﻿ NSƯT Đặng Thị Thái Huyền - đạo diễn phim Mưa đỏ nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Việc tập thể Điện ảnh Quân đội nhân dân cùng các cán bộ chủ chốt được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba không chỉ thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp trách nhiệm, tâm huyết, mà còn là nguồn động viên to lớn để đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phim Mưa đỏ do Điện ảnh Quân đội nhân dân thực hiện về đề tài chiến tranh cách mạng, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Phim được dàn dựng dựa trên kịch bản của nhà văn Chu Lai, NSƯT Đặng Thị Thái Huyền làm đạo diễn. Sau khi công chiếu, Mưa đỏ trở thành hiện tượng văn hóa chưa từng có của điện ảnh Việt Nam. Đến nay, Mưa đỏ là phim điện ảnh có doanh thu cao thứ 3 tại Đông Nam Á và lọt Top 65 phim có doanh thu phòng vé cao nhất toàn cầu.