Huế sẽ tháo dỡ biệt thự Pháp cổ từng đề xuất mời ‘thần đèn’ di dời

TPO - Thành phố Huế sẽ tháo dỡ biệt thự cổ thời Pháp thuộc tại số 26 Lê Lợi (phường Thuận Hóa) để triển khai dự án khách sạn cao cấp trên khu “đất vàng” ven sông Hương, sau khi phương án di dời công trình này để bảo tồn là không khả thi.

Chiều 9/4, tại họp báo thường kỳ quý I/2026 của UBND TP. Huế, ông Hoàng Việt Cường - Chánh Văn phòng UBND TP. Huế cho biết, thành phố sẽ tháo dỡ ngôi biệt thự tại số 26 Lê Lợi, công trình xây dựng từ thời Pháp thuộc mà trước đây từng được đề xuất mời “thần đèn” di dời sang vị trí khác để bảo tồn, phát huy giá trị.

Biệt thự cổ 26 Lê Lợi, Huế. Ảnh: Ngọc Văn

Vừa qua, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng khách sạn cao cấp tại khu đất ven bờ Nam sông Hương, đoạn từ cầu Phú Xuân đến cầu Trường Tiền (phường Thuận Hóa). Dự án được triển khai trên hai khu đất số 22 - 24 Lê Lợi và 26 - 30A Lê Lợi, với tổng diện tích gần 10.700 m2.

Công trình từng là trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. Huế. Ảnh: Ngọc Văn

Các khu đất này từng là trụ sở của nhiều sở, ngành như Sở GD&ĐT, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Nhà báo, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. Huế. Khoảng 4 năm trước, hầu hết các đơn vị đã chuyển về khu hành chính tập trung ở phường Vỹ Dạ, các công sở cũ bị bỏ hoang và xuống cấp.

TP. Huế (thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế cũ) từng đề xuất mời "thần đèn" di dời ngôi biệt thự này để bảo tồn. Ảnh: Ngọc Văn

Dự án khách sạn cao cấp có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 815 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền sử dụng đất và chi phí mua tài sản gắn liền với đất, hoàn trả giá trị còn lại của tài sản trong phạm vi dự án. TP. Huế sẽ lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, chất lượng công trình không đảm bảo an toàn khi di dời cũng như để tiếp tục sử dụng, nên phải tháo dỡ. Ảnh: Ngọc Văn

Liên quan khu nhà đất 26 Lê Lợi từng là trụ sở của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. Huế thuộc khu "đất vàng", ông Hoàng Việt Cường cho biế: Công trình không thuộc danh mục kiến trúc Pháp cổ tiêu biểu tại Huế.

Trước đây, thành phố từng đề xuất phương án di dời ngôi biệt thự cổ sang vị trí mới để bảo tồn. Tuy nhiên qua khảo sát thực địa, chất lượng công trình không đảm bảo an toàn khi di dời cũng như để tiếp tục sử dụng, nên có chủ trương cho tháo dỡ.

Trụ sở Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cũ nằm trong khu "đất vàng" ven sông Hương, liên kế với nhà 26 Lê Lợi, sắp được đầu tư dự án xây dựng khách sạn cao cấp. Ảnh: Ngọc Văn

Cụ thể, vào năm 2022, chính quyền TP. Huế (thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế cũ) từng đề xuất di dời biệt thự sang khu đất đối diện, xoay từ mặt tiền đường Lê Lợi sang đường Phạm Hồng Thái, kết nối với tuyến đi bộ ven sông Hương và các thiết chế văn hóa. Cùng năm, “thần đèn” Nguyễn Văn Cư từ TPHCM đã đến khảo sát thực địa và lập phương án di dời.

Tuy nhiên, ngôi biệt thự sau đó vẫn bị bỏ hoang nhiều năm, tiếp tục xuống cấp và không được di dời như đề xuất ban đầu. Đến nay, với hiện trạng nêu trên, TP. Huế có chủ trương cho tháo dỡ công trình để phục vụ dự án khách sạn cao cấp, nhằm chỉnh trang đô thị, khai thác quỹ “đất vàng” và phát triển kinh tế xã hội khu vực ven sông Hương.