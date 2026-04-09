Tình huống tréo ngoe của hai đám cưới

TPO - Dường như cái tên vận vào số phận, dự án điện ảnh của đạo diễn Vũ Hà đang gặp khó. Trong khi đối thủ "Hẹn em ngày nhật thực" đang hướng đến cột mốc 100 tỷ đồng, "Song hỷ lâm nguy" mới thu hơn 11 tỷ đồng (số liệu tính đến trưa 9/4). Hình ảnh đẹp trong phim không thể cứu được kịch bản quá yếu.

Cái tên vận vào số phận bộ phim

Song hỷ lâm nguy xoay quanh những tình huống tréo ngoe khi hai đám cưới đối lập về hoàn cảnh diễn ra cùng ngày, sát vách vô tình bùng lên những mâu thuẫn. Dường như cái tên vận vào số phận, dự án điện ảnh của đạo diễn Vũ Hà đang mắc kẹt. Trong khi đối thủ Hẹn em ngày nhật thực đang hướng đến cột mốc 100 tỷ đồng, Song hỷ lâm nguy mới thu hơn 11 tỷ đồng (số liệu tính đến trưa 9/4 theo Box Office Việt Nam).

Nội dung Song hỷ lâm nguy không quá phức tạp, lại thuộc dòng phim rom-com (hài tình cảm), tạo cảm giác khá dễ chịu ở những phút đầu. Trailer đã tiết lộ toàn bộ nội dung câu chuyện, vì thế, nếu ra rạp với tâm thế mong chờ những sự bất ngờ, kịch tính, khán giả sẽ phải thất vọng.

Mọi thứ xoay quanh công ty tổ chức tiệc cưới của Thy (Misthy) và ba Trí (Dustin Nguyễn). Họ tổ chức mọi thứ rất chuyên nghiệp từ khâu chuẩn bị, phát thiệp, dựng rạp, phục vụ khách mời.

Tuy nhiên một ngày nọ cả hai cha con phát hiện ra lễ cưới của Phi (Hoàng Phi) - Huyền (Thanh Huyền) bị trùng danh sách khách mời với đám cưới của Khoai (Khoai Vũ) - Phương Anh (Jun Vũ). Không chỉ có vậy, ngày tổ chức hôn lễ, giờ cử hành hôn lễ cũng không lệch nhau dù chỉ một giây. Chỉ có điều đám cưới của Phương Anh diễn ra ở nhà hàng sang trọng, còn Phi thì chọn tổ chức trước nhà để tạo cảm giác gần gũi.

Theo đạo diễn Vũ Hà, bộ phim được phát triển dựa trên kịch bản gốc, không phải là tác phẩm remake (làm lại). Anh muốn xây dựng câu chuyện về sự đối lập giữa hai đám cưới: một bên đại diện cho giấc mơ hào nhoáng, một bên bình dị.

Lần đầu làm đạo diễn, Vũ Hà còn nhiều loay hoay trong cách triển khai kịch bản. Thời lượng hơn 110 phút phim vì thế trôi nhạt nhòa. Nếu Song hỷ lâm nguy thuần túy là phim hài, khán giả có lẽ sẽ đón nhận nhiều hơn. Ý tưởng ban đầu của đạo diễn khó kéo dài được mạch phim để đẩy cảm xúc. Tuy nhiên, "bàn tiệc" trong phim quá nhiều món, người xem chưa kịp cười xong với tình huống hài đã phải tiếp nhận chi tiết bi. Mỗi tình huống diễn ra vội, chưa kịp để lại ấn tượng.

Phim cũng tham khai thác nhiều tuyến phụ và nhiều sạn, đơn cử ở tình huống Huyền - vợ sắp cưới của Phi tâm sự với Khoái - chồng sắp cưới của Phương Anh. Đây là chi tiết sượng, không sát với thực tế. Tình huống khác, đạo diễn lại sắp đặt một miếng hài kém duyên. Hai vợ chồng bị chị hai nhắc đi lấy quần áo phơi khô, nhưng vì lười không muốn lấy nên ngậm nước trong miệng rồi phun vào quần áo cho ướt lại.

﻿﻿ ﻿ Hình ảnh đẹp không kéo lại được kịch bản mỏng.

Nhiều phân đoạn khác cho thấy nhân vật cư xử bốc đồng, làm giảm tính thuyết phục của mạch phim. Với ý tưởng ban đầu khá yếu, kết phim không để lại điều gì đáng suy ngẫm về khoảng cách giàu nghèo hay tình cảm gia đình.

Jun Vũ lại thất bại

Bù đắp cho kịch bản thiếu chiều sâu là diễn xuất của dàn diễn viên đều ở mức có thể chấp nhận. Nữ streamer Misthy - tưởng như lạc lõng khỏi tác phẩm điện ảnh - lại cho thấy tiến bộ đáng kể khi diễn như không, gần như bê nguyên con người bên ngoài vào phim. Chemistry cha con giữa Dustin và Misthy dễ thương, đủ để người xem tin họ là cha con trong phim. Những non nớt, thiếu tiết chế của Misthy đều có thể chấp nhận được so với một diễn viên không chuyên. Nữ streamer bộc lộ triển vọng nếu tiếp tục lấn sân điện ảnh.

Jun Vũ chưa có duyên với tác phẩm doanh thu cao.

Dustin Nguyễn từng rời xa màn ảnh thời gian dài, có màn trở lại ấn tượng trong Song hỷ lâm nguy. Vai của Dustin Nguyễn trong phim không quá hay, nhưng cách thể hiện điềm đạm, giọng thoại trầm, thong thả giúp nhân vật Trí là điểm sáng. Bên cạnh Dustin Nguyễn là Đinh Y Nhung - đảm nhận vai chị hai quá dễ dàng, dưới sức. Đáng tiếc là tuyến tình cảm của chị hai và ông Trí không được đào sâu.

Tiếc nuối lớn nhất ở Song hỷ lâm nguy là Jun Vũ. Những năm qua, nữ diễn viên góp mặt ở nhiều dự án điện ảnh nhưng đều là thảm họa doanh thu. Song hỷ lâm nguy có khả năng lại nối dài danh sách này. Dù Jun Vũ luôn nỗ lực thay đổi phong cách từ ngọt ngào sang gợi cảm, táo bạo nhưng vẫn chưa thể bứt lên.

Điều Jun Vũ cần lúc này là một kịch bản đủ nặng, cộng thêm cả may mắn để thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Trở lại với Song hỷ lâm nguy, nhân vật của Jun Vũ đẹp, nhưng nhạt nhòa. Hoàng Phi, Khoai Vũ cũng đuối sức ở những mảng hài và cách nhả thoại.

Bù lại, hình ảnh trong phim được đầu tư chỉn chu, màu sắc đồng nhất, lột tả được sự sang trọng của tiệc cưới tại nhà hàng và ấm áp của đám cưới tại gia.