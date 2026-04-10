Cái kết cho LyLy và Vĩnh Đam

TPO - Lyly tìm đến Vĩnh Đam làm MV sau khi kết hợp thành công trong phim 450 tỷ đồng "Thỏ ơi". Lần này, mối liên kết giữa LyLy và bạn diễn cao 1,92 m được xây dựng khác biệt so với những gì hai người từng thể hiện trong dự án của Trấn Thành.

Câu chuyện bàn cờ mở tạo ấn tượng

LyLy phát hành MV Mưa rào và đại dương hôm 8/4, đánh dấu sản phẩm âm nhạc mới nhất trong năm 2026, sau khi gây chú ý với vai diễn Hải Linh trong phim điện ảnh Thỏ ơi.

Trở lại đường đua âm nhạc, nữ ca sĩ lựa chọn hướng tiếp cận mang đậm màu sắc điện ảnh, kết hợp giữa hình ảnh ẩn dụ và chất liệu pop ballad, nhằm khai thác sâu hơn chủ đề tình yêu và giá trị bản thân.

MV được xây dựng trên concept bàn cờ vua, xoay quanh mối quan hệ giữa quân Hậu và quân Vua. Trong đó, Hậu (LyLy đóng) là quân cờ mạnh nhất, có thể di chuyển linh hoạt theo nhiều hướng, trong khi Vua (Vĩnh Đam đảm nhận) lại là quân quyết định thắng thua nhưng có giới hạn về chuyển động.

Câu chuyện mở ra như ẩn dụ về mối quan hệ lệch vai trò. Nhân vật Hậu dù sở hữu sức mạnh nhưng liên tục lựa chọn ở lại, bảo vệ Vua qua nhiều ván cờ, chấp nhận tổn thương với kỳ vọng được ghi nhận. Sự hy sinh đó không được Vua đáp lại. Cuối cùng, Hậu ngừng bảo vệ, buộc Vua lần đầu nhìn lại.

Chi tiết quân Hậu rời khỏi bàn cờ và chứng kiến những quân Hậu khác sẵn sàng thay thế tượng trưng cho vòng lặp trong mối quan hệ. Hình ảnh tháo bỏ vương miện mang ý nghĩa từ chối vai trò áp đặt, không đánh đổi bản thân với thứ tình cảm thiếu lành mạnh.

Đây cũng là lần đầu LyLy hợp tác với đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư. Sự kết hợp cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh khi LyLy rũ bỏ phong cách trẻ trung trước đây để chuyển sang màu sắc cá tính, mang tinh thần nữ quyền. Mối liên kết giữa LyLy và Vĩnh Đam trong MV cũng được xây dựng khác biệt so với những gì hai người từng thể hiện trong phim Thỏ ơi.

Khán giả tranh luận gì về MV?

Ca khúc pop ballad sử dụng những câu từ nhiều hàm ý để ẩn dụ, so sánh về mối quan hệ trong chuyện tình cảm, điển hình như "Lấp lánh đến mấy cũng chỉ là cơn mưa rào. Cớ sao em lại ngộ nhận là đại dương", “tự trói nhốt vào bóng tối” hay “vết thương dày xéo nơi vực sâu”...

Sau khi phát hành, bản nhạc tạo ra nhiều tranh luận về giọng hát, cách phối nhạc của LyLy. Một số ý kiến cho rằng LyLy có xu hướng lựa chọn những ca khúc cao trào dồn dập, nhưng chất giọng chưa đủ nội lực để đẩy cảm xúc lên cao. Bên cạnh đó, có nhận xét cho rằng giọng hát của cô còn mỏng, chưa phù hợp với những bản phối đòi hỏi độ dày, cao trào mạnh.

Trái lại, nhiều khán giả đánh giá cao khả năng sáng tác của LyLy, đặc biệt ở cách xây dựng giai điệu, hòa âm và cấu trúc bài hát. Có ý kiến cũng cho rằng việc quá trau chuốt ca từ đôi khi khiến bài hát trở nên nặng nề, thiếu sự tự nhiên. Dù vậy, vẫn có không ít nhận xét tích cực dành cho sản phẩm lần này, như ca từ giàu cảm xúc đến phần hình ảnh được đầu tư, mang lại trải nghiệm mới mẻ so với màu sắc quen thuộc trước đây của nữ ca sĩ.

Việc Vĩnh Đam đảm nhận vai nam chính trong MV mới cũng khiến không ít khán giả bất ngờ. Ngay từ khi tung poster, LyLy đã vấp phải tranh luận khi tiếp tục lựa chọn bạn diễn trong Thỏ ơi.

Thời điểm quảng bá phim, nữ ca sĩ từng chia sẻ không theo đuổi việc “xào couple”. Phát ngôn này từng gây chú ý, vì vậy việc hai nghệ sĩ tiếp tục hợp tác trong một sản phẩm âm nhạc khiến nhiều người đặt dấu hỏi. Cũng có ý kiến nhìn nhận đây đơn thuần là lựa chọn phù hợp về mặt hình ảnh và diễn xuất, khi cả hai đã có sự ăn ý nhất định từ dự án trước.