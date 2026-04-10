Kiều Oanh sau hai năm lặn khỏi showbiz

Trạch Dương - Thanh Ngân
TPO - Tối 9/4 ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh trở lại sau thời gian vắng bóng đường đua âm nhạc. Dự án đánh dấu bước chuyển mình trong hành trình theo đuổi con đường âm nhạc mang màu sắc cá nhân rõ nét của nữ ca sĩ.

Nguyễn Kiều Oanh được biết đến là một trong những giọng ca giàu nội lực của Vpop, từng ghi dấu ấn qua loạt cuộc thi như Ngôi sao Phương Nam, Người hát tình ca, Be A Star 2017Giọng hát Việt. Cô vẫn duy trì sức hút ổn định tại thị trường phòng trà, nơi tên tuổi gắn liền với hình ảnh “cháy vé”.

Trong nhiều năm hoạt động, nữ ca sĩ lựa chọn con đường tập trung vào giọng hát và cảm xúc. Những sản phẩm trước đây như Ôm em được không, Say để quên hay các bản kết hợp cho thấy màu sắc ballad đặc trưng, giàu tự sự.

Nguyễn Kiều Oanh trở lại sau 2 năm vắng bóng.

Kiều Oanh cho biết cô từng có khoảng lặng 2 năm để giải quyết chuyện gia đình và chuẩn bị cho sự trở lại. Trong thời gian này, nữ ca sĩ học hỏi thêm về nhạc cụ, nghiên cứu thị trường và trau dồi kỹ năng biểu diễn.

"Tôi quan niệm gia đình ổn định mới tập trung làm nghề được. Trong 2 năm đó, tôi không hề bỏ cuộc mà đã học thêm đàn, trống, nghiên cứu thị trường và xem các game show để nuôi dưỡng ước mơ trở lại sân khấu. Lần trở lại này, tôi muốn tìm lại chính mình và đi đường dài với âm nhạc", Kiều Oanh chia sẻ.

Giọng ca sinh năm 1996 trân trọng khi có cơ hội trở lại, kỳ vọng thực hiện những sân khấu lớn hơn với quy mô hàng nghìn khán giả. Tiềm năng của nữ ca sĩ là sân khấu phòng trà, đặc biệt ở dòng nhạc ballad.

Từ danh xưng “ca sĩ phòng trà”, Nguyễn Kiều Oanh được định hướng mở rộng hình ảnh trên nền tảng số, tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ. Không chỉ giữ hình ảnh chỉn chu trên sân khấu, cô xuất hiện với những nội dung đời thường, mang tính kết nối cao hơn.

EP Lạc gồm 5 ca khúc, xoay quanh hành trình cảm xúc trong tình yêu - từ rung động, đổ vỡ đến chữa lành. MV Em cũng được tự do được chọn làm sản phẩm mở màn, mang thông điệp buông bỏ trong một mối quan hệ không còn hạnh phúc.

Nguyễn Kiều Oanh cho biết cô theo đuổi hình ảnh nghệ sĩ “vocal-focused”, lấy giọng hát và cảm xúc làm trung tâm. Ballad tiếp tục là dòng nhạc chủ đạo, nhưng được làm mới với màu sắc indie và cách kể chuyện mang tính cá nhân.

“Tôi muốn âm nhạc của mình giống như cuốn nhật ký - nơi những câu chuyện rất đời được kể bằng cảm xúc chân thật nhất”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Giữa thị trường âm nhạc sôi động với nhiều sản phẩm đầu tư lớn, Nguyễn Kiều Oanh chọn hướng tiết kiệm chi phí, tập trung vào chất lượng nội dung và sự phù hợp với tệp khán giả.

Nữ ca sĩ cho rằng điều quan trọng không phải là quy mô đầu tư mà là việc hiểu rõ bản thân đang ở đâu. Thay vì so sánh với những tên tuổi lớn, cô muốn kiên trì xây dựng con đường riêng một cách bền vững.

#Trở lại sân khấu âm nhạc #Hành trình phát triển sự nghiệp #Phong cách ballad và indie #Chia sẻ về cuộc sống gia đình #Xây dựng hình ảnh nghệ sĩ cá nhân #Tiếp cận khán giả trẻ qua nền tảng số #Sáng tạo nội dung cảm xúc chân thật #Định hướng phát triển bền vững trong âm nhạc

Cùng chuyên mục