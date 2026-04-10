Nữ diễn viên bị đuổi khỏi chuyến bay

Trạch Dương
TPO - Chỉ vài giờ sau khi xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ buổi ra mắt mùa 3 của "Euphoria", nữ diễn viên Natasha Lyonne vướng sự cố trên chuyến bay tại Mỹ, buộc phải rời máy bay trước giờ cất cánh.

Theo Page Six, sự việc xảy ra trên chuyến bay đêm của Delta Air Lines từ Los Angeles đến New York. Cùng ngày, Lyonne tham dự buổi ra mắt phim tại Nhà hát TCL Chinese Theatre (Hollywood), gây chú ý với phong cách táo bạo. Sau sự kiện, cô di chuyển ra sân bay để đi chuyến bay đêm về nhà.

Nhân chứng có mặt trên chuyến bay cho biết Lyonne ngồi ở khoang hạng nhất, mặc trang phục thảm đỏ. Nữ diễn viên được mô tả có biểu hiện thiếu tỉnh táo. Khi tiếp viên hàng không yêu cầu đóng máy tính xách tay và thắt dây an toàn để chuẩn bị cất cánh, cô không phản hồi.

Dù tổ bay nhiều lần nhắc nhở, Lyonne không hợp tác, thậm chí có lúc giật mình và phản ứng chậm khi bị đánh thức. Nhân chứng kể lại rằng cô thốt lên trong trạng thái hoảng hốt khi bị gọi, mất tập trung.

Tình huống buộc phi hành đoàn áp dụng quy trình an toàn. Máy bay sau đó lăn bánh ra đường băng nhưng phải trở lại cổng. Một nhân viên của hãng hàng không được điều lên máy bay để trực tiếp làm việc với Lyonne.

Natasha Lyonne bị mời khỏi chuyến bay trong tình trạng không tỉnh táo.

Khi nhân viên hỏi nữ diễn viên có cần hỗ trợ y tế hay không và đề nghị cô rời khỏi máy bay. Lyonne tỏ ra bối rối, thậm chí hỏi lại: “Chúng ta đang ở đâu vậy?”. Sau ít phút, nữ diễn viên giữ im lặng, ăn nhẹ trước khi bình tĩnh thu xếp hành lý và rời máy bay theo yêu cầu của hãng.

Cơ trưởng thông báo với toàn bộ hành khách rằng chuyến bay bị trì hoãn do “một hành khách không tuân thủ các quy tắc cơ bản” và “không đủ tỉnh táo để thực hiện chuyến bay”. Máy bay cất cánh trở lại sau hơn một giờ chậm trễ, với một ghế hạng nhất bỏ trống.

Đại diện của Natasha Lyonne chưa phản hồi vụ việc, dù đã nhận được nhiều yêu cầu bình luận từ truyền thông.

Sự cố xảy ra giữa lúc nữ diễn viên từng chia sẻ về hành trình cá nhân không ổn định. Hồi tháng 1, Lyonne công khai việc tái nghiện, nhưng sau đó cho biết tình trạng đã cải thiện và cô đang trong quá trình hồi phục. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên từng bày tỏ mong muốn giữ kín đời tư nhưng sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình khi phù hợp.

Natasha Lyonne là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ, được biết đến qua các dự án như Russian DollPoker Face. Việc cô xuất hiện trong mùa mới của Euphoria với vai trò khách mời cũng nhận được nhiều sự chú ý.

Buổi ra mắt mùa 3 của Euphoria quy tụ dàn sao đình đám như Zendaya, Jacob Elordi và Sydney Sweeney. Tuy nhiên, sự cố của Lyonne ngay sau sự kiện đã phần nào làm lu mờ không khí sôi động của buổi ra mắt, đồng thời làm dấy lên nhiều bàn luận về tình trạng cá nhân của nữ diễn viên trong thời gian gần đây.

