Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Taylor Swift cưới

Hà Trang

TPO - Taylor Swift và Travis Kelce đang chuẩn bị cho đám cưới xa hoa vào mùa hè năm nay. Theo Daily Mail, cặp sao sẽ chính thức “về chung một nhà” tháng 7 tại New York.

Nguồn tin cho biết thiệp "Save the date" đã được gửi đi, kèm theo yêu cầu khách mời ký thỏa thuận bảo mật khi xác nhận tham dự, nhằm giữ kín mọi chi tiết liên quan đến hôn lễ.

Theo Daily Mail, việc thông tin bị rò rỉ khiến cả hai thất vọng, song họ không có kế hoạch thực hiện hành động pháp lý.

Địa điểm tổ chức cụ thể chưa được công bố, nhưng được hé lộ tổ chức ở không gian trong nhà, có quy mô lớn như nhà thi đấu ngày 3/7. Điều này trái với nhiều đồn đoán trước đó rằng hôn lễ diễn ra tại biệt thự trị giá 17 triệu USD ở Rhode Island.

Ngày 9/4, ngôi sao 36 tuổi được bắt gặp tại New York City. Cô nổi bật trong chiếc váy lụa satin màu ngà dáng dài, khiến khán giả liên tưởng đến cô dâu ngày cưới.

Taylor Swift kết hợp chân váy thanh lịch với áo đen kiểu dáng tối giản cùng giày cao gót quai mảnh khi xuất hiện tin đám cưới.

Việc lựa chọn New York không quá bất ngờ khi đây là nơi Swift có nhiều gắn bó. Nữ ca sĩ sở hữu nhiều bất động sản tại khu Tribeca và dành tình cảm đặc biệt cho thành phố này qua ca khúc Welcome to New York.

Nguồn tin cũng tiết lộ Swift muốn lễ cưới trong nhà để đảm bảo tính riêng tư, khác với hôn lễ ngoài trời của bạn thân Selena Gomez trước đó.

Toàn bộ sự kiện dự kiến được ghi hình để cặp sao lưu giữ. Nữ ca sĩ dự tính đăng tải một phần để chia sẻ niềm vui cùng người hâm mộ.

Quy mô tiệc cưới được mô tả là rất lớn. Trong lần xuất hiện trên The Graham Norton Show hồi năm 2025, Swift từng úp mở rằng cô muốn mời bất kỳ ai từng trò chuyện với mình, hàm ý danh sách khách mời đông đảo.

Taylor Swift ấn định ngày cưới vào 3/7, theo Daily Mail.

Dự kiến, nhiều gương mặt nổi tiếng góp mặt, bao gồm đồng đội của Kelce là Patrick Mahomes cùng vợ Brittany Mahomes, cũng như Selena Gomez và nhà sản xuất Benny Blanco.

Travis Kelce được cho là đã cầu hôn Swift vào mùa hè năm 2025 sau hai năm hẹn hò. Trước đó, Swift từng có nhiều mối quan hệ đình đám với các ngôi sao như Joe Alwyn, Harry Styles hay Tom Hiddleston. Đám cưới của cặp sao hiện được dự đoán là một trong những sự kiện giải trí đáng chú ý nhất năm.

Daily Mail
