Taylor Swift cưới

TPO - Taylor Swift và Travis Kelce đang chuẩn bị cho đám cưới xa hoa vào mùa hè năm nay. Theo Daily Mail, cặp sao sẽ chính thức “về chung một nhà” tháng 7 tại New York.

Nguồn tin cho biết thiệp "Save the date" đã được gửi đi, kèm theo yêu cầu khách mời ký thỏa thuận bảo mật khi xác nhận tham dự, nhằm giữ kín mọi chi tiết liên quan đến hôn lễ.

Theo Daily Mail, việc thông tin bị rò rỉ khiến cả hai thất vọng, song họ không có kế hoạch thực hiện hành động pháp lý.

Địa điểm tổ chức cụ thể chưa được công bố, nhưng được hé lộ tổ chức ở không gian trong nhà, có quy mô lớn như nhà thi đấu ngày 3/7. Điều này trái với nhiều đồn đoán trước đó rằng hôn lễ diễn ra tại biệt thự trị giá 17 triệu USD ở Rhode Island.

Ngày 9/4, ngôi sao 36 tuổi được bắt gặp tại New York City. Cô nổi bật trong chiếc váy lụa satin màu ngà dáng dài, khiến khán giả liên tưởng đến cô dâu ngày cưới.

Taylor Swift kết hợp chân váy thanh lịch với áo đen kiểu dáng tối giản cùng giày cao gót quai mảnh khi xuất hiện tin đám cưới.

Việc lựa chọn New York không quá bất ngờ khi đây là nơi Swift có nhiều gắn bó. Nữ ca sĩ sở hữu nhiều bất động sản tại khu Tribeca và dành tình cảm đặc biệt cho thành phố này qua ca khúc Welcome to New York.

Nguồn tin cũng tiết lộ Swift muốn lễ cưới trong nhà để đảm bảo tính riêng tư, khác với hôn lễ ngoài trời của bạn thân Selena Gomez trước đó.

Toàn bộ sự kiện dự kiến được ghi hình để cặp sao lưu giữ. Nữ ca sĩ dự tính đăng tải một phần để chia sẻ niềm vui cùng người hâm mộ.

Quy mô tiệc cưới được mô tả là rất lớn. Trong lần xuất hiện trên The Graham Norton Show hồi năm 2025, Swift từng úp mở rằng cô muốn mời bất kỳ ai từng trò chuyện với mình, hàm ý danh sách khách mời đông đảo.

Taylor Swift ấn định ngày cưới vào 3/7, theo Daily Mail.

Dự kiến, nhiều gương mặt nổi tiếng góp mặt, bao gồm đồng đội của Kelce là Patrick Mahomes cùng vợ Brittany Mahomes, cũng như Selena Gomez và nhà sản xuất Benny Blanco.

Travis Kelce được cho là đã cầu hôn Swift vào mùa hè năm 2025 sau hai năm hẹn hò. Trước đó, Swift từng có nhiều mối quan hệ đình đám với các ngôi sao như Joe Alwyn, Harry Styles hay Tom Hiddleston. Đám cưới của cặp sao hiện được dự đoán là một trong những sự kiện giải trí đáng chú ý nhất năm.