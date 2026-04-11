Bứt tốc cho công nghiệp văn hóa

TPO - Với mô hình khai thác IP đa tầng và hệ sinh thái tích hợp “sáng tạo - công nghệ - đổi mới”, DatVietVAC tiêu biểu cho cách doanh nghiệp nội dung chuyển hóa sáng tạo thành giá trị kinh tế bền vững, đồng thời mở ra kỳ vọng mới cho toàn ngành trước thềm IPO.

Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa đang dần trở thành mũi nhọn kinh tế mới của nền kinh tế, câu chuyện không còn dừng lại ở việc sản xuất nội dung hay tạo ra các sản phẩm giải trí đơn lẻ. Thay vào đó, thị trường đang chứng kiến sự chuyển dịch sang mô hình “công nghiệp hóa” văn hóa, nơi nội dung được vận hành như một hệ thống có khả năng tạo giá trị dài hạn, mở rộng quy mô và thương mại hóa bền vững.

Sự nổi lên của DatVietVAC, cùng kế hoạch IPO dự kiến trong năm 2026, đang trở thành một ví dụ tiêu biểu cho cách một doanh nghiệp nội dung có thể bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới của nền kinh tế sáng tạo.

Công nghiệp văn hóa đang trên đà bùng nổ của Việt Nam

Việc Nghị quyết 80-NQ/TW khẳng định văn hóa là động lực tăng trưởng mới cho thấy cách nhìn nhận đã thay đổi căn bản. Văn hóa không còn chỉ là lĩnh vực mang tính tinh thần, mà đang trở thành cấu phần kinh tế có thể đo lường và tạo ra giá trị.

Trong bối cảnh đó, thị trường truyền thông và giải trí Việt Nam được dự báo đạt quy mô khoảng 2,4 tỷ USD vào năm 2026, với tốc độ tăng trưởng hai chữ số trong trung hạn. Sự bùng nổ của nền tảng số, sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp khán giả trẻ và nhu cầu tiêu dùng nội dung bản địa đang tạo ra “cửa sổ cơ hội” lớn chưa từng có.

Tại sự kiện Bloomberg Businessweek Vietnam 2026 diễn ra ngày 10/4, ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch sáng lập DatVietVAC - nhận định rằng thị trường có nhiều cơ hội không đồng nghĩa với việc tất cả doanh nghiệp đều có thể tận dụng được.

Ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch DatVietVAC - chia sẻ tại Bloomberg Businessweek Vietnam 2026.

Ông nhấn mạnh sự khác biệt mang tính bản chất: “Có sự khác biệt nền tảng giữa văn hóa và công nghiệp văn hóa. Công nghiệp văn hóa, theo cách hiểu đơn giản, là văn hóa được vận hành theo hướng công nghiệp”.

Để một quốc gia hay một doanh nghiệp thực sự bước vào “công nghiệp văn hóa”, cần có ba yếu tố: Quy mô sản xuất, Sở hữu và khai thác tài sản trí tuệ (IP) và Sự kết giao giữa sáng tạo, công nghệ - đổi mới.

Đây cũng là điểm nghẽn lớn nhất của thị trường Việt Nam hiện nay, khi phần lớn doanh nghiệp nội dung mới chỉ dừng lại ở một hoặc hai yếu tố.

Ở góc nhìn khu vực, ông Thành cho rằng Việt Nam đang đứng ở vạch xuất phát của công nghiệp văn hóa, nhưng lại sở hữu lợi thế đặc biệt về quy mô dân số trẻ và khả năng tiêu thụ nội dung.

“Văn hóa không còn chỉ là di sản. Văn hóa chính là năng lực cạnh tranh”, ông nhấn mạnh, đồng thời dẫn chứng câu chuyện của Hàn Quốc với Kpop hay Nhật Bản với anime như những mô hình đã chứng minh khả năng chuyển hóa văn hóa thành sức mạnh kinh tế.

Hệ sinh thái của DatVietVAC đáp ứng điều kiện phát triển công nghiệp văn hóa

Trong bối cảnh thị trường còn phân mảnh, DatVietVAC được nhìn nhận là một trong số ít doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay có khả năng vận hành theo mô hình công nghiệp văn hóa tương đối hoàn chỉnh.

Nhìn lại hành trình hơn 30 năm, ông Đinh Bá Thành không nói về sự phát triển theo tuyến tính, mà nhấn mạnh vào vai trò định hình xu thế. “Chúng tôi tự hào có nhiều số 1, có nghĩa là hoặc chúng tôi là người đầu tiên, hoặc chúng tôi đang đứng đầu”, ông chia sẻ tại diễn đàn Bloomberg Businessweek Vietnam 2026.

Theo ông, DatVietVAC không đơn thuần đi theo thị trường, mà chủ động tạo ra thị trường. DatVietVAC không đi theo xu thế. Xu thế đang thay đổi theo tập đoàn.

Từ việc trở thành công ty truyền thông tư nhân đầu tiên, xây dựng kênh truyền hình tư nhân đầu tiên, cho đến việc góp phần hình thành văn hóa thần tượng hiện đại tại Việt Nam với các dự án như Anh trai say hi, doanh nghiệp liên tục mở rộng phạm vi hoạt động theo hướng tích hợp.

Anh trai say hi thổi bùng ngành công nghiệp văn hóa đang trong quá trình phát triển tại Việt Nam.

Trong bối cảnh chủ đề “Velocity” được đặt ra tại diễn đàn, ông Thành khẳng định tốc độ là yếu tố mang tính quyết định. Muốn sở hữu thời gian, tâm trí và mở ví người tiêu dùng, thì phải sở hữu tốc độ. Tốc độ ở đây không chỉ là tốc độ sản xuất nội dung, mà là tốc độ chuyển hóa sáng tạo thành giá trị kinh tế, từ ý tưởng đến sản phẩm, từ sản phẩm đến cộng đồng, và từ cộng đồng đến doanh thu.

Việc đưa concert Anh trai say hi đến Las Vegas được xem là một bước đi mang tính biểu tượng. Đây không chỉ là một sự kiện biểu diễn, mà là dấu hiệu cho thấy IP Việt Nam bắt đầu tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Mô hình tạo ra doanh thu bền vững

Một trong những khác biệt lớn nhất của DatVietVAC so với phần còn lại của thị trường nằm ở mô hình doanh thu. Thay vì phụ thuộc vào những “hit” mang tính thời điểm, doanh nghiệp này xây dựng một hệ thống tạo và khai thác IP liên tục. Trong hệ thống đó, mỗi nội dung không chỉ là một sản phẩm, mà là một tài sản có thể mở rộng và tái khai thác theo thời gian.

Hiệu quả của mô hình được phản ánh qua các chỉ số tài chính.

Năm 2025, DatVietVAC ghi nhận doanh thu 3.235 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 380 tỷ đồng. Doanh nghiệp duy trì chính sách cổ tức ở mức 30%, cho thấy khả năng tạo dòng tiền ổn định, yếu tố không phổ biến trong ngành nội dung.

Em xinh say hi tiếp tục khẳng định quá trình phát triển công nghiệp văn hóa bền vững.

Dự phóng năm 2026, doanh thu dự kiến đạt 3.382 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 420 tỷ đồng, với mức chi trả cổ tức duy trì ở mức bền vững. Xa hơn, mục tiêu đến năm 2030 là đạt 5.000 tỷ đồng doanh thu, với tốc độ tăng trưởng khoảng 15% mỗi năm.

Ông Thành cũng chỉ ra bốn yếu tố mà nhà đầu tư cần nhìn vào khi đánh giá doanh nghiệp gồm khả năng tạo IP, khả năng khai thác IP, khả năng mở rộng quy mô và tính dự báo trong vận hành.

Nếu IPO thành công, đây không chỉ là bước ngoặt của riêng DatVietVAC, mà còn có thể trở thành một dấu mốc quan trọng đối với toàn bộ ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, nơi nội dung, công nghệ và thương mại bắt đầu hội tụ thành một hệ sinh thái kinh tế hoàn chỉnh.

Sự trỗi dậy của công nghiệp văn hóa đang mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới cho Việt Nam, nơi văn hóa không chỉ là bản sắc mà còn là tài sản có thể khai thác và xuất khẩu.

Trong bức tranh đó, DatVietVAC đại diện cho mô hình tiên phong: Vận hành nội dung theo tư duy công nghiệp, lấy IP làm trung tâm và sử dụng công nghệ làm đòn bẩy tăng trưởng.

Câu chuyện của doanh nghiệp này không chỉ là câu chuyện của một công ty giải trí, mà là một thử nghiệm thực tế cho khả năng hình thành một ngành công nghiệp văn hóa đúng nghĩa tại Việt Nam - nơi sáng tạo không chỉ được tôn vinh, mà còn được chuyển hóa thành giá trị kinh tế bền vững.