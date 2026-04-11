Hành trình Từ Trái Tim: Tiếp nghị lực cho học sinh, sinh viên Lai Châu

Đến với cực Tây của Tổ quốc, nơi mọi thứ còn nhiều thiếu thốn, Hành trình Từ Trái Tim đã lặng lẽ “gieo” xuống những “hạt giống tri thức” cho học sinh, sinh viên Lai Châu. Có thể hôm nay, mọi người chưa thấy ngay kết quả, nhưng theo thời gian, từ những hạt giống ấy sẽ có những mầm xanh vươn lên, mang theo khát vọng, ý chí và niềm tin vào một tương lai.

Hun đúc ý chí vượt khó

Ngày 10/4, “Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt” do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng tiếp tục đến với học sinh, sinh viên tại Lai Châu. Điểm dừng chân là Trường Cao đẳng Lai Châu và Tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Lai Châu, nơi những ước mơ đang được nuôi dưỡng trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Ngay từ đầu giờ sáng, hội trường lớn Trường Cao đẳng Lai Châu đã chật kín học sinh, sinh viên. Không khí trở nên sôi nổi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Phương Linh, hoa khôi Vũ Như Quỳnh và ca sĩ Thái Thùy Linh xuất hiện. Tuy nhiên, điều khiến chương trình trở nên đáng nhớ không chỉ là sự hiện diện của những gương mặt quen thuộc, mà còn là những câu chuyện giản dị, sâu sắc được chia sẻ.

Cô Lê Thị Hà Giang, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lai Châu đánh giá cao các giá trị Hành trình từ Trái Tim đem đến cho các em sinh viên.

Trước khi bước vào phần giao lưu, cô Lê Thị Hà Giang, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lai Châu gửi lời cảm ơn chương trình đã không quản ngại đường núi xa xôi để đến với học sinh, sinh viên, tiếp thêm động lực trên con đường lập nghiệp. Cô Giang chia sẻ, Hành trình Từ Trái Tim không chỉ là chương trình trao tặng sách. Điều quý giá hơn là hành trình mang theo nghị lực và niềm tin. Những cuốn sách không chỉ mở ra cánh cửa tri thức mà còn góp phần khơi dậy tư duy, hun đúc ý chí vượt khó và thắp sáng khát vọng lập thân, lập nghiệp.

Lai Châu là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn. Phần lớn học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, xuất phát điểm thấp, điều kiện học tập còn hạn chế. Trong bối cảnh đó, học sinh, sinh viên được tiếp cận tri thức, hình thành tư duy để nuôi dưỡng khát vọng trở nên đặc biệt quan trọng. Những chương trình như “Hành trình Từ Trái Tim” phần lấp đầy khoảng trống ấy một cách bền bỉ.

Các em học sinh, sinh viên vui mừng đón nhận những cuốn sách đổi đời do Hành trình Từ Trái Tim trao tặng.

Với Trường Cao đẳng Lai Châu, mục tiêu không chỉ là đào tạo nghề mà còn hướng tới giáo dục toàn diện. Người học cần có kỹ năng, tư duy, bản lĩnh và trên hết là khát vọng vươn lên. Theo cô Giang, chương trình là nguồn động lực để sinh viên thêm tự tin, dám nghĩ lớn và kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Truyền cảm hứng lập chí, lập thân từ những câu chuyện rất đời

Không khí hội trường lắng lại khi phần chia sẻ “Mật mã thành công” bắt đầu. Những câu chuyện của PGS, TS Trần Hữu Đức – Giám đốc Đào tạo Tập đoàn Trung Nguyên Legend không cầu kỳ, mà là những trải nghiệm về khởi nghiệp, về vấp ngã và cách đứng dậy của những người thành công. Tất cả như một nguồn năng lượng truyền cảm hứng, “tiếp lửa” ý chí, khơi dậy động lực vượt khó cho học sinh lớp 12 trước kỳ thi quan trọng, giúp các em tự tin bước vào ngưỡng cửa đại học, hướng tới những chân trời mới.

Đồng thời, chương trình còn đem đến phần giao lưu cởi mở giữa các bạn sinh viên cùng Hoa hậu Phương Linh, hoa khôi Vũ Như Quỳnh và ca sĩ Thái Thùy Linh với những câu hỏi gần gũi, chân thực.

Những trải nghiệm cá nhân trên hành trình lập thân, lập nghiệp của các khách mời tiếp lửa cho người trẻ trên hành trình định hướng tương lai

Một trong những chia sẻ gây ấn tượng là câu chuyện của ca sĩ Thái Thùy Linh. Trước những câu hỏi chứa nhiều tâm sự của học sinh, sinh viên, chị kể về hành trình khi bước ra khỏi ánh đèn sân khấu là trở thành người nông dân thực thụ. Theo đuổi nghệ thuật từ năm 17 tuổi, nhưng trong 5 năm gần đây, sau những biến cố lớn, đặc biệt là đại dịch COVID-19, chị quyết định chuyển hướng. Những ngày đầu không hề dễ dàng, nhưng chị không bỏ cuộc, kiên trì học hỏi, từng bước thực hiện mục tiêu của mình.

Từ trải nghiệm ấy, ca sĩ Thái Thùy Linh gửi gắm thông điệp: Không cần đứng trên sân khấu rực rỡ mới là thành công. Mỗi người đều có một “sân khấu” riêng, điều quan trọng là tìm được con đường phù hợp và nỗ lực hết mình.

Trong khi đó, Hoa hậu Phương Linh nhấn mạnh sự kiên trì. Những hành trình lớn bắt đầu từ những việc nhỏ, chỉ cần bền bỉ, mỗi người đều có thể tạo nên hành trình đáng tự hào.

Điểm nhấn của chương trình là những cuốn sách thuộc “Tủ sách đổi đời” được trao tặng cho sinh viên và thư viện nhà trường. Những cuốn sách không chỉ là tri thức mà còn là những ước mơ được gửi gắm. Cùng với đó là các suất học bổng dành cho sinh viên có thành tích tốt trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động xã hội, góp phần khích lệ tinh thần vượt khó.

Các khách mời giao lưu, ký tặng những cuốn sách quý cho các bạn sinh viên.

Sau chương trình, nhiều sinh viên vẫn nán lại hội trường. Có người muốn trò chuyện thêm, có người chụp ảnh, có người chỉ muốn giữ lại không khí đặc biệt của buổi sáng ấy lâu hơn. Hàng Thị Ca, sinh viên ngành du lịch của Trường Cao đẳng Lai Châu cho biết, em đến từ xã Sìn Suối Hồ, nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn. Gia đình đã rất cố gắng để em có thể đi học.

Em mơ ước trở thành hướng dẫn viên du lịch. Với niềm tự hào, em nói về Lai Châu với núi non hùng vĩ, khí hậu mát mẻ và bản sắc văn hóa của 20 dân tộc anh em, những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch. “Tôi muốn quảng bá vẻ đẹp của Lai Châu đến với nhiều người hơn”, Ca chia sẻ. Sau chương trình, em nhận ra cần nỗ lực hơn nữa để biến ước mơ thành hiện thực.

Các em học sinh, sinh viên chăm chú đọc những cuốn sách của Tủ sách nền tảng đổi đời.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Lai Châu, buổi giao lưu, tặng sách trong Tủ sách đổi đời đã trở thành hoạt động ngoại khóa ý nghĩa. Các em học sinh được lắng nghe những câu chuyện truyền cảm hứng về lập thân, lập nghiệp. Lý Thúy Phương, học sinh lớp 10A1, chia sẻ ước mơ trở thành quân nhân. Hình ảnh những người lính không quản hiểm nguy cứu dân trong mưa bão đã in sâu trong tâm trí em.

Dù con đường phía trước không dễ dàng, có lúc em lo lắng, nhưng sau khi nghe những câu chuyện vượt khó, em cảm thấy tự tin hơn và tin rằng nếu cố gắng, ước mơ sẽ trở thành hiện thực. Theo cô Trần Thị Mỹ Tâm, Hiệu trưởng nhà trường, chương trình mang lại ý nghĩa thiết thực. Không chỉ truyền cảm hứng, những cuốn sách còn cung cấp tri thức và lan tỏa những câu chuyện vượt khó.

Hành trình Từ Trái Tim trao tặng những cuốn sách quý đến các em học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Lai Châu

Dù trước đó, cô đã tiếp cận hệ sinh thái sách của Trung Nguyên Legend, nhưng qua buổi giao lưu, cô Tâm hiểu rõ hơn giá trị và tâm huyết của Tập đoàn phía sau từng đầu sách. Hành trình Từ Trái Tim rồi sẽ tiếp tục đến những phương trời khác, nhưng những cuốn sách và câu chuyện sẽ ở lại. Quan trọng hơn, những kiến thức và cảm hứng lập nghiệp – kiến quốc mà học sinh được tiếp nhận sẽ âm thầm, bền bỉ, chờ ngày nảy mầm”, cô Tâm cho hay.