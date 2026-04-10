Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhận nhiệm vụ

TPO - Lễ bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch diễn ra ngày 9/4 tại Hà Nội, đánh dấu sự chuyển giao giữa nguyên Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh khẳng định quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, mở rộng không gian cho sáng tạo nhằm đưa văn hóa, thể thao và du lịch phát triển nhanh, bền vững.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) tổ chức Lễ bàn giao nhiệm vụ công tác Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào ngày 9/4 tại Hà Nội. Lễ bàn giao nhiệm vụ diễn ra giữa nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh.

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết trong quá trình đảm nhiệm cương vị lãnh đạo, ông luôn trăn trở về việc nâng cao nhận thức đối với vai trò, vị trí của văn hóa, từ đó cùng tập thể lãnh đạo Bộ nỗ lực đổi mới tư duy, cách làm, từng bước khẳng định vị thế của ngành.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, với phương châm “Quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến”, toàn ngành đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, theo nguyên Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, chặng đường phía trước vẫn còn không ít khó khăn, thách thức; song với nền tảng đã được xây dựng cùng tinh thần đoàn kết, thống nhất, toàn ngành có cơ sở để tin tưởng vào sự phát triển bền vững trong thời gian tới.

Dịp này, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng gửi lời chúc mừng, đồng thời bày tỏ tin tưởng tân Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh sẽ cùng tập thể lãnh đạo Bộ phát huy thành quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới, đưa ngành phát triển mạnh mẽ, toàn diện trong giai đoạn tới.

Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ VHTTDL.

Tiếp nhận nhiệm vụ, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh khẳng định đây không chỉ là sự chuyển giao vị trí, mà còn là sự tiếp nối một hành trình được vun đắp qua nhiều thế hệ. Bà nhấn mạnh, sau 80 năm phát triển, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã đóng góp sâu sắc vào việc xây dựng nền tảng tinh thần xã hội, bồi đắp bản sắc, nâng cao con người Việt Nam và quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới.

Đánh giá nhiệm kỳ vừa qua, bà ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng, đặc biệt trong hoàn thiện thể chế, xây dựng chính sách, phát triển công nghiệp văn hóa và thúc đẩy văn hóa đối ngoại. Những chuyển biến về nhận thức và hệ thống pháp lý, theo bà, là tiền đề quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

"Đối với tôi, bên cạnh vinh dự là nhiều trăn trở về trách nhiệm rất nặng nề của người đứng đầu trước nhiều việc phải làm, nhiều khó khăn thử thách phải vượt qua, đòi hỏi sự sáng tạo, sự bứt phá không ngừng, vượt lên những cách thức, tiến độ thông thường, vượt lên giới hạn của chính mình để văn hóa, thể thao, du lịch tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, có chiều sâu, tạo ra được những giá trị mới, nguồn lực mới và sự tăng trưởng mới", Bộ trưởng bày tỏ.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu nhậm chức. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ VHTTDL.

Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu bứt phá trong bối cảnh mới: không chỉ tăng trưởng mà phải phát triển nhanh, bền vững và có chiều sâu. Bà cho rằng thước đo cao nhất của văn hóa là chất lượng con người và mức độ lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong đời sống. Văn hóa phải thấm sâu vào từng gia đình, cộng đồng, thể thao không chỉ nâng cao thể chất mà còn rèn luyện ý chí, bản lĩnh, còn du lịch cần tạo ra những sản phẩm giàu bản sắc, mang lại trải nghiệm có chiều sâu.

Đặc biệt, bà đề cao vai trò của khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong việc “thổi hồn” cho di sản, biến nguồn lực văn hóa thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Song song đó là yêu cầu đổi mới tư duy quản lý theo hướng kiến tạo, giảm thủ tục hành chính, tăng phân cấp, tạo không gian cho nghệ sĩ, doanh nghiệp và cộng đồng cùng tham gia phát triển.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cũng nhấn mạnh vai trò của báo chí trong việc định hướng, xây dựng môi trường thông tin lành mạnh và đấu tranh với thông tin sai lệch. Bà cam kết sẽ điều hành với tinh thần trách nhiệm, cầu thị, đề cao sự đoàn kết, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm trong toàn ngành.

Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh ký biên bản bàn giao nhiệm vụ công tác Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Khép lại bài phát biểu, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh sức mạnh cốt lõi của ngành nằm ở tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Bà kỳ vọng nhận được sự đồng hành, chia sẻ từ toàn thể cán bộ, đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trên nền tảng 80 năm phát triển cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự chung sức của xã hội, bà tin tưởng ngành tiếp tục bứt phá, phát triển toàn diện, đóng góp hiệu quả vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.