DatVietVAC lần thứ 5 liên tiếp là 'Nơi Làm việc tốt nhất Châu Á'

Tập trung đầu tư cho nguồn nhân lực trẻ, xây dựng môi trường làm việc sáng tạo, tạo điều kiện tối đa nhân viên phát huy năng lực, DatVietVAC tiếp tục chiến thắng tại giải thưởng HR Asia Awards 2024.

Mảnh đất màu mỡ cho những tài năng sáng tạo trưởng thành

Hơn 3 thập kỷ qua, DatVietVAC luôn giữ vững vị trí tiên phong dẫn dắt xu hướng ngành Công nghệ Truyền thông Giải trí Việt Nam. Hiện, doanh nghiệp sở hữu đội ngũ nhân sự tài năng với gần 1000 nhân viên, trong đó nhân sự GenZ chiếm tỷ lệ khoảng 30%.

Hơn ai hết, DatVietVAC hiểu rằng đội ngũ nhân sự trẻ chính là một trong những động lực tăng trưởng góp phần giúp doanh nghiệp chinh phục những thành công mới. DatVietVAC luôn tập trung xây dựng môi trường làm việc cởi mở, khuyến khích nhân sự thử nghiệm đổi mới giúp các bạn trẻ phát huy năng lực và được tin tưởng trao quyền, giữ những vị trí quan trọng trong các dự án lớn.

Thực tế chứng minh, đột phá, phóng khoáng trong tư duy sáng tạo của Gen Z tạo nên những đóng góp nổi bật cho các sản phẩm của DatVietVAC. Từ âm nhạc, hình ảnh được thể hiện dưới góc nhìn độc đáo, cách tiếp cận trực diện, không khó để nhận ra những nguồn năng lượng tươi mới được các bạn trẻ truyền tải thông qua các chương trình tỷ view đang phủ sóng trên các nền tảng.

Làm việc trong một hệ sinh thái hàng đầu với những tên tuổi như VieON, Vie Channel, Dong Tay Promotion, M&T Pictures... cũng là cơ hội thuận lợi để các bạn trẻ được định hướng và học hỏi toàn diện kiến thức về ngành công nghệ truyền thông giải trí vốn đang thay đổi từng ngày.

Bên cạnh đó, việc sở hữu hàng loạt chương trình đình đám, quy tụ nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo nội dung chất lượng, thành viên DatVietVAC hoàn toàn có thể tự hào khi được góp phần tích cực vào hành trình lan tỏa những giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc Việt Nam đến với thế giới, kế thừa những di sản mà doanh nghiệp đã tạo dựng trong hơn 3 thập kỷ thành công

Được biết, trong thời gian qua, DatVietVAC liên tiếp triển khai các chương trình tiếp cận trực tiếp đến các bạn sinh viên như Job Fair, Company Tour… Đến nay, DatVietVAC đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều Đại học uy tín trong nước và Quốc tế như: RMIT, FulBright, Đại học Ngoại thương, Hoa Sen…

Thành tích ấn tượng ghi nhận cho nỗ lực kiến tạo môi trường làm việc

Vượt qua 50 tiêu chí khắt khe của mô hình TEAM (Total Engagement Assessment Model) dựa trên bộ khung tiêu chí bao gồm: CORE, SELF, GROUP của HR Asia áp dụng cho các thị trường nhân sự lớn tại châu Á. Các chỉ số của DatVietVAC năm 2024 cao hơn hẳn so với trung bình ngành: Core đạt 4.19/3.72 điểm, Self đạt 4.26/3.88 điểm và Group đạt 4.44/3.98 điểm - Đáp ứng trọn vẹn tiêu chí đánh giá" của HRAA 2024.

“Tôi vô cùng ấn tượng với chiến lược nhân sự kiến tạo môi trường làm việc tốt nhất dành cho nhân viên của DatVietVAC. Ở đó, các bạn được cân bằng giữa công việc và các hoạt động gắn kết, giải trí đa dạng. Điều này cực kỳ có ý nghĩa, góp phần thúc đẩy sức sáng tạo, cống hiến của đội ngũ nhân viên. Chiến thắng HRAA năm năm liên tiếp dành cho DatVietVAC thực sự xứng đáng và phi thường” – Ông William Ng, Tổng Biên tập tạp chí Nhân sự Châu Á - HR Asia chia sẻ.

Hấp lực tại DatVietVAC không chỉ ở chính sách đãi ngộ, phúc lợi cạnh tranh dành cho đội ngũ nhân sự mà còn thể hiện qua tiềm năng hấp dẫn đến từ chuỗi hoạt động đào tạo nâng cao năng lực giúp nhân viên phát triển sự nghiệp và kỹ năng cá nhân. Cùng đó, chuỗi hoạt động gắn kết thú vị, “funny & crazy” - signature by DatVietVAC như: Group Team Building, Company Trip, Học Kỳ Quân Sự, Football Cup, One More Step… được xem là chất keo gắn kết “riêng có” giúp gia tăng trải nghiệm và thêm phần gắn bó cùng tổ chức.

“Chúng tôi thật sự tự hào khi 5 năm liên tiếp được ghi nhận tại giải thưởng cao quý này. Những cam kết bền vững của DatVietVAC về đổi mới trong chiến lược, chính sách nhân sự: đảm bảo sự hài hòa, cân bằng giá trị giữa các thế hệ nhân viên khác nhau trong tổ chức luôn được chúng tôi tôn trọng và duy trì suốt hơn 30 năm qua” - chị Đinh Thị Nam Phương, Giám đốc chiến lược nội dung DatVietVAC Group Holdings cho biết:

DatVietVAC Group Holdings: Thành lập từ năm 1994, DatVietVAC Group Holdings - hệ sinh thái công nghệ truyền thông giải trí hàng đầu tại Việt Nam nổi bật với 2 mảng kinh doanh chính Media Entertainment và Digital Ventures, bao gồm các công ty thành viên như VieON – siêu ứng dụng giải trí với hơn 52 triệu thiết bị cài đặt, Dong Tay Promotion, Vie Channel, M&T Pictures, TKL..., sở hữu những chương trình giải trí được đông đảo khán giả yêu thích như: Anh Trai “Say Hi”, 2 Ngày 1 Đêm Vietnam, Rap Việt, Hành Trình Rực Rỡ Ca Sĩ Mặt Nạ… Chỉ tính trong năm 2023, các sản phẩm của DatVietVAC ghi nhận hơn 158 tỉ lượt xem trên mọi nền tảng. Tham gia ngay cùng DatVietVAC tại: https://datvietvac.vn/careers