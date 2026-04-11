Cặp đôi Việt gây sốt

TPO - Lê Tam Triều Dâng và Võ Điều Gia Huy nhận được sự yêu thích của khán giả nhờ bộ phim chiếu mạng "Vì mẹ anh phán chia tay". Nhiều người còn mong cả hai "phim giả tình thật".

Bộ phim chiếu mạng Vì mẹ anh phán chia tay có mô-típ cũ nhưng lại đang gây bão cộng đồng mạng nhờ diễn xuất ăn ý ngọt ngào của Lê Tam Triều Dâng và Võ Điều Gia Huy. Hiện tại, mỗi lần xuất hiện, cả hai nhận được lời khen của khán giả, không ít người mong mỏi hai diễn viên trẻ thành đôi thực hoặc tiếp tục hợp tác trong dự án mới.

Vì mẹ anh phán chia tay có mô-típ "tổng tài - Lọ Lem" khá cũ nhưng nhờ diễn xuất ăn ý của dàn diễn viên mà thu hút người xem.

Thanh Tâm (Lê Tam Triều Dâng) và Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy) vốn là cặp oan gia thường xuyên tranh cãi khi còn đi học. Sau này, vì Triệu Phú không muốn nghe lời gia đình để cưới "cô gái định mệnh" mang tên Hoàn Mỹ (Thùy Anh) nên đã giả bị liệt. Thanh Tâm là hộ lý được mời đến để chăm sóc riêng cho anh.

Thanh Tâm phát hiện bí mật của Triệu Phú, nhưng vì áp lực kinh tế cô phải cùng anh lừa gạt bà chủ để nhận công việc này. Ở bên nhau lâu, họ dần nảy sinh tình cảm nhưng vấp phải sự phản đối của gia đình và những kẻ đang lập mưu chiếm đoạt gia sản của gia tộc Triệu Phú.

Kịch bản đi theo mô-típ quen thuộc "tổng tài - lọ lem", không đặt nặng yếu tố mới lạ mà tập trung vào nhịp cảm xúc và diễn xuất của dàn diễn viên. Nhờ ngoại hình đẹp, lối diễn xuất tự nhiên, thể hiện tinh tế cảm xúc khi rung động, lúc mới yêu mà cặp đôi Lê Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy nhận được sự yêu thích của khán giả.

Lê Tam Triều Dâng và Võ Điều Gia Huy làm gì cũng được khán giả khen đáng yêu, ngọt ngào.

Lê Tam Triều Dâng có ngoại hình dễ mến, được so sánh với những ngôi sao có vẻ ngoài trẻ trung như Đàm Tùng Vận, Song Hye Kyo, Aom Sushar. Triều Dâng có lối diễn xuất tiết chế, không bị cường điệu vì vậy khán giả cảm thấy đáng yêu chứ không gượng gạo, thiếu tự nhiên.

Ngoài nội dung phim, khán giả còn thích tương tác thân mật của hai diễn viên ngoài đời thực.

Trong các buổi phỏng vấn, Lê Tam Triều Dâng và Võ Điều Gia Huy thường xuyên dành lời khen cho đối phương. Không những vậy, họ không ngại các cử chỉ mập mờ như dùng tay lau son môi, ôm ấp.

Nhiều khán giả nhận xét lâu lắm rồi mới thấy màn ảnh Việt có cặp đôi chuẩn ngôn tình đến vậy khi vừa có ngoại hình trẻ trung, diễn xuất tự nhiên và các hoạt động quảng bá liên tiếp cũng thu hút người xem.

Hai diễn viên thường xuyên có cử chỉ thân mật trong các sự kiện chung.

Lê Tam Triều Dâng sinh năm 1998 từng là sao nhí quen mặt với khán giả qua các bộ phim như Tiệm bánh hoàng tử bé, Nước mắt loài cỏ dại hay các phim gần đây như Hoa vương, Tiểu tam không có lỗi?, Tham vọng giàu sang. Những dự án này giúp cô duy trì độ nhận diện với khán giả truyền hình trước khi chuyển hướng mạnh hơn sang điện ảnh. Sắp tới, cô xuất hiện trong hai dự án Bẫy tiền và Trùm sò.

Võ Điền Gia Huy sinh năm 1996 bắt đầu được chú ý với bộ phim Thưa mẹ con đi. Nam diễn viên tham gia loạt phim điện ảnh Tiệm ăn của quỷ, Tử chiến trên không, Kẻ ăn hồn... nhưng gây chú ý nhất là vai diễn Triệu Phú trong Vì mẹ anh phán chia tay.