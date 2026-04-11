Ngọc Thủy nói về cảnh quỳ gối cầu xin Mạnh Trường

TPO - Cảnh nhân vật Trang do Ngọc Thủy thủ vai quỳ gối cầu xin Lâm (Mạnh Trường) trong phim "Bước chân vào đời" vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Không ít khán giả cho rằng tình huống bị đẩy quá đà, thiếu thực tế trong bối cảnh hiện đại.

Phân đoạn nữ chính quỳ gối gây tranh cãi.

Trả lời Tiền Phong, Ngọc Thủy chia sẻ: “Phân đoạn Trang quỳ gối xin Trần Lâm quay lại phỏng vấn nhận nhiều bình luận trái chiều như ‘đứt dây thần kinh xấu hổ’ hay ‘làm quá’. Bản thân tôi cũng suy nghĩ rất nhiều trước khi quay vì đây là cảnh dễ bị nhìn nhận là ‘quá tay’".

Nữ diễn viên cho rằng hành động của nhân vật không đơn thuần là sự yếu đuối, mà là “điểm rơi tâm lý” khi bị dồn nén áp lực. “Khi một người bị đẩy vào tình huống quá lớn về công việc, danh dự, họ có thể làm những điều chính mình cũng không nghĩ tới. Với tôi, đó là trạng thái mất kiểm soát, không phải bản chất của Trang,” cô nói.

Bộ phim Bước chân vào đời là tác phẩm phát sóng khung giờ vàng, xoay quanh câu chuyện gia đình và hành trình trưởng thành của ba chị em Thương, Trang, Minh.

Dù được xây dựng là chị em ruột, chênh lệch khoảng 5-6 tuổi, Trang (Ngọc Thủy) và Minh (Sơn Tùng) lại liên tục dùng “tao - mày” trong giao tiếp, khiến nhiều khán giả khó chấp nhận.

Không ít ý kiến cho rằng cách xưng hô này đi ngược lại chuẩn mực gia đình Việt, đặc biệt khi bối cảnh phim còn có yếu tố giáo dục - chị gái của hai nhân vật là giáo viên dạy Văn.

“Phim này xưng hô kỳ lạ vậy, chị em ruột mà tao - mày”, một khán giả bình luận. Người khác bày tỏ lo ngại: “Phim truyền hình chiếu toàn quốc, em xưng với chị là ‘tao’. Sau thế hệ trẻ học theo thì sao?”. Không ít ý kiến chung quan điểm việc này tạo cảm giác phản cảm, “mất chất” và thiếu tính định hướng.

Từ chi tiết lời thoại, tranh cãi nhanh chóng mở rộng sang vai trò của phim truyền hình trong việc định hình ngôn ngữ và hành vi xã hội, đặc biệt với giới trẻ. Trước đó, nhiều phim giờ vàng cũng bị chỉ trích vì dày đặc cảnh bạo lực hoặc yếu tố gợi cảm, làm dấy lên lo ngại về xu hướng chạy theo kịch tính mà bỏ qua chuẩn mực.

Bên cạnh làn sóng phản đối, một bộ phận khán giả cũng lên tiếng bênh vực, cho rằng việc anh chị em hoặc bạn bè lệch nhau vài tuổi nhưng vẫn gọi “tao - mày” không hiếm trong đời sống thực tế, đặc biệt khi mối quan hệ đủ thân thiết và không đặt nặng vai vế.

Trả lời Tiền Phong, diễn viên Ngọc Thủy cho rằng cách xưng hô “tao - mày” không đơn thuần là vô lễ. Theo cô, đây có thể là dụng ý biên kịch nhằm nhấn mạnh sự thân thiết, quá khứ gắn bó đặc biệt giữa hai nhân vật. Cách xưng hô này giúp khán giả cảm nhận được sự gần gũi nhanh hơn cũng như thể hiện tính cách mạnh của cả Minh và Trang.

“Trong tiếng Việt, ‘tao - mày’ có thể dùng giữa những người cực kỳ thân, chơi với nhau từ nhỏ hoặc bạn nối khố. Dù lệch tuổi, nhưng nếu Trang được xây dựng là người cá tính, còn Minh cũng không đặt nặng vai vế, thì 'tao - mày' giúp tạo cảm giác hai người ngang hàng, đối đầu hoặc sòng phẳng. Đây cũng là cách tạo màu sắc đời thường, thực tế cho phim”, cô nói.

Nữ diễn viên cũng lý giải thêm, trong đời sống thực tế, không hiếm trường hợp lệch tuổi nhưng vẫn xưng hô như vậy, đặc biệt trong một số môi trường như trường học, nghệ thuật hoặc nhóm bạn thân thiết. “Biên kịch có thể muốn giữ chất đời thường thay vì chuẩn mực sách vở. Cách xưng hô này đã có ngay từ kịch bản giấy”, Ngọc Thủy cho biết.

Trước đó, bộ phim Bước chân vào đời còn liên tục bị soi ở cách xây dựng nhân vật chính thiếu thuyết phục, một số tình huống khiên cưỡng, vô lý. Những chi tiết này khiến tổng thể tác phẩm chưa tạo được sự đồng thuận, dù quy tụ dàn diễn viên quen mặt.