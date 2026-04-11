Ivanka Trump khóc trước loạt cú sốc

TPO - Ivanka Trump đã bật khóc khi chia sẻ về những biến cố trong gia đình những năm gần đây. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi ái nữ Tổng thống Mỹ thể hiện cảm xúc công khai như vậy.

Trong cuộc phỏng vấn trên podcast Diary of a CEO, Ivanka Trump gây chú ý khi chia sẻ về những biến cố gia đình những năm qua, bao gồm mẹ qua đời, chồng được chẩn đoán mắc ung thư và cả vụ cha cô, Tổng thống Mỹ Donald Trump, bị ám sát bất thành.

Ivanka Trump hiếm hoi công khai thể hiện sự yếu đuối.

Ivanka đã rút khỏi chính trường sau khi ông Trump kết thúc nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên (2017-2021). Cô cùng chồng, Jared Kushner, và ba con chuyển đến định cư ở Miami, Florida, Mỹ.

Cựu người mẫu 8X tiết lộ bà ngoại cô, Marie Zelníčková, tên thân mật là Babi, cũng sống cùng họ và cô biết ơn vì điều đó. Theo người đẹp tóc vàng, bà ngoại chính là người nuôi dưỡng cô cùng hai anh em trai Don Jr. và Eric khi họ còn nhỏ.

“Bà tôi nấu tất cả bữa ăn. Bà ấy chu đáo đến mức không thể tin được. Thật may mắn khi có bà ấy ở trong nhà và sống cùng chúng tôi. Bà ấy thường kể những câu chuyện của riêng mình và về mẹ tôi, người mà các con tôi tiếc thay không có cơ hội được biết đến”, Ivanka nói.

Đến đây, Ivanka phải tạm dừng phỏng vấn để lấy lại bình tĩnh và kìm nén nước mắt.

Khi được người dẫn podcast Steven Bartlett hỏi thăm, Ivanka chia sẻ thêm trong nước mắt: “Tôi dành rất nhiều tình cảm cho người phụ nữ này. Điều này không thường xảy ra với tôi. Bà ấy dạy tôi nhiều về tình yêu. Thật khó để chứng kiến bà ấy đang phải vật lộn với cuộc sống hiện tại”.

Sau đó, ái nữ Tổng thống Mỹ thì thầm: “Có lẽ tôi cần khăn giấy”. Một trợ lý nhanh chóng mang khăn giấy đến để cô lau nước mắt.

Ivanka cũng nhắc đến người mẹ quá cố, Ivana Trump, mô tả bà là người “phi thường”.

Theo New York Post, Ivana qua đời năm 2022 ở tuổi 73 do bị ngã tại nhà riêng ở New York. Bà được phát hiện ở chân cầu thang trong căn nhà tại khu Upper East Side. Ivanka thân thiết với mẹ và là người đọc điếu văn cho bà trong tang lễ.

Ivanka Trump bên mẹ (trái) và bà ngoại. Ảnh: Getty Images

“Mẹ dạy tôi nhiều về việc đặt tâm huyết vào những thứ mình làm. Xin lỗi. Tôi đang cố không khóc nữa. Bà ấy đã sống đời trọn vẹn. Bà rất vui vẻ. Mất đi cha hoặc mẹ - cảm giác ấy thật khó diễn tả, nhất là khi xảy ra bất ngờ, còn trong bối cảnh hậu COVID-19, thứ cướp đi của nhiều người trong chúng ta những năm tháng quý giá”, Ivanka vừa nói vừa lau nước mắt.

Ivanka không có nhiều thời gian dành cho mẹ trong giai đoạn dịch bệnh hoành hành. Thời gian đó, cô chủ yếu ở ở Washington, D.C., làm việc tại Nhà Trắng. Trong khi đó, mẹ cô ở New York. Cô nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn gìn giữ ký ức về mẹ”.

Một cú sốc khác mà Ivanka phải đối mặt trong khoảng thời gian đó là chồng cô được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp đến 2 lần.

Ivanka cho biết đã đi điều trị tâm lý sau khi rời Nhà Trắng vì quá nhiều áp lực. Cô giải thích: “Tôi vừa rời Washington. Cuộc sống của chúng tôi đang trong tình trạng hỗn loạn. Jared được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp lần thứ hai và sau đó mẹ tôi qua đời”.

Trong cuốn hồi ký riêng, Kushner tiết lộ đã âm thầm chiến đấu với ung thư tuyến giáp. Anh phải trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ khối u ở cổ họng khi đang làm cố vấn cấp cao trong nhiệm kỳ đầu của Trump. Đến năm 2022, Kushner tiếp tục trải qua ca phẫu thuật tuyến giáp lần thứ hai.

Chồng Ivanka phải phẫu thuật ung thư tuyến giáp 2 lần. Ảnh: Getty Images

Ivanka cũng kể lại nỗi kinh hoàng khi chứng kiến vụ ám sát hụt nhằm vào cha cô trong cuộc vận động tranh cử tại Butler, bang Pennsylvania, vào tháng 7/2024, thông qua sóng truyền hình trực tiếp.

Ngày hôm đó, nữ doanh nhân đang ở câu lạc bộ golf của gia đình tại Bedminster, bang New Jersey, thư giãn bên hồ bơi cùng hai người con. Vì tivi đang bật, cô xem được toàn bộ vụ ám sát trên bản tin.

“Tivi đang bật nên tôi nhìn thấy gần như ngay lập tức. Mọi chuyện diễn ra gần như tức thì, trước khi ông ấy đứng dậy trở lại. Tôi kinh hoàng và sợ hãi, đồng thời cố bảo vệ các con mình” cô nói.

Cô chỉ thở phào được sau khi thấy cha mình đứng dậy và rời sân khấu, với lực lượng mật vụ bao quanh. Cô nói: “Tôi chỉ biết rằng chưa đến lúc ông ấy ra đi”.

Theo Ivanka, cô tha thứ cho kẻ ám sát Thomas Crooks về hành động liều lĩnh của hắn: “Sự tha thứ trong trường hợp này là điều khó khăn, nhưng tôi nghĩ bạn phải làm vậy. Việc cha tôi vẫn sống là điều may mắn”.

Ông Trump bị ám sát hụt vào tháng 7/2024. Ảnh: Getty Images.

Sau loạt biến cố, Ivanka Trump tự rút ra được bài học cho riêng mình: “Bạn không thể xem nhẹ bất cứ điều gì trong cuộc sống. Tôi đã học được điều đó theo nhiều cách. Khi mẹ tôi qua đời quá sớm, khi chồng tôi đối mặt với bệnh ung thư, không thể xem nhẹ bất cứ điều gì”.