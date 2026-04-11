Bộ phim biến Malaysia là 'điểm nóng lừa đảo', gây phản ứng dữ dội

TPO - Một bộ phim truyền hình của Singapore đang vấp phải làn sóng phản đối từ các tổ chức tại Malaysia, khi bị cho là khắc họa quốc gia này như “điểm nóng lừa đảo”, gây lo ngại ảnh hưởng đến hình ảnh và ngành du lịch.

Bộ phim dài 20 tập bằng tiếng Hoa Highway To Somewhere, phát sóng trên Channel 8 và kết thúc ngày 7/4, hiện vẫn có thể xem lại trên nền tảng. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện cặp vợ chồng do hai diễn viên Singapore Romeo Tan và Jeanette Aw thủ vai, cùng chuyến đi tới Malaysia trong khi hôn nhân đứng bên bờ đổ vỡ.

Tại đây, họ gặp nhóm bạn người Singapore khác do Herman Keh, Seow Sin Nee, Bonnie Loo và Jasmine Sim đóng. Nhóm này vô tình vướng vào đường dây lừa đảo trong hành trình du lịch.

Dàn diễn viên của Highway To Somewhere (từ trái sang) gồm Herman Keh, Seow Sin Nee, Jasmine Sim và Bonnie Loo.

Trong bài đăng trên Facebook ngày 7/4, Hiệp hội Văn hóa Truyền thống Malaysia Ma-Zhong đã lên tiếng chỉ trích bộ phim vì cho rằng nội dung đã phản ánh Malaysia theo hướng tiêu cực. Chủ tịch sáng lập Lee Yong Kwee nhấn mạnh Malaysia là xã hội đa văn hóa hài hòa, cảnh báo cách thể hiện trong phim có thể khiến du khách hiểu lầm quốc gia này là “trung tâm lừa đảo”.

Ông bày tỏ lo ngại điều này có thể gây tác động tiêu cực đến ngành du lịch cũng như hình ảnh văn hóa của Malaysia.

Cùng quan điểm, ông Andrew Tan, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Kỹ năng Chuyên môn Malaysia, cho biết hy vọng các cơ quan chức năng tại Singapore sẽ lưu ý và cân nhắc việc dừng phát sóng bộ phim.

Trả lời báo chí ngày 8/4, biên kịch Ang Eng Tee cho biết ý tưởng kịch bản được lấy cảm hứng từ các bản tin về các đường dây lừa đảo nhắm vào người Singapore và Malaysia,. Ê-kíp khẳng định không có ý định gán ghép Malaysia với vấn nạn này.

Ông nhấn mạnh kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo trong phim là người nước ngoài và câu chuyện kết thúc theo hướng tích cực khi các đối tượng bị bắt giữ. “Tôi hy vọng bộ phim là lời nhắc nhở rằng lừa đảo đang ngày càng phổ biến. Ở bất kỳ quốc gia nào, mọi người cũng cần nâng cao cảnh giác”, ông nói.

Bộ phim được quay trong hai tháng tại nhiều địa điểm du lịch của Malaysia như Ipoh, Kukup và Port Dickson. Theo biên kịch, Malaysia được chọn làm bối cảnh vì phù hợp với chủ đề du lịch đường bộ và là điểm đến quen thuộc của người Singapore.

“Chúng tôi cũng đã ghi lại nhiều cảnh đẹp của Malaysia một cách chỉn chu. Không có ý định biến nơi đây thành ‘điểm nóng lừa đảo’”, ông cho biết thêm.

Đạo diễn Oh Liang Cai cũng khẳng định yếu tố lừa đảo chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thể nội dung và mục tiêu chính của phim là giới thiệu những điểm đến ít được biết đến, tôn vinh vẻ đẹp của Malaysia.

Trước đề nghị từ các tổ chức Malaysia về việc ngừng phát sóng, đạo diễn cho rằng các cơ quan chức năng liên quan sẽ xem xét và đưa ra quyết định phù hợp.