Trang Pháp thua sốc

TPO - Với vai trò đội trưởng ngay tại Công diễn 1, Trang Pháp gặp cú sốc khi phải chia tay đồng đội. Hai vòng thi đấu, nhóm của cô đều phải nếm mùi thất bại. Nhiều tranh luận về tính công bằng, khả năng trình diễn của các nghệ sĩ cũng gây xôn xao trên Weibo.

Tối 11/4, sân khấu công diễn đầu tiên của đội Trang Pháp tại Đạp Gió 2026 gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Đội của cô nhận 824 điểm và thất bại dù phần trình diễn được đánh giá tốt hơn đội Lý Tiểu Nhiễm. Sự chênh lệch giữa chất lượng tiết mục và kết quả khiến khán giả nghi ngờ chương trình dàn xếp.

Nguồn cơn của tranh cãi tiếp theo đến từ luật chơi của chương trình. Theo đó, đội Tiêu Tường gồm Tiêu Tường, Đào Hân Nhiên, An Kỳ xếp cuối ở phần thi trước với 794 phiếu, tự động rơi vào nhóm nguy hiểm. Đội này bước vào vòng đối đầu 1-1 với đội Trang Pháp vừa thua cuộc.

Trang Pháp khóc nức nở khi đồng đội bị loại.

Theo luật, đội thua ở phần đấu đội trưởng sẽ phải loại một thành viên. Sau màn trình diễn ca khúc Là anh, Tiêu Tường giành 472 phiếu, nhỉnh hơn Trang Pháp với 437 phiếu, qua đó đẩy đội đối thủ vào tình thế phải loại người. Duy Nina đội Trang Pháp là chị đẹp phải dừng cuộc chơi. Nữ ca sĩ người Việt đã bật khóc nức nở khi đồng đội bị loại.

Kết quả này khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Sau khi chương trình lên sóng, nhiều hot search Weibo chiếm bảng giải trí, bày tỏ sự bất bình trước kết quả. Nhiều người chỉ trích sân khấu hời hợt, hát phô của đội Lý Tiểu Nhiễm nhưng nhóm vẫn giành chiến thắng trước đội Trang Pháp.

Ở phía đội Trang Pháp, cả ba thành viên đều được đánh giá có phong độ ổn định. Duy Nina xuất thân MC nhưng có kỹ năng hát, nhảy, được xem là nhân tố đa năng. Việc cô phải dừng bước ngay từ vòng đầu khiến nhiều người tiếc nuối, đặc biệt khi đây là cơ hội cô chờ đợi trong nhiều năm.

Trang Pháp cũng nhận được nhiều lời khen khi phải xử lý hai ca khúc tiếng Trung trong thời gian ngắn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng chuyên môn.

Trang Pháp treo người, đổi trang phục trên sân khấu nhóm và trình diễn solo, song không thể giành chiến thắng.

Trong khi đó, đội Tiêu Tường dù có phần thể hiện nỗ lực vẫn không bị đánh giá ở mức “yếu kém” đến mức phải đối mặt nguy cơ loại người. Chính luật chơi đã đẩy hai đội vào thế đối đầu trực diện.

Bất lợi của thí sinh quốc tế và tiêu chí chấm điểm mơ hồ cũng là điều khiến khán giả bàn luận. Điển hình như Trang Pháp được cho là gặp bất lợi về độ nhận diện và mức độ yêu thích từ khán giả Trung Quốc. Rào cản ngôn ngữ và khác biệt văn hóa khiến cô khó cạnh tranh trong cơ chế bình chọn trực tiếp.

Bên cạnh đó, hình thức biểu diễn live kết hợp với luật chơi khiến áp lực dồn lên thí sinh. Sau khi bị loại, Duy Nina phát biểu: “Tôi không biết tiêu chí chấm điểm của sân khấu này là gì”.

Nghi vấn dàn xếp kết quả càng bùng lên khi livestream tại Việt Nam vô tình hiển thị sớm nội dung vòng đối đầu đội trưởng trùng khớp với kịch bản Trang Pháp thua cuộc.

Trước phản ứng dữ dội, đơn vị phát hành tại livestream song song tại Việt Nam lên tiếng xin lỗi, giải thích đây chỉ là lỗi kỹ thuật do hiển thị nhầm phương án đồ họa chuẩn bị sẵn, không phản ánh kết quả được sắp đặt.