Thế giới ngầm về cá độ, vay nặng lãi

TPO - Sau thành công của mùa đầu, "Bloodhounds" (Chó săn công lý) trở lại với phần hai cùng cặp võ sĩ quen thuộc, nhưng lần này câu chuyện không còn giữ được sức nặng như trước dù phần hành động vẫn đủ để giữ chân người xem.

Bloodhounds đang là "cơn sốt" tại nhiều nền tảng khi phát sóng phần 2. Bộ phim về đề tài boxing, vay nặng lãi với những pha đối đầu máu me, bạo lực được nhiều khán giả chờ đợi. Phim có nhiều pha hành động mãn nhãn, song chất lượng nội dung vẫn chưa thể chiều lòng nhiều khán giả.

Kịch bản thiếu chiều sâu

Phần hai tiếp tục theo chân Kim Gun Woo (Woo Do Hwan đóng) và Hong Woo Jin (Lee Sang Yi thủ vai) trong cuộc đối đầu với tổ chức tội phạm quốc tế do Im Baek Jeong (Bi Rain đóng) cầm đầu. Bối cảnh được đặt sau năm năm kể từ phần đầu, khi Gun Woo đã trở thành võ sĩ chuyên nghiệp, còn Woo Jin chuyển sang vai trò huấn luyện viên.

Ngay từ những tập đầu, phim cho thấy sự nâng cấp về quy mô với các trận đấu được dàn dựng công phu, đa dạng phong cách. Nhân vật phản diện Baek Jeong cũng nhanh chóng lộ diện qua chuỗi hành động tàn bạo trong giải đấu ngầm, tạo ấn tượng về một đối thủ nguy hiểm, máu lạnh.

Càng về sau, kịch bản lại bộc lộ nhiều hạn chế. So với phản diện có tổ chức và tính toán như Myeong Gil ở phần một, Baek Jeong hành động bộc phát, theo cảm xúc. Điều này khiến nhân vật trở nên khó đoán nhưng thiếu chiều sâu, không tạo được cảm giác là mối đe dọa về lâu dài.

Ở tuyến chính diện, sự mất cân bằng giữa hai nhân vật trung tâm là điểm trừ rõ nhất. Gun Woo được xây dựng gần như bất khả chiến bại, trong khi Woo Jin bị thu hẹp đất diễn. Mối quan hệ từng là “linh hồn” của phần một vì thế không còn giữ được sức hút.

Các tuyến phụ cũng không đủ sức bù đắp. Nhân vật Hong Min Beom (Choi Si Won) hay lãnh đạo đội trọng án Min Kang Yong (Choi Young Joon) xuất hiện với vai trò hỗ trợ, nhưng chưa tạo được dấu ấn. Một số nhân vật mới như Lee Woo Jeong (Cha Ji Hyuk) xuất hiện muộn, không được khai thác đầy đủ.

Điểm sáng hiếm hoi nằm ở nhân vật Premium do Park Seo Joon đảm nhận. Thời lượng không nhiều, nhân vật vẫn gây chú ý nhờ sự bí ẩn và tiềm năng phát triển ở các phần tiếp theo.

Khán giả tranh luận trái chiều

Không ít ý kiến cho rằng phim vẫn hấp dẫn về mặt hình ảnh, nhưng nhiều tình tiết đi theo lối mòn, gây ức chế khi xem.

“Cảnh sát trong phim bị xây dựng quá yếu. Đi áp giải tội phạm nguy hiểm nhưng không mang theo súng, chỉ dùng súng điện với hiệu quả hạn chế. Xe áp giải bị cướp tới hai lần, trong đó có lần chỉ cần cắt điện rồi tấn công đơn giản là thành công. Đội bảo vệ được gọi là tinh nhuệ nhưng trang bị sơ sài, thiếu phương án ứng phó. Đến cao trào, nhân vật lại hành động đơn lẻ, xử lý thiếu logic rồi mới có lực lượng xuất hiện”, một ý kiến bày tỏ.

Một số khán giả cho rằng phần hai khá nửa vời: hành động tốt, phản diện có điểm nhấn, nhưng câu chuyện không mang lại nhiều cảm xúc. Nhịp phim nhanh, dồn dập, thiếu thời gian để xây dựng mối quan hệ và chiều sâu tâm lý, trái ngược với phần một vốn có những khoảng lặng giúp khán giả đồng cảm với nhân vật.

Nhìn chung, phần hai vẫn được ghi nhận ở mảng hành động với các trận đấu đa dạng và nỗ lực thể hiện thể lực, kỹ năng của dàn diễn viên. Tuy vậy, việc nghiêng hẳn về các cảnh đánh đấm khiến tổng thể thiếu chiều sâu.

Phần kết để lại cảm giác hụt hẫng nhưng đoạn sau phần giới thiệu mở ra hướng đi mới, hé lộ một thế lực có thể còn nguy hiểm hơn, được xem là tiền đề cho mùa ba.

Bloodhounds mùa hai vẫn là tác phẩm đáng xem nhờ yếu tố hành động, nhưng nếu có phần tiếp theo, nhiều khán giả kỳ vọng nhà sản xuất sẽ chú trọng hơn vào nội dung để cân bằng với thế mạnh sẵn có.