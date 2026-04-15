Cả làng sống khỏe từ nghề 300 năm tuổi

TPO - Sau khi hến được đánh bắt về, người dân ven sông La Hà Tĩnh đã canh lửa nấu, đãi lấy ruột. Từ nghề 300 năm tuổi này đã giúp cuộc sống của nhiều hộ gia đình có của ăn, của để.
Hến ở đây vẫn được người dân sơ chế theo phương thức truyền thống với nhiều công đoạn tỉ mỉ. Hến được ngâm dưới nước vài giờ đồng hồ để nhả bùn, rồi đãi kỹ nhằm loại bỏ sạn trước khi đưa vào chế biến.
Hến được luộc bằng bếp lửa thủ công ở nhiệt độ cao, nước sôi mạnh. Khi nước sôi, lớp bọt trắng nổi lên, người dân phải liên tục đảo đều hến từ trên xuống dưới để đảm bảo chín đồng đều. Đặc biệt, trong quá trình luộc, họ còn cho thêm một ít muối để ruột hến đậm vị và săn chắc hơn.