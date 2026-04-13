Diện mạo mới của quần thể khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hoài Nam

TPO - Dự án tu bổ, tôn tạo quần thể khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại Hà Tĩnh nhiều hạng mục quan trọng đã cơ bản hoàn thành, góp phần làm thay đổi diện mạo tổng thể của khu di tích.

Dự án tu bổ, tôn tạo Quần thể khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập do ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, xây dựng tại xã Cẩm Hưng. Công trình được khởi công vào ngày 15/11/2025 hướng đến kỷ niệm 120 ngày sinh của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2026).
Quần thể Khu di tích được chia làm hai phần, gồm khu mộ và khu lưu niệm. Trong ảnh bên trái là khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập được đặt tại miếu Đồng Lem, diện tích khoảng 1 ha, còn bên phải là khu lưu niệm được xây dựng với tổng diện tích hơn 1.500 m2.

Phía sau phần mộ là câu nói nổi tiếng của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập: “Tôi chẳng có gì phải hối tiếc. Nếu còn sống tôi sẽ tiếp tục hoạt động”. Tại đây, các hạng mục cầu thang dẫn lên xuống và khu vực lăng mộ được xây dựng bằng đá, bao quanh khuôn viên là hệ thống cây xanh và cây cảnh được trồng, góp phần tạo cảnh quan hài hòa, trang trọng cho khu di tích.
Tại khu mộ, nhà đón tiếp khách đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Không gian bên trong được trang trí trang trọng, trong đó nổi bật là việc đặt chân dung cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập bằng đồng.
Cách khu mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập hơn một km là khu lưu niệm có tổng diện tích trên 1.500 m2, hiện đã được chỉnh trang, khoác lên diện mạo mới. Trong quần thể di tích, nhiều hạng mục như nhà lưu niệm, nhà tưởng niệm và nhà tranh truyền thống đã được xây dựng, cải tạo và hoàn thiện.
Khu nhà trưng bày rộng khoảng 150 m2 hiện lưu giữ khoảng 80 bức ảnh cùng hàng trăm tài liệu, hiện vật liên quan đến dòng họ Hà cũng như cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
Điểm nhấn đặc biệt của khu lưu niệm là ngôi nhà tranh 5 gian có tuổi đời hơn 100 năm. Đây là nơi cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập sinh ra và gắn bó những năm tháng tuổi thơ cùng gia đình.
Khu lưu niệm hiện có ba cụm tượng bằng đá xanh, lần lượt mang tên Cội nguồn, Nỗi đau mất nước và Chân lý cách mạng.

Tổng Bí thư Hà Huy Tập sinh năm 1906, quê quán ở làng Kim Nặc, xã Cẩm Hưng. Thân phụ là Hà Huy Tương làm nghề dạy học và bốc thuốc, thân mẫu Nguyễn Thị Lộc làm nông.

Năm 1919, Hà Huy Tập thi đậu và được cấp học bổng vào trường Quốc học Huế. Bốn năm sau ông tốt nghiệp với tấm bằng hạng ưu. Nhưng vì gia đình nghèo, ông không đủ điều kiện để học tiếp ở bậc cao hơn, nên nhận làm giáo viên trong một trường tiểu học tại Nha Trang (Khánh Hòa). Sau ông chuyển về dạy học tại trường Cao Xuân Dục tại Vinh (Nghệ An) và tham gia Hội Phục Việt.

Năm 1929-1932, Hà Huy Tập theo học tại trường Đại học Phương Đông (Nga), sau đó chủ trì Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Trung Quốc năm 1935. Một năm sau, ông về nước hoạt động, được bầu giữ chức Tổng Bí thư của Đảng. Năm 1938, ông bị địch bắt, kết án tử hình vào năm 1941 cùng với các nhà cách mạng khác.

#Hà Tĩnh #Quần thể khu di tích Hà Huy Tập đổi thay diện mạo sau trùng tu hơn 49 tỷ đồng #Tổng Bí thư Hà Huy Tập #diện mạo #Quần thể khu di tích Hà Huy Tập #120 ngày sinh của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập

