ROX Group đồng hành cùng hòa nhạc 'Melodies of Triumph'

Tiếp nối hành trình kiến tạo những trải nghiệm sống đẳng cấp, ROX Group đồng hành cùng đêm hòa nhạc “Melodies of Triumph”, nơi các kiệt tác âm nhạc châu Âu được tái hiện qua sự kết hợp giữa truyền thống và năng lượng biểu diễn đương đại.

Bản đối thoại đa thanh của những chuẩn mực thẩm mỹ

Hòa nhạc “Melodies of Triumph” sẽ diễn ra vào 20h ngày 19/4/2026 được kỳ vọng mở ra một không gian thưởng thức nơi âm nhạc trở thành một trải nghiệm sống. Ở đó, những thanh âm tinh hoa từ kho tàng âm nhạc hàn lâm châu Âu được cảm nhận như một phần của nhịp sống tinh tế giữa lòng Hà Nội.

Dưới mái vòm của Nhà hát Hồ Gươm, chương trình sẽ dẫn dắt khán giả đi qua những lát cắt tiêu biểu của âm nhạc châu Âu: từ cấu trúc chặt chẽ, đối thoại tinh vi trong concerto của Bach, đến sự duyên dáng hiện đại của Poulenc và cao trào giàu tính định mệnh của Tchaikovsky.

Dẫn dắt hành trình là nhạc trưởng Franz Schottky, người được biết đến với phong cách chỉ huy giàu năng lượng. Ông theo đuổi một quan niệm giản dị: âm nhạc chỉ thực sự tồn tại trong khoảnh khắc nó vang lên. Tinh thần ấy được hun đúc từ di sản của Sergiu Celibidache - bậc thầy đặt trọng tâm vào trải nghiệm sống của âm thanh. Trong cách Franz Schottky dẫn dắt, mỗi lớp nhạc được kỳ vọng sẽ dần hé mở, rõ ràng và có chiều sâu, không áp đặt cảm xúc mà mời người nghe bước vào bên trong tác phẩm để cảm nhận một cách tự nhiên và trọn vẹn nhất.

Nhạc trưởng Franz Schottky - là người sáng lập và chỉ huy dàn nhạc Münchner Kammerphilharmonie dacapo - hứa hẹn mang đến một góc nhìn mới mẻ về giao hưởng tại Hà Nội.

Bốn nghệ sĩ độc tấu góp mặt trong đêm diễn sẽ mang đến những sắc độ khác nhau của biểu đạt âm nhạc. Sự tinh tế, giàu chất thơ của violin với Chương Vũ sẽ hòa quyện với âm sắc thanh thoát, linh hoạt của oboe (một loại nhạc cụ hơi kép thuộc họ kèn gỗ - PV) qua phần thể hiện của nghệ sĩ Wei Xiang, người Singapore. Ở chiều sâu đối thoại, hai nghệ sĩ piano Nguyễn Trinh Hương và Nguyễn Huy Phương, những nghệ sĩ xuất sắc trong biểu diễn và đào tạo âm nhạc hàn lâm tại Việt Nam, hứa hẹn sẽ mở ra những lớp hòa âm giàu cấu trúc và cảm xúc.

Cùng với sự dẫn dắt của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, các cá tính âm nhạc này sẽ hòa quyện thành một tổng thể giàu tính tương phản nhưng vẫn liền mạch, cùng hướng tới một chuẩn mực biểu đạt tinh tế.

“Melodies of Triumph” sẽ trở thành một bản đối thoại đa thanh khi các giá trị cổ điển được đặt trong một ngữ cảnh đương đại, gần gũi hơn với đời sống thưởng thức hôm nay.

Khi nghệ thuật hàn lâm trở thành một phần của phong cách sống

Trong những thành phố đang chuyển mình mạnh mẽ như Hà Nội, nhu cầu về cái đẹp ngày càng vượt ra khỏi phạm vi vật chất để chạm tới chiều sâu văn hóa và trải nghiệm cá nhân. Âm nhạc hàn lâm không còn là một “đặc quyền” mà dần trở thành một lựa chọn sống tinh tế, có chọn lọc và giàu bản sắc.

Sự hiện diện của Tập đoàn ROX và Ngân hàng TMCP MSB trong “Melodies of Triumph” trong vai trò đồng hành gợi mở một cách tiếp cận rộng hơn: doanh nghiệp góp sức kiến tạo không gian sống - nơi giá trị thẩm mỹ được nuôi dưỡng song hành với tiện nghi.

Từ 2025, ROX Group đã đồng hành cùng nhiều chương trình nghệ thuật hàn lâm góp phần bồi dưỡng gu thẩm mỹ cộng đồng.

Là một tập đoàn đầu tư đa ngành giàu nội lực, ROX Group không chỉ kiến tạo những công trình, mà còn góp phần mang đến những chuẩn sống mới. Thông qua các thành viên như ROX Living và ROX Signature trong lĩnh vực phát triển đô thị, ROX iPark với các khu công nghiệp quy mô, ROX Key trong dịch vụ và vận hành, cùng ROX Energy Global ở mảng năng lượng, hệ sinh thái ROX mang đến những không gian trải nghiệm liền mạch để chuẩn sống được nâng tầm, những giá trị bền vững dần hình thành, lan tỏa.

Tại dấu mốc kỷ niệm 30 năm Kiến tạo - Vươn xa, ROX Group dần mở rộng khái niệm “kiến tạo” vượt ra ngoài những công trình hữu hình. Ở đó, trải nghiệm sống được định nghĩa như một chỉnh thể, nơi con người không chỉ sinh hoạt, mà còn thưởng thức, cảm nhận và phát triển gu thẩm mỹ của riêng mình.

Âm nhạc, đặc biệt là giao hưởng được xem như một trong những chất liệu quan trọng trong hành trình ấy. Những buổi biểu diễn được tổ chức đều đặn, cách các trải nghiệm được nuôi dưỡng một cách bền bỉ vừa đủ để chạm tới, khơi gợi một cảm nhận sâu hơn về cái đẹp. Theo thời gian, những điểm chạm ấy sẽ định hình một cộng đồng có cùng tần số cảm xúc. Họ không cần gọi tên nhưng được nhận ra trong cách thưởng thức, trong những lựa chọn và trong cách chia sẻ với nhau những giá trị tinh tế.

Từ Bach đến Tchaikovsky và Poulenc, từ khán phòng đến những cộng đồng đô thị đang lớn lên từng ngày, “Melodies of Triumph” gợi nhắc rằng: một thành phố đáng sống không chỉ được định nghĩa bởi tốc độ phát triển, mà còn bởi khả năng nuôi dưỡng cảm xúc và cái đẹp. Và trong hành trình ấy, những sự đồng hành tinh tế như cách ROX Group lựa chọn đang góp phần xây dựng gu thẩm mỹ cộng đồng, nâng tầm chuẩn sống.