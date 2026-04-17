Pháp luật

Google News

Hà Nội: Tài xế taxi bị người lái xe Mercedes đánh xây xẩm mặt mày sau va chạm giao thông

Thanh Hà
TPO - Nam tài xế taxi ở Hà Nội bị người điều khiển ô tô Mercedes gây tai nạn chặn lại, đánh liên tiếp vào vùng mặt tại khu vực cầu vượt Nguyễn Chí Thanh (phường Láng, Hà Nội).

Anh L.V.N - nạn nhân.

Hơn 20h ngày 16/4, anh L.V.N (37 tuổi, trú tại Hà Nội) tài xế taxi chở khách di chuyển theo hướng Nguyễn Chí Thanh hướng đi Huỳnh Thúc Kháng (phường Láng, Hà Nội).

Khi xe anh N. đi lên cầu vượt Nguyễn Chí Thanh thì bất ngờ một xe ô tô Mercedes màu đen BKS 30H-643.19 từ phía sau vượt phải, tạt sang bên trái và va chạm với đầu xe của anh N. Sau đó, tài xế ô tô gây tai nạn đã ép xe của anh N. vào lề đường.

Nam tài xế taxi bị đánh liên tiếp vào mặt sau va chạm giao thông.

Sáng 17/4, trao đổi với phóng viên anh L.V.N cho biết, sau khi xuống xe giải quyết, nam tài xế (trung tuổi) đi ô tô màu đen đã có lời lẽ chửi bới, cho rằng xe taxi của anh đã va chạm với xe của người này.

"Trong lúc đứng gần, tôi ngửi thấy trên người tài xế này nồng nặc mùi bia, rượu. Ông ta nói tôi phải đền xe vì gây ra va chạm" - anh N. kể lại.

Theo anh N. tài xế ô tô màu đen sau đó đã có hành vi tát vào mặt anh và đấm liên tiếp vào vùng mặt. "Khi có người dân đến quay video. Nam tài xế này đã lên xe bỏ đi" - anh N. thông tin.

Sau khi sự việc xảy ra, anh N. đã trình báo Công an phường Láng và tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Qua kiểm tra, kết quả anh N. bị chấn thương vùng đầu, mặt sưng. "Đến sáng nay tôi cảm thấy đau nhức trên mặt và choáng váng" - anh N. chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc kể trên, chỉ huy Công an phường Láng cho biết, đơn vị đã tiếp nhận trình báo của nạn nhân và xác minh, triệu tập tài xế ô tô kể trên đến làm việc.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

