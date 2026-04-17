Bắt đối tượng mang 19 tiền án về tội trộm cắp

Văn Quân
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa thi hành lệnh bắt tạm giam một 'siêu trộm' có 19 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 17/4, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, lực lượng vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (thường gọi Bình “chôm”), sinh năm 1960, trú khu phố Suối Đá, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Bình "chôm" (ảnh: CACC)

Trước đó, vào ngày 29/9/2025, tại quán cháo của bà P.T.T.H, ở ấp Thuận Phú 2, xã Thuận Lợi, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra vụ trộm cắp, tài sản bị mất là chiếc điện thoại Iphone 15 Plus, có giá trị 16,5 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thuận Lợi đã tổ chức điều tra, truy xét và xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Bình. Cơ quan Công an đã thu hồi được chiếc điện thoại tang vật tại một tiệm điện thoại thuộc khu vực ngã tư Sóc Miêng, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai.

Sau thời gian củng cố chứng cứ và hồ sơ vụ trộm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Bình để phục vụ công tác điều tra. Được biết, Nguyễn Văn Bình là đối tượng đã có 19 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Văn Quân
#trộm cắp #Đồng Nai #Nguyễn Văn Bình #tội phạm #bắt giữ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe