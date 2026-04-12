Đến phòng trọ của bạn trai quen qua mạng, bé gái ở Đồng Nai bị xâm hại

TPO - Đối tượng N.V.Q (27 tuổi) phường Trảng Dài đã đến cơ quan Công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội với bé gái sinh năm 2012.

Ngày 12/4, Công an phường Trảng Dài (Đồng Nai) thông tin, vào tối 8/4, đơn vị tiếp nhận tin báo của một phụ nữ về việc con gái sinh năm 2012 bỏ nhà đi nhiều ngày.

Đối tượng N.V.Q (ảnh; CACC)

Qua xác minh, trong thời gian vắng nhà, cháu bé đã đến phòng trọ của một nam thanh niên quen qua mạng có tên N.V.Q và phát sinh quan hệ tình dục. Nhận thức hành vi vi phạm, ngày 9/4, đối tượng N.V.Q tạm trú tại phường Trảng Dài đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Công an phường Trảng Dài đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc liên quan hành vi giao cấu với người chưa thành niên.

Công an phường Trảng Dài cảnh báo vụ việc là lời cảnh tỉnh về những hệ lụy nghiêm trọng khi trẻ em thiếu sự quan tâm, giám sát từ gia đình, đồng thời dễ rơi vào “bẫy” các mối quan hệ ảo, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tâm lý và tương lai.

Cơ quan Công an khuyến cáo gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, đặc biệt với trẻ vị thành niên, kịp thời phát hiện các biểu hiện bất thường để ngăn chặn. Thanh thiếu niên không tự ý bỏ nhà đi, không gặp gỡ, tiếp xúc với người lạ hoặc quen biết qua mạng khi chưa xác minh rõ nhân thân. Mọi hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm. Khi phát hiện dấu hiệu xâm hại trẻ em, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý kịp thời.

Mỗi gia đình và cộng đồng cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, chung tay bảo vệ trẻ em, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.