Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Đến phòng trọ của bạn trai quen qua mạng, bé gái ở Đồng Nai bị xâm hại

Văn Quân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đối tượng N.V.Q (27 tuổi) phường Trảng Dài đã đến cơ quan Công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội với bé gái sinh năm 2012.

Ngày 12/4, Công an phường Trảng Dài (Đồng Nai) thông tin, vào tối 8/4, đơn vị tiếp nhận tin báo của một phụ nữ về việc con gái sinh năm 2012 bỏ nhà đi nhiều ngày.

Đối tượng N.V.Q (ảnh; CACC)

Qua xác minh, trong thời gian vắng nhà, cháu bé đã đến phòng trọ của một nam thanh niên quen qua mạng có tên N.V.Q và phát sinh quan hệ tình dục. Nhận thức hành vi vi phạm, ngày 9/4, đối tượng N.V.Q tạm trú tại phường Trảng Dài đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Công an phường Trảng Dài đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc liên quan hành vi giao cấu với người chưa thành niên.

Công an phường Trảng Dài cảnh báo vụ việc là lời cảnh tỉnh về những hệ lụy nghiêm trọng khi trẻ em thiếu sự quan tâm, giám sát từ gia đình, đồng thời dễ rơi vào “bẫy” các mối quan hệ ảo, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tâm lý và tương lai.

Cơ quan Công an khuyến cáo gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, đặc biệt với trẻ vị thành niên, kịp thời phát hiện các biểu hiện bất thường để ngăn chặn. Thanh thiếu niên không tự ý bỏ nhà đi, không gặp gỡ, tiếp xúc với người lạ hoặc quen biết qua mạng khi chưa xác minh rõ nhân thân. Mọi hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm. Khi phát hiện dấu hiệu xâm hại trẻ em, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý kịp thời.

Mỗi gia đình và cộng đồng cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, chung tay bảo vệ trẻ em, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

#xâm hại trẻ em #Đồng Nai #bảo vệ trẻ #xã hội #người quen qua mạng

Xem thêm

Cùng chuyên mục