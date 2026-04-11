Bắt đối tượng chém người, phóng hỏa nhà hàng ở Lào Cai

TPO - Công an tỉnh Lào Cai vừa quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Toàn Thắng (SN 1985, trú tại tổ dân phố Đông Khả Phong, phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về các hành vi “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”. Thắng dùng dao chém chồng mới của vợ cũ bị thương, rồi phóng hỏa đốt nhà hàng Cua Sông (phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai) gây thiệt hại lớn.

Đối tượng Bùi Toàn Thắng tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 17h ngày 10/4, sau khi nhận tin báo cháy tại chợ Km6, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Văn Phú huy động lực lượng, cùng người dân tổ chức chữa cháy, đồng thời đưa người bị thương đi cấp cứu. Đến khoảng 18h15 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ Bùi Toàn Thắng khi đối tượng đang lẩn trốn trên một quả đồi gần hiện trường. Khám nghiệm ban đầu, công an thu giữ hai con dao là hung khí gây án.

Lực lượng chức năng dập tắt đám cháy xảy ra tại nhà hàng Cua Sông.

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận, năm 2021 đã ly hôn với chị Đỗ Thị Nguyệt Ánh (SN 1988). Sau ly hôn, mỗi người nuôi một con, Thắng nuôi con trai, con gái ở với chị Ánh. Trong quá trình thăm con, Thắng cho rằng thường xuyên bị phía chị Ánh và chồng mới ngăn cản, từ đó nảy sinh mâu thuẫn, bức xúc.

Sáng 10/4, Thắng xin nghỉ làm, di chuyển từ Ninh Bình lên Lào Cai với mục đích gây án. Khi đến khu vực chợ Km6, đối tượng mua hai con dao làm hung khí, sau đó tìm đến nhà hàng Lẩu Cua Sông, nơi chị Ánh và chồng là anh Vũ Văn Q (SN 1981) đang kinh doanh.

Tại đây, thấy anh Q đứng trước cửa, Thắng lập tức dùng dao chém vào vùng cổ và vai nạn nhân. Trong lúc giằng co, một con dao rơi xuống đất, Thắng tiếp tục sử dụng dao còn lại truy sát. Anh Q bỏ chạy, đồng thời tri hô để chị Ánh chạy sang nhà hàng xóm lánh nạn.

4 ngôi nhà bị thiêu rụi, thiệt hại hàng tỷ đồng.

Không tìm thấy chị Ánh, Thắng vào khu vực bếp, dùng dao cắt dây hai bình gas rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, thiêu rụi nhà hàng và lan sang ba nhà dân liền kề.

Hậu quả, anh Q bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai. Nhiều tài sản của nhà hàng và các hộ dân xung quanh bị thiêu rụi, thiệt hại đang được thống kê.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, xác định mức độ thiệt hại để xử lý theo quy định pháp luật.