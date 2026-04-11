Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Tạm giữ nhóm thiếu niên trộm 3 con cừu của người dân

Lữ Hồ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, 3 em nhỏ (15 và 16 tuổi, ở tỉnh Khánh Hòa) đã đi trộm cắp 3 con cừu của người dân để bán.

Ngày 11/4, Công an phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng (15 và 16 tuổi, ở xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa) có hành vi trộm 3 con cừu trên địa bàn phường này.

Clip nhóm đối tượng trộm cừu của người dân. Nguồn: Công an Khánh Hòa.

Vào trưa ngày 8/4, lợi dụng chuồng cừu của một người dân ở Tổ dân phố 6, phường Đô Vinh không có người trông coi, các đối tượng này đã đột nhập trộm đi 3 con cừu, có tổng trị giá khoảng 8 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Đô Vinh đã nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy xét. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an phường Đô Vinh đã làm rõ 3 đối tượng trên.

Tại cơ quan công an, các đối tượng trên khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định trộm cắp đàn cừu của người dân.

Xem thêm

Cùng chuyên mục