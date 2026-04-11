Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai thông tin về vụ 4 người tử vong trong cùng căn nhà

TPO - Theo nhận định ban đầu của Công an tỉnh Gia Lai, vụ phát hiện nhiều người tử vong trong cùng một căn nhà ở thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai có khả năng liên quan đến ý định tự sát của một người trong gia đình.

Sáng 11/4, thông tin với phóng viên báo Tiền Phong, Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết, bước đầu lực lượng chức năng xác định có 4 nạn nhân tử vong trong vụ việc xảy ra ở thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến.

Theo Thiếu tướng Lê Quang Nhân, nhận định ban đầu có khả năng liên quan đến ý định tự sát của một trong các nạn nhân. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn đang được điều tra, làm rõ. Hiện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đang hỗ trợ, phối hợp cùng Công an tỉnh tập trung khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc.

Ngôi nhà bà Đ. nơi xảy ra sự việc.

Như báo Tiền Phong đưa tin, chiều 10/4, các lực lượng chức năng của tỉnh Gia Lai tiến hành phong tỏa tại khu vực nhà bà T.T.Đ (SN 1963, thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến) để khám nghiệm hiện trường sau khi tiếp nhận tin báo có người tử vong.

Theo báo cáo ban đầu của Công an xã Cát Tiến, lúc 14h ngày 10/4, ông T.Q.T (SN 1957) đến nhà em ruột là bà Đ. thì bàng hoàng phát hiện nhiều người trong nhà đã tử vong. Nhà của bà T.T.Đ có 4 người gồm: chị T.T.C (SN 1989, con gái bà Đ.) cùng hai cháu sinh đôi con chị C. sinh năm 2011 là N.X.H và cháu N.X.H.

Trương Định
#Gia Lai #4 người tử vong #tự sát #tiếng nổ lớn #Cát Tiến #điều tra nguyên nhân

