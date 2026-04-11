Triệu tập đối tượng chuyên lập tài khoản ngân hàng để bán

TPO - Công an phường Cam Đường (tỉnh Lào Cai) vừa triệu tập, làm việc với đối tượng bán tài khoản ngân hàng qua các hội nhóm trên mạng xã hội. Đáng chú ý, các tài khoản này phát sinh hàng nghìn giao dịch trong thời gian ngắn, với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Cụ thể, tháng 4/2026, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Đỗ Tiến Xuân (SN 1997, trú tại tổ dân phố Công trường 5, phường Cam Đường) có dấu hiệu mua bán, trao đổi tài khoản ngân hàng trái phép nhằm trục lợi.

Theo xác minh, năm 2023, Xuân tham gia một hội nhóm trên mạng chuyên mua bán tài khoản ngân hàng. Sau đó, đối tượng sử dụng thông tin cá nhân, mua nhiều sim điện thoại để đăng ký tài khoản tại các ngân hàng rồi bán lại cho người khác với tổng số tiền 4,5 triệu đồng.

Đối tượng Đỗ Xuân Tiến tại cơ quan Công an.

Đáng chú ý, qua kiểm tra, các tài khoản này phát sinh hàng chục nghìn giao dịch trong thời gian ngắn, với tổng số tiền lên đến nhiều tỷ đồng, có dấu hiệu liên quan đến các hành vi như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc trên mạng, cho vay nặng lãi và rửa tiền.

Ngay sau khi phát hiện, Công an phường Cam Đường đã triệu tập, làm việc với Xuân; lập hồ sơ ban đầu, yêu cầu khóa toàn bộ các tài khoản đã bán nhằm ngăn chặn giao dịch bất hợp pháp, đồng thời phối hợp các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Thời gian gần đây, lợi dụng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh, một số đối tượng đã dụ dỗ người dân, đặc biệt là thanh niên, học sinh, sinh viên, mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng. Các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, giao thẻ ATM, số điện thoại đăng ký, mã xác thực… để sử dụng làm trung gian thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Thực tế cho thấy, nhiều tài khoản bị lợi dụng để nhận, chuyển tiền trong các vụ lừa đảo; rửa tiền, hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp; phục vụ đánh bạc, cá độ trực tuyến; thực hiện giao dịch xuyên biên giới nhằm che giấu dấu vết tội phạm.

Cơ quan Công an khẳng định, hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), với mức phạt tù lên đến 7 năm hoặc phạt tiền đến 500 triệu đồng, tùy mức độ.

Ngoài ra, tài khoản có thể bị phong tỏa, số tiền liên quan bị tịch thu; người vi phạm bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro của hệ thống ngân hàng, ảnh hưởng đến uy tín và nhân thân.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào; đồng thời cảnh giác với các lời mời “việc nhẹ, lãi cao” trên mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần báo ngay cho ngân hàng hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý.